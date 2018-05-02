Пока Трамп обнимает Макрона, Россия вспоминает Влади и Людовика XV

14:22 02 мая 2018 0

Президент США Дональд Трамп устроил теплый прием французскому лидеру Эммануэлю Макрону Скриншот с видео НТВ

23 апреля состоялось историческое событие — президент США Дональд Трамп принял главу Франции Эммануэля Макрона. Историческое оно потому, что американский лидер побил рекорд: он больше года стоит у руля США и ни разу не организовывал визит государственного уровня. Теплые рукопожатия Трампа и Макрона, объятия, шутки и тычки облетели мировые соцсети. А потом президент Франции позвонил президенту России Владимиру Путину, перешел с ним на «ты», обсудил свое видение дальнейшего развития событий. По-прежнему подтвержден и визит Макрона в мае на Питерский экономический форум. «URA.RU» напоминает, какие отношения связывают Францию и Россию. О венценосных браках, французских беженцах, казаках и запретной любви бардов к актрисам — рассказал историк Максим Артемьев.

Отсчет российско-французских отношений принято начинать со времен королевы Анны, дочери великого князя Ярослава Мудрого. Ее выдали замуж за наследника французского престола Генриха I. Анна даже стала на какое-то время королевой Франции. Хотя история эта довольно темная, так как исторических источников об этом сохранилось мало. Но постоянные дипломатические отношения между Россией и Францией все-таки устанавливаются в начале XVIII века.

Петр I в 1717 году лично посетил Версаль, где встретился с семилетним королем Людовиком XV. Это была довольно символическая встреча — огромный двухметровый русский царь взял на руки маленького наследника французского престола. Но несмотря на установленные в тот день теплые личные отношения, официальная история России и Франции в течение всего XVIII века была довольно бурной и противоречивой.

Франция довольно часто оказывалась в составе враждебных России военно-политических союзов. Об этом мало кто знает, но

во время войны за польское наследство в начале 30-х годов XVIII столетия Россия даже напрямую боролась с Францией — боевые действия проходили под нынешним Гданьском. А во время Семилетней войны мы снова были союзниками, хоть и отдаленными, но после Франция снова интриговала против России и поддерживала Польшу.

Ко всему прочему, Франция довольно часто вмешивалась в нашу внутреннюю политику. Известно, что наша царица Елизавета Петровна пришла к власти благодаря усилиям французских дипломатов, которые интриговали в ее пользу, полагая, что она станет послушной марионеткой в их руках. Но их ожидания не оправдались.

Когда же началась Великая французская революция, Екатерина II заняла резко антиреволюционную позицию, что привело к ухудшению отношений между нашими странами. Россия оказывала серьезную поддержку эмиграции: в нашу страну убежало много французов, которые видели в ней прибежище и уют.

Когда к власти пришел Наполеон, то наши отношения довольно резко менялись. Нельзя забыть знаменитый итальянский поход Александра Суворова в 1799 году, когда он перешел через Альпы и разбил французов. То мы воевали с Наполеоном, как в 1805 году под Аустерлицем, то заключали мирный договор, как в 1807 году в Тильзите. Тогда между Александром I и Наполеоном вроде бы провозгласили дружбу, но она оказалась недолговременной.

Все помнят войну 1812 года, которая стала ключевым моментом не только в истории России, но и в истории Франции. Потому что именно с неудачного похода на Россию начался закат эпохи Наполеона.

Французы побывали в Москве, а через два года, в 1814 году, русские уже оказались в Париже. И тут наступает затишье, поскольку Александр I вел себя во Франции довольно великодушно и даже поддержал восхождение Людовика XVIII на престол. Кроме того, наши солдаты и казаки вели себя порядочно, Париж сжигать из мести не стали.

Но после июльской революции 1830 года во Франции власть переходит от Бурбонов к орлеанской династии, наши отношения снова становятся напряженными. Россия снова начинает принимать политических беженцев. Так, Жорж д`Антес, убийца поэта Александра Пушкина, был роялистом. Россия предоставила ему укрытие и приняла на воинскую службу.

После революции 1848 года наши отношения продолжали ухудшаться.

И все закончилось тем, что при Наполеоне III Франция принимает участие в Крымской войне, поддерживая Османскую империю. В Париже память о тех событиях хранит Севастопольский бульвар. Крымская война запомнилась французам большими жертвами и смелостью русских солдат.

Но в конце XIX века все снова поменялось.

Франция, расколотая Пруссией, заключила стратегический союз с Александром III: это было довольно неожиданно, потому что русский император, известный своим консерватизмом, договорился о дружбе с республикой.

И как итог — в 1914 году, когда началась Первая мировая война, Россия и Франция оказались по одну сторону баррикад, а Германия по другую.

После Октябрьской революции наши отношения не были особенно враждебными, поскольку французы продолжали рассматривать советскую Россию (а после и СССР) как естественного союзника против Германии, где в 30-е годы к власти приходит Гитлер.

Когда Германия захватила Францию во Второй мировой войне, Советский Союз признал Шарля Де Голля. И даже была его встреча с Иосифом Сталиным. Но после этого Франция стала участником холодной войны. Кроме того, она была втянута в колониальные войны: сначала в Индокитае, затем в Алжире. А СССР в этих войнах поддерживал противников Франции, что тоже не способствовало нашим хорошим отношениям.

Но все изменилось, когда к власти во Франции пришел Шарль Де Голль, который вызволил свою страну из военной системы НАТО и прославился заявлением:

«Вся Европа от Атлантики до Урала будет решать судьбы мира!». Де Голль рассматривал СССР как часть большого европейского проекта.

При нем и его преемниках у нас были очень хорошие отношения. Поскольку СССР играл на противоречиях с НАТО, мы хотели «переманить» Францию на свою сторону, то у нас развивались довольно хорошо торговые и культурные отношения.

Достаточно вспомнить, что женой Владимира Высоцкого была француженка Марина Влади. Это наглядный пример того, что с Францией были достигнуты нормальные отношения, с личными контактами и даже смешанными браками, в отличие от других капиталистических стран.

Франция важна для нас как член нормандского квартета, но ее позицию нельзя назвать равноудаленной от Москвы и Вашингтона. Сейчас Франция активно включается во все евро-атлантические проекты. Макрон пытается стать лучшим союзником президента США Дональда Трампа в Европе. И естественно, выступая по глобальной повестке, Франция не союзник России, как во времена Де Голля, когда она выступала с антиамериканских позиций, а скорее наш оппонент. Это проявляется и по вопросу Украины, и по конфликту в Донбассе, и по сирийскому вопросу. Более того, в нынешней ситуации, на мой взгляд, даже Германия способна более адекватно реагировать на инициативы Москвы. Франция активно впрягается в американскую повозку и не может выступать проводником интересов России в НАТО или Европе.