Пермские инсайды

Пермские чиновники по инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова будут работать не только 31 декабря, но и в новогодние праздники. Кунгурские элиты пытались сплотить, устроив им банкет, на котором бывший вице-премьер Кокшаров искал союзников. В новом выпуске вы также узнаете, почему внедорожник депутата Валерия Трапезникова изготовлен по спецзаказу.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Губернатор Прикамья запретил чиновникам отдыхать
Всем руководителям в администрации губернатора Прикамья и правительстве региона запретили выезжать на новогодние праздники за пределы России, сообщает инсайдер. Он утверждает, что всем руководителям высокого уровня дано указание со стороны губернатора Максима Решетникова находиться в Пермском крае. «Те же, кто все-таки осмелится покинуть пределы страны, должны будут за несколько часов по звонку прервать свой отдых и вернуться в регион», — говорит источник. Утверждается, что в прошлом году действовали аналогичные указания, но они не были столь жесткими и ограничивались лишь тем, что нужно быть всегда на связи.
Пермская мэрия следует трендам краевой власти
Поговаривают, что мэрия Перми пошла еще дальше в части указаний своим сотрудникам по проведению новогодних праздников. Они также как и краевые чиновники запретили своим служащим выезжать за пределы России, а еще установили график дежурств для всех руководителей мэрии. «Те же главы районов будут дежурить. Все как в полиции — ответственный от руководства за территорию города. В один из выходных каждый глава района должен будет выйти на работу и провести целый день на рабочем месте, решая текущие задачи», — пояснил инсайдер.
Пресс-секретарь губернатора Прикамья Левченко исчезла из публичного пространства
Новый советник губернатора Пермского края Максима Решетникова — его личный пресс-секретарь Дарья Левченко исчезла из публичного пространства, утверждают инсайдеры. Говорят, что с 16 декабря (после назначения на новую должность) она перестала появляться на мероприятиях с главой региона. «Она как бы есть, всегда на связи, но в то же время ее нет вместе с губернатором. Она во время публичных мероприятий находится где-то в другом месте», — говорит инсайдер. При этом все обязанности пресс-секретаря Левченко переложила на плечи своего бывшего зама — теперь руководителя департамента пресс-службы Прикамья Артема Вороненко. «Он с ним и в Березниках, он и вопросы задает ему во время прямого эфира. Хотя он не пресс-секретарь губернатора», — утверждает источник.
Депутат краевого парламента Золотарев взял себе в помощники бывшего вице-премьера
Рабочий кабинет для своего нового сотрудника обустроил заместитель председателя краевого парламента Прикамья Алексей Золотарев, утверждают инсайдеры. Сделал он это в своей кунгурской приемной. «Самое интересное, что по слухам кабинет этот должен занять бывший вице-премьер Пермского края Роман Кокшаров», — говорит источник. Он полагает, что Золотарев — чуть ли не единственный, кто еще думает, что Кокшаров может что-то решать.
В мэрию Перми никто не хочет идти работать
Устраиваться на работу муниципальным служащим в мэрию Перми не хотят из-за низкой заработной платы, утверждает источник. «Люди в районах и управлениях с высшим образованием сидят на двух ставках, а получают 25-27 тысяч рублей. Оттуда бегут, а не стремятся устроиться на привлекательную когда-то муниципальную службу», — говорит инсайдер. Он утверждает, что именно этим и обусловлено увеличение окладов за классные чины почти на 56% сотрудникам мэрии. Причем, произошло оно уже второй раз за год. «Вот только непонятно, почему рядовым сотрудникам, которые и так получали копейки оклады увеличили на 4%, а более высокопоставленным на 30-50%. Это явно не сможет решить проблему кадрового дефицита», — резюмирует собеседник.
Мэр Перми точит зуб на депутата Филиппова
Поговаривают, что после серии неприятных высказываний депутата Пермской городской думы Александра Филиппова в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова, последний решил отомстить народному избраннику. «Мэр еще не может простить Филиппову его выступление, когда он сравнил его доклад с рассказом о хорошем ужине, а тут еще серия. И про виртуальное управление городом, и про обман и многое другое», — говорит инсайдер. Он утверждает, что мэр уже дал указание своему политическому блоку сделать все возможное, чтобы Филиппов не смог пройти в думу на выборах 2021 года. «Более того, он договаривается о том, чтобы Филиппова не пустили даже на праймериз Единой России», — утверждает инсайдер.
В Кунгуре местные элиты из группы «Три медведя» испугались слежки
Поговаривают, что внутри местных кунгурских элит (группа «Три медведя»), которые связаны в том числе с криминалом, начались раздор и недоверие. «Они теперь даже в бар одноименный („Три медведя“) перестали ходить, опасаясь слежки. Думают, что там камеры скрытые везде наставили», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сейчас в Кунгуре началась холодная война между группировками за сферы влияния и никто никому не доверяет. В то же время сотрудники из администрации Кунгурского района на это не обращают никакого внимания. Они решили провести в этом баре свой корпоратив, утверждая, что им опасаться нечего.
Кунгурские элиты пытались показать свою сплоченность
После того, как внутри кунгурских городских элит началась холодная война, мэр города Сергей Гордеев и экс-вице-премьер правительства Прикамья Роман Кокшаров решили показать сплоченность и отсутствие вражды между группировками, утверждает инсайдер. «Для этого они провели грандиозную пьянку, но в „Три медведя“ ехать испугались и организовали все в ресторане „Аристократ“, куда пригласили около сотни гостей. Пригласили также депутатов краевого парламента Сергея Клепцина и Алексея Золотарева», — говорит источник. За одним столом сидели мэр Гордеев и бывший вице-премьер Кокшаров с супругами, а также новый зам Гордеева Олег Лихачев. «Гордеев всячески обхаживал Лихачева и пытался ему угодить, подкладывая салатики. Видимо, понимает, что часы его сочтены и таким образом хочет задобрить человека, которому фактически перешел контроль над городом и всеми финансовыми потоками», — утверждает инсайдер.
Бывший вице-премьер Кокшаров ищет союзников
Поговаривают, что во время застолья в «Аристократе» бывший вице-премьер Роман Кокшаров пытался наладить контакт с местными элитами. «Он приглашал то одного, то другого покурить. Правда, с ним никто тет-а-тет не ходил, понимая, что это может быть расценено как заговор. Выходили все вместе, а Кокшаров так и не смог найти себе союзника», — говорит источник. Он утверждает, что параллельно всю неделю новый вице-мэр Кунгура Олег Лихачев пытался выяснить, стоит ли делать ставку на Кокшарова и завязывать с ним какие-либо отношения, или все-таки Кокшарова уже списали со всех счетов. «Видимо, он пришел к выводу, что „списали“. Потому что сближения с Кокшаровым так и не произошло», — говорит собеседник.
Между полицией и прокуратурой Кунгура нарастает напряженность
Поговаривают, что в Кунгуре начальник полиции Вадим Белоглазов и городской прокурор Екатерина Сотникова уже давно конфликтуют между собой. Утверждается, что это приводит к напряженности между ведомствами в целом. «Вадим и его брат Антон Белоглазов, который возглавляет городское хозяйство Кунгура, имеют определенные бизнес-интересы. Об этом знает Сотникова, но пока не дает делу ход, а собирает информацию», — говорит инсайдер. Есть версия, что один Белоглазов «крышует» местный лесной бизнес, а второй зарабатывает чуть не в открытую просит откаты с подрядчиков на получение госконтрактов по дорогам и благоустройству.
Глава Пермского района пытается дискредитировать свою коллегу
Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов завалил администрацию губернатора письмами, очерняющими главу Кондратовского сельского поселения Веру Утемову, говорят источники. «Кузнецов хочет дискредитировать Утемову, что ее сняли с конкурса по выборам главы района», — утверждает инсайдер. По его мнению, если это произойдет, с конкурса снимется и «спойлер» Кузнецова — Владимир Пищальников. И конкурс придется объявлять заново, поскольку нельзя, чтобы в нем участвовал только один кандидат (Александр Кузнецов). «Кузнецову выгодно тянуть время, чтобы не начинать процедуру объединения района и подольше сохранить себя в должности главы. Он прекрасно понимает, что после объединения он из-за своей двойной игры не сможет занять прежнее место и будет вынужден уйти с „золотым парашютом“ на пенсию, лишившись дохода и влияния», — говорит инсайдер.
Глава Кишертского района хочет стать директором школы
Поговаривают, что глава Кишертского района Тамара Конопаткина отказалась от участия в конкурсе по выборам главы объединенной территории. «Конопаткина уже давно говорила, что больше не хочет заниматься политикой и подыскивала себе запасной аэродром», — говорит источник. Он утверждает, что после ухода с должности главы Конопаткина пойдет работать директором в местную школу. Якобы переход уже согласован.
Экс-депутат Госдумы любит внедорожники, но не любит автоматику
Бывший депутат Государственной Думы Валерий Трапезников, который сейчас занимает кресло народного избранника в пермском краевом парламенте, не так давно приобрел себе новый автомобиль Toyota Land Cruiser, говорит инсайдер. При этом у Трапезникова было требование — автомобиль должен быть обязательно с механической коробкой переключения передач. «Так как в базовых версиях это не предусмотрено вовсе, Трапезникову его Cruiser делали и доставляли в Россию по спецзаказу. Ждал он этого почти полгода», — утверждает собеседник. При этом, говорит он, Трапезников так и не смог никому внятно объяснить причину своей неприязни к «автоматам».
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