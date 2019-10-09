Впервые: что екатеринбуржцы думают о мэре Высокинском

Александр Высокинский недавно отметил год с назначения на пост мэра Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга впервые оценили работу главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Фонд «Социум» по заказу «URA.RU» провел фокус-группу, которая вынесла вердикт действиям мэра в течение года с его назначения. Актуальность темы подтверждает голосование на редакционной премии «Политик года» от «URA.RU», где более 15 тысяч читателей агентства высоко оценили деятельность Высокинского (он вошел в тройку финалистов нашей премии вместе с вице-губернатором Сергеем Бидонько и депутатом Гордумы Алексеем Вихаревым; победитель будет назван 9 октября вечером).

Александр Высокинский и Сергей Бидонько вышли в финал премии «Политик года». Лучшего определит экспертный совет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исследование для «URA.RU» проводилось по принципу формирования разновозрастной (от 20 до 59 лет), разнополой фокус-группы, в которую вошли представители всех социальных слоев города (студенты, пенсионер, предприниматель, производственник, врач, строитель, риелтор и преподаватель). Вопросы к ним были разбиты на три блока. Горожан попросили дать общую оценку ситуации в городе, охарактеризовать Высокинского-политика и его подход к работе, поставить новой команде в мэрии оценку за год.

Высокинского считают дипломатичным и жадным

Проблем с узнаваемостью у Александра Высокинского нет: все респонденты смогли назвать имя мэра Екатеринбурга, а некоторые уточнили, что он уже год работает в этой должности. Однако, когда участников фокус-группы попросили описать карьерный путь градоначальника, они столкнулись с трудностями. «Он что-то с губернатором делал», — попытался вспомнить респондент. «По-моему, он был заместителем губернатора», — уточнила участница группы, оказавшаяся ближе всех к истине: до сентября 2018-го Высокинский действительно занимал пост замглавы региона.

После реакции Высокинского из сквера исчез главный символ протеста — забор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди главных качеств Высокинского назвали дипломатичность и спокойствие. Но его попытка сразу после назначения повысить себе и подчиненным зарплату, по мнению нескольких респондентов, продемонстрировала «жадность» и «наивность» градоначальника. Один из участников исследования — 20-летний студент — добавил, что мэру явно не хватает «волевых качеств» и «разумности»: «Решения его очень странные, нелогичные, поспешные и в итоге неполезные для города».

Респонденты затруднились дать Высокинскому оценку как профессионалу. По их мнению, он пытается взяться за несколько дел одновременно, но ни одно из них не может завершить. «Все не охватить. Но он зачем-то берет и за все хватается. У него ни там, ни там не получается», — заметил респондент. «Лучше бы одно дело до конца доводил», — поддержали его. «Я тогда подумала: он должен контролировать, а не лопатой махать», — сказала домохозяйка, вспоминая рейды главы города по уборке снега.

Респонденты затруднились оценить профессиональные качества мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сравнивая Высокинского с его предшественниками — главным образом сенатором Аркадием Чернецким, — участники группы отметили, что действующий мэр не обладает схожим «политическим весом». «Чернецкий — старый советский хозяйственник. Еще советская школа, у него такая хватка, время было другое», — считает 53-летний производственник, заставший карьерный взлет Чернецкого. Еще один респондент — молодой преподаватель — обратила внимание на то, что, в отличие от бывшего мэра Евгения Ройзмана (который не обладал широкими полномочиями, руководил думой), Высокинский не ведет постоянные приемы горожан: «Ему как будто неинтересно общаться с народом».

При этом дно из самых заметных появлений главы на публике — его выход к митингующим в разгар протестов в сквере (единственным из всех чиновников Свердловской области) — не принес ожидаемого результата.

Респонденты склонны считать, что это было исполнение указа высшего руководства, а не реальная попытка наладить диалог. «Он вышел в последний день, ему [президент России] Владимир Владимирович [Путин] сказал, что давайте разберемся <…> Он не вышел в первый день, когда это все можно было предотвратить», — оценил участник фокус-группы.

Екатеринбуржцы: на Высокинского влияют две группы

На решения Высокинского влияет крупный бизнес, считают горожане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники фокус-группы не готовы считать Высокинского самостоятельным политиком. По их мнению, в первую очередь он опирается на представителей крупного бизнеса, на тех, «кто платит музыку». «Я думаю, он ориентируется на тех, кто наполняет бюджет. <…> Эти люди имеют полное моральное право сказать ему: товарищ, давай-ка что-нибудь по-другому сделай. Он и туда, и сюда… Ему надо всех удовлетворить», — уверен респондент, которого поддержала группа.

На решения Высокинского в равной степени влияет руководство области, считают опрошенные. «Для мэра важнее интересы вышестоящего начальства», — отметил респондент. Главе города припомнили вступление в ряды сторонников «Единой России» за несколько дней до назначения. «Если его назначили, он зависит от этих людей. Тем более, что явный факт: когда человек вступает в партию за неделю до того, как быть избранным», — напомнил участник исследования.

Оценивая отношения Высокинского с губернатором Евгением Куйвашевым, один из респондентов заявил: «Они ведь друганы».

Респондентам запомнилось уголовное дело против Александра Ковальчика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уголовное дело Ковальчика бросило тень на всю мэрию

После назначения Александра Высокинского мэрию покинули почти все чиновники, так или иначе ассоциирующиеся со старой командой управленцев, включая нескольких вице-мэров. Это сформировало у некоторых участников группы ощущение «текучки кадров» в администрации. «У него там все время идет… текучка кадров», — поделилась пенсионерка.

Кто именно входит в команду мэра, никто из респондентов вспомнить не смог. Но скандал с уголовным делом в отношении первого замглавы администрации Александра Ковальчика бросает тень на кадровую политику Высокинского, уверен предприниматель: «Не красит его то, что он имеет дела с такими гражданами». «Ничего хорошего в городе не будет. <…> Ничего он не умеет, похоже [в подборе кадров]», — полагает другой участник опроса.

Главная претензия к Высокинскому — ремонт дорог

Масштабные ремонты дорог не принесли мэру одобрение горожан — но за них и не критикуют лично главу голода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самая популярная оценка мэру Екатеринбурга за этот год среди участников фокус-группы — «удовлетворительно». Некоторые респонденты поставили Высокинскому оценку «хорошо», ожидая от него положительных результатов в дальнейшем. «Раньше тротуары были в таком ужасном состоянии, сейчас я вижу, что во многих местах они красивые», — отметил респондент, поставивший главы города «четверку».

Основная претензия горожан к мэрии — ремонт дорог, который начался в мае и проводился одновременно на более чем 20 участках, включая центр города. Как писало «URA.RU», большую часть объектов коммунальщики не успели подготовить в срок. Реакция Александра Высокинского — открытые извинения за неудобства и увольнение чиновников, отвечающих за благоустройство, — судя по словам опрошенных, не отразились на их впечатлениях.

«Стало некомфортно жить в городе — пробки, постоянные ремонты», — пожаловался один из участников фокус-группы. «У нас Высокинский, видимо, — ученик [мэра Москвы Сергея] Собянина, и мы в Москву превращаемся постепенно: перекладывание плитки — бесконечный процесс», — заметил другой участник исследования.

При этом, несмотря на недовольство самими ремонтами, респонденты в целом положительно оценивают их результат.

Транспортную реформу в Екатеринбурге отнесли к главным проблемам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Также в список актуальных проблем опрошенные включили транспортную реформу, которую в начале года попыталась запустить новая команда в мэрии, вывоз мусора, качество водоснабжения, низкую освещенность улиц, нехватку мест в детских садах, озеленение и парковки. При этом ответственность за них несет не столько Высокинский, сколько глава региона Евгений Куйвашев, считают респонденты. «Высокинский предлагает сделать то, сделать это, а губернатор просто сидит и что-то незаметно делает», — сказал один из них.

Отвечая на вопрос, за что можно было бы поблагодарить мэра, участница группы отметила, что, несмотря на ошибки «видно, что Высокинский желает городу лучшей жизни, хочет, чтобы Екатеринбург выглядел лучше». «Реформу приостановили транспортную. Если бы они [чиновники] это не сделали, был бы коллапс», — добавил производственник.