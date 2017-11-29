В Екатеринбурге началась война за кресло гендиректора «Водоканала»

22:42 29 ноября 2017 0

Мэрия не хочет упускать ценный ресурс, но в этой точке к «Водоканалу» подключаются самые разные интересы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии назначения директора МУП «Водоканал» Александра Ковальчика министром экономики Свердловской области за его еще не оставленное кресло развернулась борьба. Как стало известно «URA.RU» сразу из нескольких источников, «старая гвардия» МУПа, частично состоящая из бывших представителей силовых органов, намерена сохранить за собой ключевые посты на предприятии.

Александр Высокинский (в середине) и Алексей Кожемяко (через флаг от него) хотели бы сохранить влияние на «Водоканал». Но первый хотя бы точно получит толкового управленца, а вот успех второго уже не так очевиден Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В том, что министром экономики сделают именно Ковальчика в региональном кабмине уже не сомневаются и даже заверяют, что это «вопрос даже не дней — часов». «[Товарищ Ковальчика и вице-губернатор Александр] Высокинский долго согласовывал с губернатором, но все-таки убедил», — знает осведомленный чиновник. Тем более, что второй конкурс — на кресло регионального министра инвестиций и развития — губернатор Евгений Куйвашев закрыл в среду, 29 ноября, назначив главой МИРа Викторию Казакову. Возможно, об этом решении члены правительства узнают уже в четверг, 30 ноября, на заседании правительства, которое проведет первый вице-губернатор Алексей Орлов.

В правительстве и администрации Екатеринбурга поначалу были удивлены рвением, с которым Александр Высокинский лоббировал назначение Ковальчика министром. На сегодняшний день, впрочем, чиновники сформулировали свое объяснение происходящего. «За актив [Водоканал] сражаются сразу две группы влияния — Вексельберг и местные [бизнес-структура, набирающая влияние на коммунальном рынке Екатеринбурга и уже владеющая практически половиной всех управляющих компаний]. Один так или иначе победит и устроит чистку — ему [Ковальчику] в любом случае уходить», — объясняет собеседник агентства в кабмине.

Узнать, сохранился ли интерес к екатеринбургскому «Водоканалу» у группы компаний «Ренова» и ее владельца Виктора Вексельберга сегодня не удалось — представитель холдинга пока не отвечает на звонки по сотовому.

В областном правительстве уверены, что в сохранении Ковальчика на прежнем месте больше других заинтересована администрация Екатеринбурга. «Для Высокинского он полезный сотрудник где угодно, на любой должности — свои люди всегда и везде нужны. А вот для мэрии — это понятный и обязанный им [после закрытия уголовного дела в 2015 году] человек, с которым сработались, который все понимает и полезен там, где есть сейчас», — рассуждает чиновник кабмина. Основными интересантами сохранения на предприятииstatus quo называют первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко и его коллегу по вопросам капстроительства Алексея Белышева.

В отстаивании своих позиций в МУПе мэрия уже нашла союзников — ими стали отдельные сотрудники «Водоканала» из числа руководящего состава. «Часть топов там — силовики, — объясняет высокопоставленный представитель мэрии. — Для них этот переход [на предприятие] всегда был, как „пенсия“. Если придут новые владельцы — всех разгонят, а потому „старая гвардия“ постарается сохраниться». В этой связи в качестве замены Ковальчика уже сегодня обозначается главный инженер МУПа Евгений Буженинов — слухи о продвижении его кандидатуры на «высокое» кресло уже активно обсуждаются в мэрии и на самом предприятии.

Тем не менее, официально в самом МУПе перспективы обновления топ-менеджмента комментировать не готовы. «Решение о кадровых изменениях на предприятии принимает руководство администрации Екатеринбурга. На сегодняшний день официальной информации по заявленным поводам нет», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь МУП «Водоканал» Ольга Булатова.

В мэрии также пока ограничиваются официозом, не раскрывая планов по замене Ковальчика на случай его ухода министром. «Есть законом прописанная процедура определения руководителей МУПов. Он един для всех и не будет корректироваться под конкретный МУП или конкретного потенциального руководителя. Добавлю, что некорректно рассматривать кадровые вопросы в сослагательном наклонении. Случится факт — будет тема для обсуждения», — объяснил позицию ратуши ее пресс-секретарь Анатоли Карманов.