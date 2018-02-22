70 уральских компаний покоряют федеральный рынок

17:20 22 февраля 2018 1

Новые партнеры пополнили ассортимент самой разной продукции Фото: пресс-служба X5 Retail Group

Почти 70 уральских поставщиков стали партнерами «Пятёрочки», а также еще двух российских торговых сетей, которые входят в X5 Retail Group — «Перекресток» и «Карусель». Больше всего контрактов заключено с производителями из Свердловской и Тюменской областей. В каждом из этих регионов в 2017 году ретейлеры нашли 23 новых партнера, рассказали «URA.RU» в пресс-службе X5 Retail Group. Благодаря новым контрактам «Пятёрочка» обеспечивает покупателей качественной продукцией по доступным ценам.

«Наибольшую активность показали производители из Свердловской и Тюменской областей. Также в прошлом году в пул наших поставщиков вошли 18 новых компаний из Челябинской области и четыре — из Курганской области», — отметили в пресс-службе.

Новые партнеры пополнили ассортимент молочной и мясной продукции, рыбы, сыров, овощей, фруктов, бакалеи и других товаров. Торговая сеть «Пятёрочка» традиционно делает акцент на поставки свежих продуктов с короткими сроками хранения и проводит тщательный аудит потенциальных партнеров, предъявляя высокие требования к качеству товаров и производственным процессам в компании.

В Свердловской области у «Пятерочки» появились 23 новых партнера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В домашних регионах, как ранее писало «URA.RU», доля продукции локальных поставщиков на полках сетевых универсамов достигла 35%. В том числе благодаря сотрудничеству с местными компаниями сеть удерживает цены на продукты питания на привлекательном уровне. Например, стоимость потребительской корзины из 33 базовых продуктов для посетителей магазинов на Урале, в Сибири и в европейской части России по итогам сентября 2017 года составила 3 698 руб. Индекс «Пятёрочки» был по-прежнему ниже оценок Росстата — в декабре в среднем на 1%.

Выигрывает от сотрудничества с федеральной торговой сетью не только покупатель. Большая польза есть и для самих местных производителей — благодаря широкой сети магазинов они могут получить признание не только в своем регионе. Вместе с «Пятёрочкой» небольшой бизнес получает возможность выйти в соседние области и даже на федеральный уровень.

У торговой сети большие темпы развития, она постоянно расширяет сотрудничество с небольшими компаниями в регионах присутствия. За год число торговых точек увеличилось более чем на две тысячи, ретейлер заявляет о желании не сбавлять темпы и активно продвигаться на восток.