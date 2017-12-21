Медийщики правительства Югры наняли на работу детей

10:58 21 декабря 2017 0

Оксана Макеева (справа) переехала в ХМАО из Томска заниматься публичной политикой правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительственных учреждениях ХМАО обнаружено кумовство — у высокопоставленных родителей в подчинении работают их дети. Такие факты вскрылись в ходе ревизии в информационном блоке «Белого дома», что в свою очередь привело к конфликту. Родственники не желают расставаться, апеллируют к букве закона, а их покровители объясняют происходящее аппаратными разборками.

Речь идет о центре «Открытый регион», в котором начались кадровые чистки. Об этом «URA.RU» сообщил источник в учреждении. По словам собеседника, заместитель директора департамента общественных и внешних связей Галина Липатова проводит работу по обновлению кадров и некоторым сотрудникам «Открытого региона» и департамента общественных связей уже предложено покинуть занимаемые должности.

Сын Веры Царевой Тимур Фаляхов (слева), остался работать в правительственных структурах Югры и после увольнения матери Фото: Центр социально-консервативной политики

Источник утверждает, что причины чисток кроются в новых подходах, предъявляемых к информационной политике и работе пиарщиков, а также приказе куратора внутренней политики навести порядок и искоренить в подведомственных учреждениях кумовство и родственные связи.

На сегодняшний день, как стало известно, предложения об увольнении или переводе на нижестоящие должности из-за неудовлетворительных результатов в работе поступили заместителю начальника отдела по обеспечению взаимодействия с гражданским обществом Денису Макееву (он является сыном директора «Открытого региона» Оксаны Макеевой и работает под ее непосредственным руководством), начальнику отдела образовательной и проектной деятельности Тимуру Фаляхову (сын экс-замглавы депсвязей Веры Царевой), советнику директора учреждения по спецпроектам Андрею Рябову, а также другим работникам открытого региона и департамента, чьи имена не уточняются. В целом предполагается обновить кадровый состав более чем наполовину.

Собеседник добавляет, что их должности уже вакантны, а подбор новых кадров ведут HR-специалисты.

«Открытый регион» был создан бессменным пресс-секретарем Натальи Комаровой Еленой Шумаковой Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

«Процедура состоит из ряда шагов: вначале меня тестировали, затем было собеседование — удаленно, по скайпу, беседа не из легких, ощущение, что отбирают в спецслужбы, собирают всю информацию о тебе, о результатах, просят обязательно указать, с кем работала. Знаю, что прозванивают прошлые места работы и разговаривают о тебе. Большое внимание уделяется достигнутым результатам. Есть второй этап собеседований — очно. Но я его еще не проходила. Это встречи с [Алексеем] Шипиловым или, насколько я поняла, с кем-то из руководителей, видимо, с Галиной Липатовой», — комментирует на правах анонимности одна из соискательниц.

Сам «Открытый регион» был создан директором департамента общественных и внешних связей Еленой Шумаковой как структура, призванная заниматься внедрением проекта «Открытое правительство» в органах власти региона, а также для решения комплекса задач по информационному сопровождению. Но идея не реализовалась. Возможные причины, как считают источники агенства, — слабая организация процессов и размытая ответственность.

«Открытый регион» постепенно превратился в «кладовку» департамента, куда сплавлялись не особо важные задачи, не самые ценные люди.

Как сообщил агентству сам директор «Открытого региона» Оксана Макеева, ее сын Денис Макеев действительно работает в учреждении, но никаких нарушений в этом нет. Так как по закону в подчинении друг друга близкие родственники не могут работать только на госслужбе. На «Открытый регион», по мнению собеседницы, данный запрет не распространяется.

Также Макеева опровергла наличие конфликта между сотрудниками ее учреждения и кураторами из депсвязей.

Елена Шумакова прокомментировала ситуацию следующим образом: «Я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, поэтому не готова комментировать какие-либо текущие решения. В целом же новые управленцы часто пытаются подстраивать систему под себя и свои задачи. Это обычная ситуация. Главное при этом — профессионализм, глубокое понимание всей широты отраслевых задач и строгое следование законодательству».

Галина Липатова по указанию шефа начала кадровые чистки в доверенных ей ведомствах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» начальник управления по обеспечению открытости органов власти в депсвязей Галина Липатова, уже четыре месяца в профильных ведомствах правительства действует программа повышения организационной и исполнительской эффективности деятельности. «Анализ ситуации завершен. Разработан план мероприятий, по которому в том числе запущены и кадровые решения. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашей команде были лучшие сотрудники, грамотные, квалифицированные, креативные специалисты, работающие с высокой отдачей и результатом», — комментирует собеседница, отмечая, что профессионалам, работающим в «Открытом регионе», увольнения бояться не стоит.

Как ранее сообщало агентство, информационный блок югорского правительства терпит крупные реформы. После ухода в декретный отпуск директора департамента общественных связей Елены Шумаковой ее заместитель Вера Царева покинула свою должность. Место заняла Галина Липатова — бывшая советница первого заместителя губернатора Алексея Шипилова. Также на пост первого замдиректора департамента был назначен Константин Репин. На пост заместителя Макеевой была назначена Ольга Межлумян, которая ранее работала в подчинении Елены Шумаковой, но попала под сокращение.

Между тем, по мнению экспертов, определённые положительные результаты у новой команды есть и информационная политика в Югре действительно меняется. Это заметно и в части сопровождения деятельности губернатора — появились новые интересные форматы. Например, Наталья Комарова впервые в прямом формате без заранее заготовленных вопросов работала с ведущими журналистами, а регион за последнее время чаще звучит в федеральной повестке с положительными поводами.