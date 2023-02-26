26 февраля 2023

В Копейске три депутата поменяли партийные ориентиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
Благодаря межпартийным пертурбациям партия «ЕР» стала иметь большинство голосов Фото:

В Копейске (Челябинская область) сразу три депутата поменяли партийную принадлежность. Информацию об этом 27 февраля URA.RU сообщил источник.

«В Копейске три депутата поменяли партийную принадлежность. Депутат Михаил Федякин был беспартийным, а стал коммунистом, Наталья Никанорова была коммунистом, а стала членом ЕР. Ирина Труш была в ЛДПР и даже хотела организовать либерально-демократическую фракцию в составе одного депутата, а затем вернула себе девичью фамилию Меркер и перешла в ЕР», — рассказал источник.

Инсайдер отметил, что благодаря межпартийным пертурбациям партия «Единая Россия» стала иметь большинство в собрании Копейского городского округа. Всего в депутатском корпусе города 25 депутатов и 14 из них — единороссы. Остальные мандаты принадлежат эсерам — семь, коммунистам — три, и один депутат является беспартийным.

URA.RU пыталось связаться с председателем собрания депутатов Евгением Гиске. На звонок он не ответил.

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В Копейске (Челябинская область) сразу три депутата поменяли партийную принадлежность. Информацию об этом 27 февраля URA.RU сообщил источник. «В Копейске три депутата поменяли партийную принадлежность. Депутат Михаил Федякин был беспартийным, а стал коммунистом, Наталья Никанорова была коммунистом, а стала членом ЕР. Ирина Труш была в ЛДПР и даже хотела организовать либерально-демократическую фракцию в составе одного депутата, а затем вернула себе девичью фамилию Меркер и перешла в ЕР», — рассказал источник. Инсайдер отметил, что благодаря межпартийным пертурбациям партия «Единая Россия» стала иметь большинство в собрании Копейского городского округа. Всего в депутатском корпусе города 25 депутатов и 14 из них — единороссы. Остальные мандаты принадлежат эсерам — семь, коммунистам — три, и один депутат является беспартийным. URA.RU пыталось связаться с председателем собрания депутатов Евгением Гиске. На звонок он не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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