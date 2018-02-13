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13 февраля 2018
14:45  13 февраля 2018 1

Руководство Генпрокуратуры отказалось встретиться с отцом «пермского пьяного мальчика»

Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, генеральная прокуратура рф
Помогать отцу погибшего молодого человека взялись сенаторы и депутатыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство Генеральной прокуратуры отказало во встрече отцу погибшего во время ДТП при странных обстоятельствах молодого человека Евгения Скорнякова. Причем, как стало известно «URA.RU», известили пермяка о таком решении через сенатора Алексея Пушкова.

ДТП, о котором идет речь, произошло еще летом 2014 года. Но дело получило широкую огласку лишь несколько месяцев назад. Историю сразу окрестили делом «пермского пьяного мальчика» (по аналогии с ДТП в Москве, в котором погиб ребенок) из-за крайне сомнительных выводов экспертов, уничтожения улик и затягивания расследования.

При аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, которого едва не признали виновником ДТП, хотя, по словам свидетелей, юноша находился на пассажирском сиденье, а водитель остался жив. Государственные эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков нашел время для пермского ДТП
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История вызвала интерес сенатора Алексея Пушкова и фракции ЛДПР в Госдуме. Они обратились в правоохранительные органы и Генпрокуратуру с просьбой добиться объективного расследования. После ряда сюжетов на федеральном ТВ пермское управление Следственного комитета забрало это уголовное дело у полиции и сейчас ведет расследование. Пока назначена новая комплексная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза в Москве.

Семья погибшего получила письмо от сенатора Алексея Пушкова (он взялся за это дело и уже встречался с отцом Евгения Скорнякова), в котором представлена позиция Генпрокуратуры. Документ подписан заместителем генпрокурора Виктором Гринем. Указано, что на данный момент не определена дата начала экспертизы. Также руководство Генпрокуратуры сейчас не видит повода для встречи с отцом погибшего.

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«Вопрос о принятии Николая Скорнякова руководством Генеральной прокуратуры РФ в настоящее время поставлен преждевременно», — сказано в ответе. Скорнякову предложено обратиться в приемную ведомства — его примет кто-то из сотрудников Генпрокуратуры.

Также в ответе указано, что следователю полиции, затянувшему расследование дела, объявлены замечание и устный выговор. Ранее в эфире НТВ представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении следователя приняты «меры дисциплинарного воздействия».

Весь прошлый год на федеральном уровне обсуждали сомнительность государственных экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика Алеши. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности. С этим громким делом теперь сравнивают и историю пермского ДТП.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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