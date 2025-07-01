Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Владимир Кадыков.
«Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в Тугуро-Чумиканском районе. Из-за сложных погодных условий оперативная локализация и последующая ликвидация этих очагов затрудняется. Для стабилизации обстановки в Тугуро-Чумиканском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщил Кадыков. Его слова передает информагентство «Хабаровский край сегодня».
В настоящее время в регионе зафиксированы три очага возгорания, один из которых удалось локализовать. В Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах огнем охвачено порядка 3,3 тысячи гектаров леса. В тушении участвуют 76 человек, задействовано 10 единиц специальной техники, а также самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.
Для предотвращения новых возгораний и усиления контроля за пожарной обстановкой в регионе действуют повышенные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Размер санкций может достигать двух миллионов рублей.
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