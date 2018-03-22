Как экс-депутат ГД увел миллиарды на спасение завода в офшор Кипра

19:40 22 марта 2018 0

Бизнес бывшего челябинского депутата Госдумы увяз в судах, часть зарубежных активов под арестом. Валерий Матыцин/ТАСС

Бывший депутат Госдумы, некогда удачливый олигарх Вадим Варшавский прячет деньги, предназначенные на развитие российской металлургии, на Кипре. Силовики нашли, куда утекли кредитные средства. Помощь в этом оказали и челябинские чиновники. «URA.RU» проследило за тем, как Варшавский, которого обещал посадить даже экс-директор ФСБ Сергей Степашин, добрался до зарешеченной камеры.

«Странно, что это не произошло раньше!» — отреагировал в разговоре с «URA.RU» один из челябинских промышленников на новость о задержании в Москве бывшего депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского. Бизнесмена задержали 22 марта, обыски прошли в его московских офисах и в доме на Рублевке. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Вадима Варшавского обвиняют в хищении 2,7 млрд рублей банка «Петрокоммерц».

Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив Златоустовский металлургический завод, то к Варшавскому «придет ФСБ». На заводе, попавшем в федеральную повестку, в то время была тяжелая ситуация, рабочие объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Губернатор Петр Сумин по поручению президента РФ Владимира Путина, до которого смогли достучаться рабочие завода, начал операцию «Спасем ЗМЗ». Завод был передан в оперативное управление группе «Мечел», избежал банкротства, но остался в собственности основных владельцев. Доступ к счетам и позволил Варшавскому взять кредит в «Петрокоммерц».

Из-за проблем актива группы «Эстар» пришлось менять ЗМЗ на ЗЭМЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности этой истории. Договор на кредит в 2,78 млрд был заключен между банком и ОАО «ЗМЗ» в феврале 2012 года под 12% годовых. Под поручительство Варшавского менеджер УК «Мечел сталь» Иван Нищадим, ныне покойный, подписывал договор с банком. Погасить кредит ЗМЗ обязался 23 марта 2018 года. То есть завтра как раз наступит последний срок платежа. «Петрокоммерц» перечислил на счет завода деньги до августа 2012 года. В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр). Счет в «Металлург-Траст» был открыт за два дня до этого. Деньги двумя частями ушли на счета Masterking Trading Limited (Кипр), а потом исчезли на других офшорных счетах. Позже в судах будет установлена аффилированность между банком «Петрокоммерц» и Masterking Trading Limited. На предприятие не было потрачено ни копейки. Следствие также изучает участие банка в этой истории.

Уже при губернаторе Михаиле Юревиче «Мечел» объявил о выходе из проекта ЗМЗ. В первую очередь это было связано с кредитом, в истории которого был замешан один из менеджеров. В ноябре 2013 года предприятие было передано в управление заводу «Красный Октябрь», подконтрольному Игорю Сиенко. А 12 декабря 2013 года финансовые счета ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» были заблокированы по требованию Газпромбанка и банка «Петрокоммерц». Поводом для блокировки стал тот самый кредит. Выяснилось, что метзавод уже является поручителем по кредиту, взятым «Мечелом», и этого в документах указано не было.

Из-за того, что счета были заморожены, на производственных площадях было создано новое предприятие «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Это было в 2014 году, уже при губернаторе Борисе Дубровском. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Варшавский же начал процесс банкротства ЗМЗ. Теперь уже прокурор Челябинской области Александр Войтович грозил Варшавскому. По требованию одного из кредиторов ЗМЗ, Сбербанка», было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. «Только долг ЗМЗ перед Сбербанком оценивается в 3 млрд рублей. А всего структуры бизнесмена Варшавского навесили на завод около 16 млрд рублей долгов. И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.

Актив Варшавского в свое время спасали Петр Сумин и Михаил Юревич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но и тогда для Варшавского история ничем не закончилась. Дело приостановили, ЗМЗ обанкротили. Закрыто и признано банкротом ООО «Металлург-Траст». Формально «Петрокоммерц» судился с ЗМЗ, подписывались мировые соглашения, но кредит не был погашен. А когда у банка отозвали лицензию, делами «Петрокоммерца» занялся банк «Открытие», подавший летом 2016 года в правоохранительные органы заявление, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Варшавского. Дело возбудили в декабре 2016 года. Варшавского даже задерживали, но потом отпустили.

В январе 2017 года губернатор Борис Дубровский дал поручение вице-губернатору Руслану Гаттарову и начальнику главного контрольного управления правительства области Дмитрию Агееву провести ревизию финансовых документов ЗМЗ — тех, что были доступны «Красному Октябрю». Это была просьба «Красного Октября». Аудиторы совместно с областным минкономразвития подробно описали все нарушения, что были допущены при взятии Варшавским кредитом, отметив явный сговор всех участников процесса. Это все обсуждалось на закрытом совещании на ЗЭМЗ, 26 января 2017 года, когда Дубровский был в Златоусте. Бумаги были переданы в правоохранительные органы и стали дополнением в расследовании уголовного дела Вадима Варшавского.

Дмитрий Агеев от комментариев «URA.RU» отказался. Пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин подтвердил, что такая проверка проводилась, но от подробностей воздержался. «Напомню, что поручение по ЗМЗ губернатору давал президент Владимир Путин еще в январе 2014 года, — подчеркнул Федечкин. — Актив изначально был проблемным, поэтому требовались контрольные мероприятия. А результаты ревизии всегда передаются в правоохранительные органы».