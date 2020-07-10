Пермские инсайды: фальстарт кандидата в губернаторы

Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Коллаж: URA.RU

Команда одного из кандидатов в губернаторы Пермского края так активна, что забыла про все правила поведения во время карантина. А еще на прошедшей недели произошли сразу две отставки — и в обоих случаях высокопоставленные пермяки, как говорят инсайдеры, получили явно меньше, чем хотели.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Команда Репина попала под штраф

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Как уверяют инсайдеры, управление Роспотребнадзора по Пермскому краю намерено оштрафовать собственника холдинга «Сатурн-Р», кандидата в губернаторы Александра Репина. На днях в соцсетях появилась фотография сотрудников «Сатурн-Р». Их собрали на солнцепеке — в самом сердце Перми — перед зданием законодательного собрания края. Фото сопровождается хэштегом «Команда Репина». Проблема в том, что в Пермском крае до сих пор действует режим самоизоляции, связанный с пандемией коронавируса. И все собрания с участием свыше пяти человек запрещены. Наблюдатели заметили, что практически ни на ком из участников съемки нет масок и перчаток, которые обязательны для ношения. В связи с этим Роспотребнадзор намерен наложить на Репина и «Сатурн-Р» серьезный административный штраф. Кроме того, к индивидуальной административной ответственности могут привлечь и каждого из участников коллективного фото — за то, что они грубо нарушили режим самоизоляции.

Чернышев стал кандидатом в губернаторы с подачи Отегова

Всю неделю политэлиты активно шептались о кандидате в губернаторы Филиппе Чернышеве — его месте и роли в кампании: кому понадобилось выдвигать человека с тремя судимостями за алименты. Инсайдеры не понимают, на что надеется скандалист, вплотную связанный с «навальнистами», изначально не имеющий шансов на регистрацию из-за невозможности представить полный пакет документов и доказать юридическое образование. «Ответ на поверхности — его подтолкнул к выдвижению юрист [кандидата в губернаторы Александра] Репина Дмитрий Отегов для того, чтобы поддерживать и создавать скандальную атмосферу на выборах, шуметь, когда скажут, и раздражать комиссии», — говорит инсайдер.

Репин потратил деньги впустую

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Поговаривают, что кандидат в губернаторы Александр Репин потратил зря деньги, якобы покупая подписи муниципальных депутатов. Сообщается, что его на это навел юрист Дмитрий Отегов. «Надеяться, что комиссия не заметит дубли подписей не приходится, а судебный кейс с [кандидатом в губернаторы в 2017 году Олегом] Хараськиным уже пройден и доказать неправомерность позиции крайизбиркома точно не получится», — полагает источник.

По его мнению, остается одна задача — создать много шума, создавая максимальные сложности для работы комиссии. А потом — изобразить из кандидата жертву системы, чтобы получить какие-то преференции для бизнеса. Только кейс этот все меньше работает — и последние ситуации на просторах нашей Родины — лишние тому подтверждения.

Замену министру спорта будут искать осенью

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После того, как стало известно об отставке Владимира Епанова с поста министра физкультуры и спорта края, в кулуарах заговорили о том, кто же может его заменить. Но, утверждают источники, руководство края не торопится с выбором. «До осени точно будет только и. о. — Марина Зиннер. Сейчас никому не нужна эта кадровая чехарда. Основные вопросы, в том числе по назначениям, будут решаться после губернаторских выборов», — уточняет инсайдер.

Епанов мог стать советником губернатора

Экс-министру спорта Пермского края Владимиру Епанову, по слухам, предлагалась должность советника главы региона. Но он, говорят, отказался. Между тем, Епанов не типичный министр спорта для Пермского края. У него высшее образование по данному профилю, он имеет серьезный организаторский опыт. Например, рассказывают, что это он на самом деле был создателем проекта «Пермский марафон», а вице-мэр Перми Людмила Гаджиева якобы приписала становление проекта себе.

Пермские коммунисты сливают своих

Раскол, произошедший в рядах пермских коммунистов, намеренно поддерживается некоторыми членами крайкома. Злые языки утверждают, что депутат-коммунист пермской гордумы Геннадий Сторожев всячески намекает своему партийному коллеге-кандидату в пермские губернаторы Ксении Айтаковой на политическую незрелось. Поговаривают, будто депутат-коммунист занявший позицию «стороннего наблюдателя», даже не думает идти на компромисс с партийцами.

Бывший чиновник прячется от суда

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, будто один из свидетелей по уголовному делу бывшего вице-премьера Романа Кокшарова всячески избегает суда. Кокшарову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Якобы он сделал так, что для нужд Гайнского района, руководителем которого являлся Владимир Исаев, в обход конкурсных процедур были куплены катера. «Теперь защита просит бывшего главу явиться в суд, но тот под различными предлогами этого старается избежать. То прикрывается ситуацией с коронавирусом, то занятостью», — рассказал источник. Он также отметил, что допросить в рамках дела Кокшарова предполагается и некоторых министров Пермского края. Правда, есть сложность: некоторые уже начали уходить в отпуска. Из-за этого процесс может затянуться.

Клепцин окучивает Кунгур

Депутат законодательного собрания Пермского края — председатель социального комитета Сергей Клепцин стал активничать в Кунгуре. Здесь осенью состоятся довыборы в местную думу. И, как говорят, источники, Клепцин до того осмелел, что якобы начинает себе приписывать некоторые достижения, к которым не имеет никакого отношения.

В мэрии Березников — коронавирус

Сотрудники мэрии в Березниках отправлены на карантин. По слухам, у одного из сотрудников отдела по охране окружающей среды и природопользованию подтвержден диагноз «коронавирус». «Всех сотрудников отдела отправили по домам — на карантин, взяли мазки и ждут результатов теста. Эту неделю все они работают на удаленке», — сказал инсайдер.

У крупнейшего производителя бумаги в России — проблемы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что один из крупнейших производителей бумаги в России — «Соликамскбумпром» — испытывает серьезные финансовые трудности. Предприятие все еще не рассчиталось с подконтрольным ему предприятием в Гайнском районе за поставленный весной этого года лес. «„Соликамскбумпром“ задолжал за поставку леса несколько десятков миллионов рублей. Рабочие рассчитывали на эти деньги перед отпусками, и теперь вынуждено залезли в долги», — пояснил инсайдер. По его словам, промышленный гигант кивает на то, что финансовые трудности возникли из-за резкого снижения спроса на бумагу в период пандемии.

«Коммерсант» засветил схему работы

В связи с уходом в отставку омбудсмена Анатолия Маховикова наблюдатели обратили внимание на активность пермской редакции газеты «Коммерсант». Сначала выходит публикация, где увольнение чиновника объясняется задачей «попытаться выиграть аукционы и застроить жильем площадку „Пермь-Сити“ возле ДКЖ». «Это странно, ведь вопросы о масштабном проекте с масштабным застройщиком решаются явно не на уровне руководителя пермского филиала компании», — удивляется инсайдер. Затем вбрасывается тема возможного участия Маховикова в выборах в краевой парламент. Причем с прицелом сразу на инфраструктурный комитет, хотя до этого еще далеко, и никто, мол, сейчас не строит такие долгосрочные планы. «Вероятно мы наблюдаем отработанную годами схему руководителя пермской редакции [Вячеслава Суханова], обеспечивающую лояльность издания якобы за неучтенный нал», — считает собеседник.

С пермяков незаконно собирают деньги на коммуналку

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Злые языки утверждают, что Кизел, где регулярно происходят коммунальные скандалы, вновь оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов. Местное муниципальное предприятие «Ключи-2015» якобы незаконно собирает с местных жителей платежи за услуги водоснабжения и водоотведения. При этом МУП до сих пор не оформило права на пользование имущественным комплексом водопроводно-канализационного хозяйства. Лицензии на недропользование и разрешения на сброс стоков у предприятия также нет. Ранее полиция проводила проверку предприятия по факту заявления жителей, но в возбуждении дела было отказано. Теперь же МУПом занялись органы прокуратуры.

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