В мэрии Екатеринбурга начал расти второй Тунгусов

10:58 25 апреля 2018 4

Для многих политиков Владимир тунгусов остается единственным хозяином Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Важной проблемой администрации Екатеринбурга накануне выборов в Городскую думу является отсутствие сильного лидера, способного объединить вокруг себя представителей всех элитных групп. Эту роль, по словам опрошенных «URA.RU» экспертов, стремится занять заместитель главы администрации Сергей Тушин. Он пытается использовать управленческие наработки, созданные во время работы в мэрии Владимиром Тунгусовым.

По словам источника в областном правительстве, первые признаки изменений в поведении Сергея Тушина были замечены в прошлом году. Именно тогда по мэрии поползли слухи об ослаблении влияния куратора городской власти, первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Поводом для разговоров стали неоднократные отсрочки с принятием обещанного им закона о возвращении муниципалитету градостроительных и других полномочий. В администрации сформировалась группа политиков и бизнесменов, готовых взять ответственность за ситуацию в городе в свои руки. В качестве лучшего координатора и лоббиста своих требований они выбрали Тушина.

Представители городской элиты не могут понять, кто в городе сегодня главнее — Сергей Тушин или Владимир Тунгусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Тогда Сергей Тушин начал концентрировать вокруг себя власть. Он стал вмешиваться в процесс принятия всех решений, влиять на распределение денежных потоков. Он пытался стать „вторым Тунгусовым“, используя его наработки. Но если Тунгусов выстраивал со всеми тонкие отношения, то Тушин пошел напролом, открыто и часто чрезмерно эмоционально требуя подчинения», — вспоминает представитель областной власти.

Наиболее ярко разница в стратегиях работы двух управленцев проявлялась в их взаимоотношениях с депутатами гордумы. Работая на посту заместителя главы администрации Владимир Тунгусов всегда оставался в тени. Он никогда не заводил с думцами серьезные разговоры на людях. «Сам выступал инициатором встреч. Но делал это очень редко, когда появлялся предметный разговор. Ко мне, например, обратился лишь спустя три года после моего избрания», — рассказал известный депутат.

— Не общался на публике. Приглашал в кабинет только по четкому, конкретному делу. Там у него были конфетки-тортики и коньяк. Всегда строит диалог тихо, мирно без лишней суеты».

«Тунгусов крайне редко приходил на заседания Гордумы. А чтобы он на заседаниях что-то еще сказал, должно было произойти нечто абсолютно из ряда вон выходящее. Он лишь следил за всем происходящим», — добавляет его коллега.

Сергей Тушин, напротив, полюбил публичные выступления и окрики на людях в адрес оппонентов. Такие действия сразу же начали приводить к конфликтам. Первый инцидент произошел в октябре прошлого года. Во время дискуссии о проблемах благоустройства на заседании комиссии по городскому хозяйству он обратился к председательствовавшему с призывом «осадить распоясавшихся». Призыв касался резко критиковавшего деятельность мэрии оппозиционного депутата Олега Хабибуллина.

После этого инцидента депутаты намеревались рассмотреть неподобающее, по их мнению, поведение чиновника на заседании комиссии Гордумы по этике. Но вопрос был спущен на тормозах.

В дальнейшем Тушин повторял этот пассаж. На одном из последних заседание Гордумы он вновь на повышенных тонах обратился к главе города Евгению Ройзману с просьбой заставить оппозиционных депутатов прекратить дискуссию.

Олег Хабибуллин считается одним из главных оппонентов Сергея Тушина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Он пытается „строить“ депутатов, позволяет себе публично их унижать, показывая, что он — единственный профессионал, а представители Гордумы — чуть ли не случайные люди. Тем самым Тушин пытается показать, что он не просто похож на Тунгусова, но даже круче него», — поясняет оппозиционный депутат.

По его словам, иллюстрирующий эту особенность Тушина случай произошел на последнем заседании муниципального парламента. Отвечая на вопрос, почему главы районных администраций не приходят на отчет к депутатам, заместитель сити-менеджера ответил: «Послушайте, вы же сами разобраться не можете! Вы не можете сформулировать критерии формы отчета для глав районов, поэтому они к вам не приходят».

Другой оппозиционер считает, что именно агрессивный стиль общения Сергея Тушина настраивает против администрации города часть депутатского корпуса. В частности, именно его несдержанность на последнем заседании комиссии по местному самоуправлению спровоцировала депутатов на принятие поправки к Стратегическому плану развития Екатеринбурга, предусматривающей возвращение прямых выборов главы города через пять лет.

Сергей Тушин часто апеллирует к Евгению Ройзману Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Действие равно противодействию — это закон физики. И чем больше давит Тушин на членов комиссии, тем большее противодействие получает в ответ», — заявил оппонент замглавы администрации. По его мнению, эта особенность заместителя сити-менеджера еще сыграет плохую службу для городских властей на предстоящих выборах в гордуму, умение договариваться и достигать компромиссов на которых станет ценным навыком.

Другой собеседник агентства считает, что превратиться в Тунгусову Тушину мешает сам Владимир Тунгусов. Перейдя на работу в обладминистрация два года назад он не уменьшил своего влияния на основные городские процессы, и публично агрессивное поведение его преемника является вынужденной демонстрацией своего наличия в ситуации, когда основные игроки продолжают ориентироваться на предшественника.

Тем не менее, именно оппозиционные депутаты относятся к эмоциальным проявлениям характера Сергея Тушина наиболее положительно. «Сергей Тушин со своими заявлениями хотя бы выглядит как живой человек. Я считаю, что эти заявления — проявление его либеральных взглядов. И это убеждение успокаивает меня, дает понимание, что экономика города в надежных руках», — говорит депутат Дмитрий Головин.

Чиновник, участвовавший в нескольких совещаниях под руководством Сергея Тушина и имевший опыт работы на совещаниях Владимира Тунгусова, говорит, что Тушин менее системен и менее организован, нежели его предшественник.

Дозвониться до Сергея Тушина не удалось. Корреспондент «URA.RU» также передал ему просьбу о получении комментария через пресс-службу мэрии, но ответа со стороны Тушина не поступило.