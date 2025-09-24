Стало известно, сколько заработает на Кипре погрязший в долгах Галкин*

Максим Галкин* заработает миллионы на кипрских концертах
Юморист не торопится закрывать долг в России
Юморист не торопится закрывать долг в России

Юморист-иноагент Максим Галкин* задолжал в России 500 тысяч рублей за электричество в своем 6-этажном замке в деревне Грязь. Задолженность с комика будет взыскивать суд.

Неужели мужу Аллы Пугачевой нечем заплатить коммуналку? Через месяц у него запланированы два концерта на Кипре. URA.RU посчитало, сколько может получить комик за свои выступления.

Концерты пройдут в театре Лимассола, который вмещает 850 зрителей. Билеты на выступление начинаются от €40 (почти 4 тысячи рублей) и достигают €200 (почти 20 тысяч рублей). На первый день места почти раскуплены, на второй еще в достаточном количестве.

Если взять среднее арифметическое в подсчетах количества и стоимости билетов, выходит, что за одно мероприятие Галкин может заработать при полной посадке более 10 млн рублей. Даже с вычетом аренды и зарплаты сотрудников, останется неплохая сумма, из которой можно выделить 500 тысяч рублей долга.

Звездная семья уже три года живет в Израиле и на Кипре. В Россию за это время тайно приезжала только Алла Пугачева. Как говорила сама певица — проведать хозяйство.

К слову, многострадальный замок пары уже давно разваливается, а на его ремонт требуются миллионы. Если уж Галкин игнорирует оплату энергии, вряд ли будет идти речь о капитальном ремонте. В будущем Пугачева надеется сделать из жилья музей, которым будут заведовать их дети — Лиза и Гарри.

* признан Минюстом иностранным агентом в РФ

