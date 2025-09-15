Челябинская область впервые собрала за сезон больше тысячи тонн яблок на продажу

Челябинская область впервые собрала за сезон больше тысячи тонн яблок. Как URA.RU рассказала управляющая крупнейшими в регионе «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, сейчас аграрии собирают зимние сорта яблок.
«Впервые в истории регион собрал за лето 1001,6 тонны яблок. Отчет об этом отправили в минсельхоз. Мы собираем хороший урожай. Первые яблоки начали отправлять в магазины уже в начале августа», — рассказала URA.RU Сегаль.
Урожай летних сортов превысил 360 тонн. Зимние составят еще 800 тонн или больше. В переборочном цехе садов Каслинского района яблоки сортируют по категориям. Самая лучшая отправляется в розничные сети. Это красные яблоки большого калибра без вмятин. Вторая категория идет в школьные столовые, третья — на переработку.
Сбор фруктов ведут в перчатках, чтобы на плодах не оставалось отпечатков. В настоящий момент яблони и ягодники плодоносят на площади в 126 га. При этом саженцы оставшейся части садов (всего под ними занято 300 га) урожай не дают — еще растут. «Григорьевские сады» засадили плантации сортами яблок уральской селекции «Первоуральск», «Настенька», «Розочка».
Сегаль добавила, что яблоко соответствует международным стандартам качества. Результаты по объемам и качеству стали возможны при поддержке регионального минсельхоза. К тому же выделенная губернатором Алексеем Текслером субсидия на поддержку ягодоводства позволила закупить технику и удобрения. Была возможность дать еще лучший результат, но оказалась недостаточно суммы другой субсидии от министерства — на уход за саженцами до их вступления в товарное плодоношение.
В пресс-службе минсельхоза напомнили, что в 2024 году «Григорьевские сады» признали лучшим плодово-ягодным предприятием России в номинации «Инновационная деятельность». По итогам нынешнего сезона компания стала лучшим садоводческим предприятием страны в премии «Агроинновация года».
Ранее отмечался рост интереса к «Григорьевским садам» не только среди фермеров, но и среди туристов. Число посетителей садов за неделю достигало тысячи человек. В 2024 году для желающих даже организовывали специальные рейсы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!