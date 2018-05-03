Главного пермского следователя уволили после вмешательства Бастрыкина

22:51 03 мая 2018 0

Александр Бастрыкин узнал много интересного о том, как его пермские коллеги «раскрывают» преступления Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент отправил в отставку руководителя пермского управления Следственного комитета (СК) РФ Марину Заббарову. Указ был подписан в четверг, 3 мая. Увольнение было вполне ожидаемо по ряду причин. Но случилось оно еще и после того, как председатель СК Александр Бастрыкин встретился с потерпевшим по резонансному делу «пермского пьяного мальчика», о котором наслышаны и в Госдуме, и в Совете Федерации. И теперь открытым остается вопрос, кто будет руководить пермскими следователями — представитель команды Заббаровой или же знаменитый «варяг» из Москвы.

О скором увольнении Марины Заббаровой заговорили еще в прошлом году Фото с сайта СУ СК РФ по Пермскому краю

Марина Заббарова возглавляет пермское управление СК с 2007 года, давно и активно взаимодействует с местными элитами. Но в последнее время вокруг ее ведомства возникают не самые приятные истории — «URA.RU» уже подробно рассказывало об уголовных делах, вызвавших серьезные вопросы общественности. Еще в конце марта стало известно, что Заббарова ушла в отпуск, из которого, вероятно, не вернется на работу.

Отставка главного следователя Прикамья полностью вписывается в версию о стартовавшей большой пермской «чистке». В этом году уже произошла смена главного федерального инспектора (ГФИ) — должность получил Сергей Половников, прибывший из Нижнего Новгорода. Оттуда же перебрался новый прокурор Прикамья Андрей Юмшанов. Ушел на пенсию начальник главка МВД Виктор Кошелев (его тоже уволили сегодня). Ожидаются скорые отставки руководителя пермского управления федеральной налоговой службы (ФНС) Лидии Струговой и председателя краевого суда Владимира Вельянинова. Пермские элиты предполагают, что инициатива исходит от «федералов».

В качестве претендентов на руководящую должность в кулуарах звучат кандидатуры двух заместителей — Сергея Сарапульцева (это представитель действующей команды) и Алексея Сердюкова. Последний в январе был переведен в Пермь из столицы и известен тем, что расследовал неудавшиеся теракты в Москве в 2010 году, уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова, покушение на убийство журналиста Олега Кашина.

Отставке предшествовало знаменательное событие. На прошлой неделе — 25 апреля — председатель СК Александр Бастрыкин лично встретился с пермяком Николаем Скорняковым — отцом погибшего юноши, которого едва не признали виновником ДТП. Речь о нашумевшем деле «пермского пьяного мальчика». ДТП произошло еще летом 2014 года, но многие факты вскрылись недавно («пермским пьяным мальчиком» дело названо из-за сомнительности экспертиз — по аналогии с историей гибели мальчика Алеши Шимко в Подмосковье).

Жертвой аварии стал 22-летний Евгений Скорняков, находившийся на пассажирском месте (по словам свидетелей) разбившейся машины. Водитель остался жив и был в состоянии алкогольного опьянения. Но государственные эксперты заявили, что молодые люди при аварии могли поменяться местами. А ведь если бы была доказана вина водителя, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

Сначала дело расследовала полиция, но безрезультатно. К тому же были уничтожены автомобиль и одежда предполагаемого водителя (с позволения следователя). Отец погибшего дважды встречался с Мариной Заббаровой и просил провести проверку в отношении следователей полиции. Но получал отказ. А вот в конце прошлого года, когда вокруг этой истории возник резонанс, стали выходить сюжеты на телевидении, появились комментарии Генеральной прокуратуры РФ, то Заббарова приняла решение забрать уголовное дело у полиции — «в целях более полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошедшего».

Алексей Пушков активно интересуется «пермским пьяным мальчиком» и тоже лично встречается с отцом погибшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Николай Скорняков обращался во все возможные инстанции, но реально ему помогали прежний пермский омбудсмен Татьяна Марголина, сенатор Алексей Пушков, депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков и депутат Заксобрания Юрий Чечеткин. Скорняков пытался записаться на прием и в Генеральную прокуратуру РФ, но безрезультатно — пришел ответ, что на данный момент нет такой необходимости.

Николай Скорняков рассказал «URA.RU», что на личном приеме сообщил Бастрыкину о том, как велось расследование, «исчезали» важнейшие улики. Прозвучала просьба забрать дело у пермских следователей в центральный аппарат СК — Бастрыкин ответил однозначным согласием. Теперь уголовное дело будет вести главное следственное управление СК, вновь привлекут экспертов. Оценивать работу пермских коллег Бастрыкин не стал (впрочем, на приеме присутствовал упомянутый выше Сергей Сарапульцев).

«Он отнесся по-человечески — как отец к отцу. Внимательно выслушал, сам расспрашивал о деталях. У меня осталось впечатление, что Быстрыкин — очень порядочный человек, который действительно хочет помочь», — говорит Скорняков.

Алексей Сердюков — «темная лошадка» пермского управления СК Фото с сайта СУ СК РФ по Пермскому краю

Источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что дело «пермского пьяного мальчика» изначально выглядело «проходным», но отцу погибшего удалось вскрыть схемы манипулирования экспертами — историй с сомнительными экспертизами множество, но редко удается «подловить» следователей: «Понятно, почему Бастрыкин воздержался от критики в адрес коллег — как любой руководитель он борется за репутацию ведомства. А вот тот факт, что он без возражений согласился забрать дело — это плохой знак для пермских следователей. В регионе вообще много проблемных историй, которые попадают в СМИ, в том числе и федеральные. Вряд ли у „руля“ останется команда Заббаровой, хотя ее позиции и были сильны».

Собеседник напомнил, что все же неслучайно в Пермь в начале января был направлен Алексей Сердюков. Тогда же случился еще один показательный эпизод — 15 января произошла поножовщина в школе 127, в которой пострадали 12 человек, включая двоих нападавших. СК лишь через несколько часов дал первые комментарии о случившемся, причем была выдвинута версия, что произошла «драка между двумя школьниками», а не нападение. А еще несколько часов спустя Бастрыкин уже распорядился передать дело в главное следственное управление.