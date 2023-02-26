В Копейске три депутата поменяли партийные ориентиры

Благодаря межпартийным пертурбациям партия «ЕР» стала иметь большинство голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) сразу три депутата поменяли партийную принадлежность. Информацию об этом 27 февраля URA.RU сообщил источник.

«В Копейске три депутата поменяли партийную принадлежность. Депутат Михаил Федякин был беспартийным, а стал коммунистом, Наталья Никанорова была коммунистом, а стала членом ЕР. Ирина Труш была в ЛДПР и даже хотела организовать либерально-демократическую фракцию в составе одного депутата, а затем вернула себе девичью фамилию Меркер и перешла в ЕР», — рассказал источник.

Инсайдер отметил, что благодаря межпартийным пертурбациям партия «Единая Россия» стала иметь большинство в собрании Копейского городского округа. Всего в депутатском корпусе города 25 депутатов и 14 из них — единороссы. Остальные мандаты принадлежат эсерам — семь, коммунистам — три, и один депутат является беспартийным.

URA.RU пыталось связаться с председателем собрания депутатов Евгением Гиске. На звонок он не ответил.