Кто попал под прицел свердловского СК

18:30 08 августа 2017 0

Помимо кадровых перестановок, от генерала Задорина ожидают удара по тем, кто его подставил перед президентом и Бастрыкиным. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство юристов и опрошенных «URA.RU» силовиков одобряет решение о возвращении Валерия Задорина к исполнению обязанностей руководителя свердловского Следственного комитета. Мнения сходятся в том, что временное отстранение заслуженного главы СК было не более чем популистским ходом. «Если комитет и дальше будет играть в политику, то должна последовать разработка свердловских министров, не реагировавших на существующие долги. Если же правоохранители всерьез возьмутся за должников, то будут менять законодательство», — убеждены эксперты «URA.RU».

О возвращении Валерия Задорина к исполнению своих обязанностей главы свердловского СК стало известно накануне. «Официально подтверждаем, что руководитель СКР РФ по Свердловской области Валерий Задорин вновь приступил к исполнению своих служебных обязанностей», — заявил сегодня «URA.RU» пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Руководителя свердловского комитета отстранил своим решением глава СК РФ Александр Бастрыкин на время проведения проверки «в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО „Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий“».

Скандал разразился после того, как в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017» приехал президент Владимир Путин и на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства посетовал на невыплаты зарплаты на свердловских предприятиях. В частности, рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались, что с августа 2016 года не получали зарплату. Владимир Путин отметил, что нужно «реально понять, что там [на предприятии] происходит».

Генеральная прокуратура вмешалась, и началась проверка. Вслед за этим от исполнения обязанностей отстранили и Валерия Задорина.

«Это правильно, что Задорин вернулся. Если бы его не вернули, то было бы наказание без вины в данном случае. Задача Следственного комитета — расследовать уголовные дела, а не выбивать долги. Для этого есть много специальных структур. СК не судебный орган, который может взыскать долг. Так что мне с самого начала не было понятно, почему крайним назначили человека, который имеет к этой истории опосредованное отношение», — заявил «URA.RU» на условиях анонимности начальник следственного отдела одного из городов Свердловской области.

Если юристы и рядовые сотрудники СК в целом восприняли информацию о возвращении генерал-лейтенанта положительно, то в свердловском правительстве и екатеринбургской мэрии это породило целую волну обсуждений.

«Валерию Юрьевичу сейчас захочется показать, что работу он свою, как и раньше, делает — и делает хорошо. Так что ждем громких результатов по отдельным предприятиям», — передал знакомый чиновник суть разговоров в «Белом доме».

Министра Сергея Бидонько называют одним из первых в списке целей вернувшегося генерала Задорина. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник агентства в администрации Екатеринбурга поделился выводом из разговоров с коллегами: удара стоит ждать и депутату Госдумы Сергею Бидонько. Ведь гнев президента вызвала невыплата зарплат именно на объекте, курируемом министром строительства. Под активные действия СКР, считает городской чиновник, могут попасть и министр промышленности Сергей Пересторонин (предприятия его сферы были следующими в разбирательствах по зарплатам), и даже вице-губернатор Азат Салихов, отвечающий за взаимодействие с силовыми структурами.

Юристы, работающие с проблемными предприятиями, рассказали «URA.RU», что после выговора врио губернатора сотрудники свердловского СК действительно активизировали свою работу и по невыплатам зарплаты, и по прочим делам, расследование которых ранее или велось в вялотекущем режиме, или вообще не начиналось.

Так, информация об отстранении Валерия Задорина появилась 12 июля. Потребовались считаные дни, чтобы сотрудники СК бросили силы на борьбу с фактами невыплат. Согласно официальным сообщениям пресс-службы свердловского СК, 19 июля возбуждено уголовное дело по факту невыплат на предприятии Алапаевска, а в Североуральске в тот же день следователи добились полного погашения долгов на местном предприятии. В тот же день сотрудники СК предъявили обвинение в невыплате зарплат директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. Спустя два дня его взяли под домашний арест. Впоследствии, свердловские следователи возбудили еще ряд уголовных дел по ст. 145 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Средний Урал уже переживал похожую истерию. В 2004 году свердловский прокурор Александр Шайков тоже объявил войну невыплатам зарплаты.

Тогда в течение двух месяцев своих должностей лишились три прокурора свердловских городов. За один год по фактам невыплат было возбуждено 20 уголовных дел.

На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных материалов выплата долгов почти завершена. Осталось не более 100 тыс. рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Тогда эта громкая история закончилась пшиком, потому что статья УК сконструирована таким образом, что чрезвычайно сложно вынести приговор. Статья предполагает личную заинтересованность руководителя предприятия. Статья легкая. Алгоритм защиты понятен. Объективных процессуальных предпосылок для завинчивания гаек нет. Что тогда, что нынче — громкие заявления не более чем политика, возможно, даже предвыборная.

Если наверху захотят прекратить заниматься популизмом и реально бороться с явлением невыплат, то внесут изменения в уголовное законодательство. Если диспозицию статьи изменят, напишут не «в виду личной заинтересованности», а «при наличии таковой возможности» и санкции увеличат до четырех лет, чтобы была средняя тяжесть, тогда руководство предприятий действительно будет опасаться возникновения задолженностей. Сейчас директор может говорить, что нет личной заинтересованности, просто не могли платить — и все! А попробуйте докажите обратное. И есть срок давности — два года. Если захотят реально, через уголовные механизмы с этим явлением бороться, то нужно вносить изменения в законодательство. В существующем виде — статья мертвая», — убежден екатеринбургский юрист.