Люди Дубровского напоследок выводят из бюджета фирму (оборот 1,5 млрд)

Евгений Тефтелев (справа) — человек из команды экс-губернатора Бориса Дубровского и один из бенефициаров приватизации «Уральского комбината питания» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске готовится приватизация муниципального АО «Уральский комбинат питания» (УКП), годовой оборот которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Чиновники мэрии хотели провести решение максимально непублично. Предполагалось, что организатор питания практически во все школах Челябинска отойдет новому собственнику по заниженной цене. Конечными бенефициарами называют экс-мэра и бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева и депутата Госдумы Андрея Барышева, сообщили «URA.RU» высокопоставленные источники.

Школьное питание в Челябинске ассоциируется со скандалами в последние годы. С 2014-го расследуется уголовное дело о воровстве сотен миллионов рублей прежним подрядчиком Олегом Бондарем, скрывшемся от правосудия в Израиле. После этого городские власти создали муниципальное унитарное предприятие «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска», которое с января 2018 года акционировали и переименовали в АО «Уральский комбинат питания» (УКП). Директором назначили экс-главу комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) мэрии Игоря Волового, человека Барышева с неоднозначной репутацией. В УКП передали муниципальные помещения стоимостью 100 млн рублей, которые компания сдает в аренду и получает доход в 35 млн рублей в год.

Главного организатора школьного питания в Челябинске Игоря Волового называют человеком Андрея Барышева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновник мэрии Челябинска в разговоре с «URA.RU» предположил, что Тефтелев через главу комитета по образованию Светлану Портье надавил на директоров школ, 100 учебных заведений стало обслуживать УКП и только 25 остались на самостоятельной организации питания.

«УКП не платит за аренду столовых и коммунальные платежи, это переложили на школы. Взамен обещали поднять качество питания. А по факту случается один инцидент за другим. В декабре прошлого года в гимназии №10 отравилось 260 детей», — удивляется собеседник. Роспотребнадзор назвал причиной последнего инцидента некачественную воду. В пресс-службе УМВД по Челябинску подтвердили корреспонденту «URA.RU», что отдел полиции Центрального района проводит доследственную проверку.

Челябинские депутаты считают, что сейчас предпринимается попытка непублично приватизировать УКП. Так, спикер гордумы Станислав Мошаров назначил внеочередное заседание комиссии по экономике, где планировалось рассмотреть этот вопрос, на время заседания президиума регионального политсовета «Единой России». Сам он на него и отбыл, дистанцировавшись от принятия решения. На комиссии отсутствовали профильные вице-мэры, а глава КУиЗО Сергей Чигинцев отправил своего зама Светлану Шавлову. В представленных депутатам материалах 100% акций УКП оценены в 47 млн рублей.

Александр Вышегородцев (стоит) считает, что у чиновников не было намерений продавать УКП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Скорее всего, готовится продажа УКП под Волового, а бенефициары — Барышев и Тефтелев. Депутат сильно сблизился с мэром и, говорят, после этого стал владельцем сотен киосков, павильонов, стоянок и прочих объектов. За глаза Тефтелева и Барышева называют чуть ли не бизнес-партнерами. Сейчас у них смутные времена: Тефтелев уволен, дни его протеже Владимира Елистратова в кресле мэра Челябинска сочтены. Поэтому в спешке и втихаря хотят вывести из муниципальной собственности предприятие с оборотом в 1,5 млрд рублей», — полагает один из депутатов гордумы.

Комиссия после долгих споров не смогла принять решение. «УКП владеет имуществом на 100 млн рублей, ежегодно получает доход от аренды на 35 млн рублей. В 2018 году вложил из оборотных средств 100 млн рублей в модернизацию. Возникает вопрос, откуда сложилась цена акций в 47 млн рублей?» — задался вопросом один из депутатов.

Чигинцев не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Барышев заявил, что не имеет к УКП никакого отношения. Лидер фракции КПРФ Константин Нациевский, выступавший ранее против приватизации предприятия, заявил, что пока не видел документы и воздержался от комментариев. Председатель комиссии по экономике гордумы Александр Вышегородцев заверил, что депутаты не обсуждали продажу УКП. «КУиЗО представил данные об акционерных обществах лишь в качестве информации. Обсуждался только проект Положения об участии мэрии в управлении муниципальными акционерными обществами», — заявил он.

Юрий Панов считает, что чиновники завуалировали вопрос о согласовании приватизации УКП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участник заседания комиссии анонимно рассказал, что КУиЗО завуалировано пыталось получить согласование на включение УКП в план приватизации. «Чиновники знают, что депутаты будут против. Поэтому пошли на хитрость и в рамках информации о прогнозном плане приватизации представили перечень всех муниципальных АО. Если бы информацию утвердили, то это могло стать юридическим основанием для продажи УКП», — полагает собеседник.

Зампред комиссии по экономике Юрий Панов подтвердил, что Шавлова «прямо не сказала о приватизации, но все поняли» и начали задавать вопросы. «КУиЗО представил информацию о том, что хотел бы представить на продажу. Вопрос по УКП возник, потому что в прошлом году была большая модернизация предприятия, купили новое оборудование в столовые. Депутаты засомневались в такой [небольшой] цифре — 47 млн рублей. Большинство отстояло предприятие и поручило КУиЗО переоценить УКП и рассмотреть вопрос о целесообразности его приватизации. Следующее заседание на эту тему назначено на август», — резюмировал депутат.