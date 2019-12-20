Пермские инсайды

Местные элиты из группы «Три медведя» испугались слежки Фото: соцсети

Пермские чиновники по инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова будут работать не только 31 декабря, но и в новогодние праздники. Кунгурские элиты пытались сплотить, устроив им банкет, на котором бывший вице-премьер Кокшаров искал союзников. В новом выпуске вы также узнаете, почему внедорожник депутата Валерия Трапезникова изготовлен по спецзаказу.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор Прикамья запретил чиновникам отдыхать

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Всем руководителям в администрации губернатора Прикамья и правительстве региона запретили выезжать на новогодние праздники за пределы России, сообщает инсайдер. Он утверждает, что всем руководителям высокого уровня дано указание со стороны губернатора Максима Решетникова находиться в Пермском крае. «Те же, кто все-таки осмелится покинуть пределы страны, должны будут за несколько часов по звонку прервать свой отдых и вернуться в регион», — говорит источник. Утверждается, что в прошлом году действовали аналогичные указания, но они не были столь жесткими и ограничивались лишь тем, что нужно быть всегда на связи.

Пермская мэрия следует трендам краевой власти

Поговаривают, что мэрия Перми пошла еще дальше в части указаний своим сотрудникам по проведению новогодних праздников. Они также как и краевые чиновники запретили своим служащим выезжать за пределы России, а еще установили график дежурств для всех руководителей мэрии. «Те же главы районов будут дежурить. Все как в полиции — ответственный от руководства за территорию города. В один из выходных каждый глава района должен будет выйти на работу и провести целый день на рабочем месте, решая текущие задачи», — пояснил инсайдер.

Пресс-секретарь губернатора Прикамья Левченко исчезла из публичного пространства

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Новый советник губернатора Пермского края Максима Решетникова — его личный пресс-секретарь Дарья Левченко исчезла из публичного пространства, утверждают инсайдеры. Говорят, что с 16 декабря (после назначения на новую должность) она перестала появляться на мероприятиях с главой региона. «Она как бы есть, всегда на связи, но в то же время ее нет вместе с губернатором. Она во время публичных мероприятий находится где-то в другом месте», — говорит инсайдер. При этом все обязанности пресс-секретаря Левченко переложила на плечи своего бывшего зама — теперь руководителя департамента пресс-службы Прикамья Артема Вороненко. «Он с ним и в Березниках, он и вопросы задает ему во время прямого эфира. Хотя он не пресс-секретарь губернатора», — утверждает источник.

Депутат краевого парламента Золотарев взял себе в помощники бывшего вице-премьера

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рабочий кабинет для своего нового сотрудника обустроил заместитель председателя краевого парламента Прикамья Алексей Золотарев, утверждают инсайдеры. Сделал он это в своей кунгурской приемной. «Самое интересное, что по слухам кабинет этот должен занять бывший вице-премьер Пермского края Роман Кокшаров», — говорит источник. Он полагает, что Золотарев — чуть ли не единственный, кто еще думает, что Кокшаров может что-то решать.

В мэрию Перми никто не хочет идти работать

Устраиваться на работу муниципальным служащим в мэрию Перми не хотят из-за низкой заработной платы, утверждает источник. «Люди в районах и управлениях с высшим образованием сидят на двух ставках, а получают 25-27 тысяч рублей. Оттуда бегут, а не стремятся устроиться на привлекательную когда-то муниципальную службу», — говорит инсайдер. Он утверждает, что именно этим и обусловлено увеличение окладов за классные чины почти на 56% сотрудникам мэрии. Причем, произошло оно уже второй раз за год. «Вот только непонятно, почему рядовым сотрудникам, которые и так получали копейки оклады увеличили на 4%, а более высокопоставленным на 30-50%. Это явно не сможет решить проблему кадрового дефицита», — резюмирует собеседник.

Мэр Перми точит зуб на депутата Филиппова

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что после серии неприятных высказываний депутата Пермской городской думы Александра Филиппова в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова, последний решил отомстить народному избраннику. «Мэр еще не может простить Филиппову его выступление, когда он сравнил его доклад с рассказом о хорошем ужине, а тут еще серия. И про виртуальное управление городом, и про обман и многое другое», — говорит инсайдер. Он утверждает, что мэр уже дал указание своему политическому блоку сделать все возможное, чтобы Филиппов не смог пройти в думу на выборах 2021 года. «Более того, он договаривается о том, чтобы Филиппова не пустили даже на праймериз Единой России», — утверждает инсайдер.

В Кунгуре местные элиты из группы «Три медведя» испугались слежки

Поговаривают, что внутри местных кунгурских элит (группа «Три медведя»), которые связаны в том числе с криминалом, начались раздор и недоверие. «Они теперь даже в бар одноименный („Три медведя“) перестали ходить, опасаясь слежки. Думают, что там камеры скрытые везде наставили», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сейчас в Кунгуре началась холодная война между группировками за сферы влияния и никто никому не доверяет. В то же время сотрудники из администрации Кунгурского района на это не обращают никакого внимания. Они решили провести в этом баре свой корпоратив, утверждая, что им опасаться нечего.

Кунгурские элиты пытались показать свою сплоченность

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После того, как внутри кунгурских городских элит началась холодная война, мэр города Сергей Гордеев и экс-вице-премьер правительства Прикамья Роман Кокшаров решили показать сплоченность и отсутствие вражды между группировками, утверждает инсайдер. «Для этого они провели грандиозную пьянку, но в „Три медведя“ ехать испугались и организовали все в ресторане „Аристократ“, куда пригласили около сотни гостей. Пригласили также депутатов краевого парламента Сергея Клепцина и Алексея Золотарева», — говорит источник. За одним столом сидели мэр Гордеев и бывший вице-премьер Кокшаров с супругами, а также новый зам Гордеева Олег Лихачев. «Гордеев всячески обхаживал Лихачева и пытался ему угодить, подкладывая салатики. Видимо, понимает, что часы его сочтены и таким образом хочет задобрить человека, которому фактически перешел контроль над городом и всеми финансовыми потоками», — утверждает инсайдер.

Бывший вице-премьер Кокшаров ищет союзников

Поговаривают, что во время застолья в «Аристократе» бывший вице-премьер Роман Кокшаров пытался наладить контакт с местными элитами. «Он приглашал то одного, то другого покурить. Правда, с ним никто тет-а-тет не ходил, понимая, что это может быть расценено как заговор. Выходили все вместе, а Кокшаров так и не смог найти себе союзника», — говорит источник. Он утверждает, что параллельно всю неделю новый вице-мэр Кунгура Олег Лихачев пытался выяснить, стоит ли делать ставку на Кокшарова и завязывать с ним какие-либо отношения, или все-таки Кокшарова уже списали со всех счетов. «Видимо, он пришел к выводу, что „списали“. Потому что сближения с Кокшаровым так и не произошло», — говорит собеседник.

Между полицией и прокуратурой Кунгура нарастает напряженность

Поговаривают, что в Кунгуре начальник полиции Вадим Белоглазов и городской прокурор Екатерина Сотникова уже давно конфликтуют между собой. Утверждается, что это приводит к напряженности между ведомствами в целом. «Вадим и его брат Антон Белоглазов, который возглавляет городское хозяйство Кунгура, имеют определенные бизнес-интересы. Об этом знает Сотникова, но пока не дает делу ход, а собирает информацию», — говорит инсайдер. Есть версия, что один Белоглазов «крышует» местный лесной бизнес, а второй зарабатывает чуть не в открытую просит откаты с подрядчиков на получение госконтрактов по дорогам и благоустройству.

Глава Пермского района пытается дискредитировать свою коллегу

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов завалил администрацию губернатора письмами, очерняющими главу Кондратовского сельского поселения Веру Утемову, говорят источники. «Кузнецов хочет дискредитировать Утемову, что ее сняли с конкурса по выборам главы района», — утверждает инсайдер. По его мнению, если это произойдет, с конкурса снимется и «спойлер» Кузнецова — Владимир Пищальников. И конкурс придется объявлять заново, поскольку нельзя, чтобы в нем участвовал только один кандидат (Александр Кузнецов). «Кузнецову выгодно тянуть время, чтобы не начинать процедуру объединения района и подольше сохранить себя в должности главы. Он прекрасно понимает, что после объединения он из-за своей двойной игры не сможет занять прежнее место и будет вынужден уйти с „золотым парашютом“ на пенсию, лишившись дохода и влияния», — говорит инсайдер.

Глава Кишертского района хочет стать директором школы

Поговаривают, что глава Кишертского района Тамара Конопаткина отказалась от участия в конкурсе по выборам главы объединенной территории. «Конопаткина уже давно говорила, что больше не хочет заниматься политикой и подыскивала себе запасной аэродром», — говорит источник. Он утверждает, что после ухода с должности главы Конопаткина пойдет работать директором в местную школу. Якобы переход уже согласован.

Экс-депутат Госдумы любит внедорожники, но не любит автоматику

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший депутат Государственной Думы Валерий Трапезников, который сейчас занимает кресло народного избранника в пермском краевом парламенте, не так давно приобрел себе новый автомобиль Toyota Land Cruiser, говорит инсайдер. При этом у Трапезникова было требование — автомобиль должен быть обязательно с механической коробкой переключения передач. «Так как в базовых версиях это не предусмотрено вовсе, Трапезникову его Cruiser делали и доставляли в Россию по спецзаказу. Ждал он этого почти полгода», — утверждает собеседник. При этом, говорит он, Трапезников так и не смог никому внятно объяснить причину своей неприязни к «автоматам».

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