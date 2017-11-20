Сбившая «пьяного мальчика» намерена подать в суд на отца ребенка

18:06 20 ноября 2017 0

Защита Алисовой не согласна с обвинениями отца погибшего ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защита Ольги Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего Алексея Шимко в Балашихе, не согласна с обвинениями в отношении своей подопечной об употреблении и распространении наркотиков. Она намерена подать иск к отцу мальчика.

По словам адвоката Натальи Куракиной, их сторону не устраивает клевета со стороны родителя. «Бездоказательно поливать грязью человека не получится — мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Шимко», — цитирует Куракину Life.ru.

Ранее защита Алисовой, которая была приговорена к трём годам колонии-поселения, обжаловала приговор. При этом выразила возмущение поведением потерпевшего, сообщало РАПСИ.

Напоминаем, семья погибшего в ДТП шестилетнего мальчика намерена взыскать с виновницы происшествия более 10 миллионов рублей. Отец «пьяного мальчика» при этом заявил, что собирается отдать деньги на благотворительность.