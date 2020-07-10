Инсайды ХМАО: карантин продлят до зимы

Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Коллаж: URA.RU

В правительстве ХМАО оказались раздражены критикой депутатов в адрес югорской медицины. Ситуация с эпидемией коронавируса по-прежнему остается серьезной. При пессимистичном развитии событий ряд ограничений может остаться вплоть до глубокой осени. И это еще не все, что вы узнаете из свежих «Инсайдов»: югорский мэр резко усилил аппаратные позиции, а местный лидер КПРФ, наоборот, теряет свой авторитет в регионе.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Югорчане верят, что регион в скором времени обнесут кордонами

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По Югре снова прокатилась волна слухов, будто регион полностью отрежут от окружающего мира, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Любопытно, что история в каждом отдельном муниципалитете имеет свой оригинальный пересказ. Так, жители Сургута уверены, что отдельно закроют именно Сургут. Население Нижневартовска — что Нижневартовск. Однако в реальности, как рассказывают инсайдеры в теме, у окружных властей подобных планов нет.

Инстаграм губернатора ХМАО атакуют рестораторы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рестораторы из ХМАО переняли модный тренд — стучаться с обращением в инстаграм губернатора Натальи Комаровой. Бизнесмены, как правило, сетуют на собственное плачевное положение из-за запрета на деятельность из-за коронавируса и просят главу региона поскорее отменить особый режим. В качестве аргументов обращающиеся приводят в пример большое количество людей, которые находятся на улице в летние дни — мол, самоизоляцию все равно никто не соблюдает. «Бизнес можно понять — они на волоске от гибели. И стучатся во все двери. Губернатор настаивает на поисках решений для них, но Роспотребнадзор ни в какую не соглашается с аргументами правительства. В эпидемиологии есть свои стандарты, и никто не пойдет их нарушать», — объясняет один из сотрудников югорского Белого дома.

Выдвижение Комаровой в губернаторы прошло без сюрпризов

В Ханты-Мансийске обсуждают прошедшую конференцию «Единой России», в ходе которой партия выдвинула тройку кандидатов в губернаторы Югры. Среди них оказались действующая глава региона Наталья Комарова, спикер парламента Борис Хохряков и мэр Урая Тимур Закирзянов. По мнению инсайдеров, такой набор претендентов на высший пост автономии полностью убил любую мало-мальскую интригу вокруг предстоящей процедуры голосования. «Понятно же, что Хохряков и Закирзянов — статисты, на которых партия просто возложила миссию сопровождать переизбрание Комаровой. Все настолько очевидно, что даже скучно», — рассуждают наблюдатели.

«Муксун.фм» снова выставили на продажу

По слухам, редакция информационного агентства «Муксун.фм», перешедшего к нынешним владельцам год назад, вновь начала поиски спонсоров. Переговоры ведутся в Тюмени, Екатеринбурге и на Ямале, отмечают инсайдеры. Якобы, после неудавшейся кампании по отстранению от власти губернатора ХМАО Натальи Комаровой, нынешние инвесторы утратили интерес к изданию, и журналисты снова оказались в поисках средств для существования.

На «Ростелеком» готовят жалобу в ФАС

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Неприятности могут ожидать в скором времени «Ростелеком». Говорят, что в Нижневартовске формируется группа жильцов из ряда новостроек, которые намереваются подать жалобу на провайдера в Федеральную антимонопольную службу. Дело в том, что государственная компания договорилась с застройщиками о заходе в дома еще на этапе строительства и таким образом провела собственное оптоволоконное оборудование в каждую квартиру еще до сдачи. Жильцов же просто поставили перед фактом — выбирайте «Ростелеком», или живите без интернета.

Коммунисты Мегиона запугивают жителей концессией теплосетей, которой нет

Представители ячейки КПРФ в Мегионе, где в этом году состоятся выборы в гордуму, решили собрать политические очки на теме передачи городских теплосетей в концессионное управление частному лицу. Коммунисты пытаются поднять шум и выставить ситуацию таким образом, будто бы концессия — это уже состоявшийся факт, однако на самом деле это не так. «В городе только обсуждалась возможность передачи активов в концессию — никаких финальных решений нет. Коронавирус спутал все планы, и сейчас вообще до этого вопроса никому нет дела. Нужно решить кучу социальных и экономических проблем, возникших из-за этой эпидемии. Понятно, для чего это коммунистам. Им нужен хайп перед выборами, а тут такая благодатная тема», — рассказывает один из инсайдеров, близких к городской администрации.

В правительстве ХМАО недовольны критикой депздрава

В правительстве ХМАО остались недовольны прошедшим заседанием окружной Думы, на котором практически все фракции выступили с критикой системы здравоохранения. Больше всего шишек получил глава депздрава Алексей Добровольский. «Складывается ощущение, что парламентарии решили поупражняться в том, кто перечислит больше всего проблем в отрасли в период пандемии коронавируса. Нужно же понимать, какая нагрузка сейчас ложится на медучреждения. Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова уже позвонила спикеру Думы Борису Хохрякову, и этот разговор приятным не назовешь. В такое сложное время нужно объединять усилия и работать, а не тратить время на критику», — шепчутся в кулуарах окружного правительства.

Губернатор ХМАО готовится к прямой линии

Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится к проведению прямой линии с югорчанами. Обычно она проводилась в мае, но в этом году планы были скорректированы. «Общение с жителями состоится в июле. Акцент будет сделан на соцсети. Понятно, что ситуация с коронавирусом будет одной из основных тем. Но Комаровой нужно будет обрисовать населению и дальнейшие перспективы развития округа в преддверие осенних губернаторских выборов». — утверждают инсайдеры из политического истеблишмента.

Глава Урая усилился из-за роли спарринг-партнера губернатора

Говорят, что глава Урая Тимур Закирзянов начал набирать политический вес среди региональных элит после того, как оказался в шорт-листе от «Единой России» на пост губернатора ХМАО. Теперь ему даже прочат место заместителя главы региона в окружном правительстве, которое планирует обновить осенью. «Просто головокружительная карьера для участника „Лидеров России“, как любит себя позиционировать сам Закирзянов», — смеются в политтусовке.

В ХМАО готовятся продлить карантин до зимы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры из правительства Югры делятся печальными выводами: при пессимистичном сценарии карантинные ограничения в округе могут сохраниться до ноября. «Все выглядит так, что никакого спада числа заболевших в обозримом будущем ждать смысла нет: люди не соблюдают никакие меры предосторожности, не носят маски, не сидят в самоизоляции, ездят по стране, как будто бы ситуация уже обычная и эпидемии нет. Злую шутку сыграл и ориентир на Москву, глядя на которую жители ХМАО решили, что эпидемия отступила, раз мэр Сергей Собянин уже много что разрешил», — добавляет слухач.

По его мнению, усталость накопилась уже как во властных структурах, так и у общественности. «Люди банально устали от новостей про COVID, они хотят обычной летней жизни — с пляжами, прогулками, пикниками. Итог предсказуем — новый всплеск заболеваемости после нескольких благополучных дней. И эти качели надолго», — резюмирует слухмейкер.

Чиновники рвутся за пределы Югры

При этом сами чиновники стараются вырваться из карантинной Югры и выбивают себе командировки за пределы региона. Самые популярные направления — Москва и Санкт-Петербург. «Там уже почти все ограничения сняты и можно ходить без масок. С учетом того, что в отпуска сейчас никого не отпускают из-за предстоящих губернаторских выборов, командировки остаются единственным способом сменить обстановку», — считают чиновники.

Арестованный общественник сдал всех бизнес-партнеров

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи поговаривают, что в регионе началась крупномасштабная зачистка всевозможных сообществ инвалидов, которым нефтяники платят зарплаты в рамках договоренностей о социальном партнерстве. «За последние полгода в ХМАО задержаны уже два руководителя подобных обществ: Валерий Чачвадзе в Нижневартовске (управлял общественной организацией инвалидов — ред.) и Петр Зайцев (председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации „Всероссийского общества инвалидов“ — ред.) И эти задержания, похоже, не последние», — говорит инсайдер.

По его словам, Чачвадзе на допросах раскрыл все типичные схемы, по которым обманывались нефтяники, а так как он был один из самых старейших руководителей сообществ инвалидов, то имел и соответствующие связи. «Схема простая: по бумагам нефтяники платят зарплаты пятидесяти инвалидам, а по факту их пять. Никто это раньше не проверял, как-то верили», — объясняет информированный источник, добавляя, что нефтяники ХМАО, по приблизительным подсчетам, потеряли за все время сотрудничества порядка 100 млн. рублей.

Глава коммунистов в ХМАО потерял контроль над партией

Поговаривают, что первый секретарь окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев крайне негативно относится к руководителям ячеек отдельных муниципалитетов, желая, как рассказывает источник, поставить в некоторых городах более лояльных партийцев. «Горячая точка — Нижневартовск. Там местный глава коммунистов (Дмитрий Хрипунов — ред.) уже популярнее самого Савинцева, что последнему мало нравится. И, похоже, что для снятия Хрипунова Савинцеву придется договариваться, но уже не с членами партии, а с властями муниципалитета», — анализирует информатор URA.RU. По его словам, Савинцев предложит властям муниципалитета игнорировать всю протестную повестку в городе на довольно продолжительное время, если те помогут «слить» Хрипунова. Но в самой администрации пока не понимают, зачем им такой договор, так как от коммунистов нет никаких проблем, а вся работа с ними идет строго в рамках закона.

Глава Сургутского района растерял помощников и советников

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой остался без помощников и советников. Чиновники, трудившиеся на этих должностях, уволились из мэрии. «У помощника Евгения Добровольского случился конфликт с управлением муниципальной службы. А советник Игорь Мачалов так ничего и не смог решить в противостоянии с районной прокуратурой. Поэтому и был уволен. Люди, которые напрямую работают с Трубецким, как правило, долго в администрации не задерживаются. Вопрос только в том, что желающих занять свободные места все меньше и меньше», — шепчутся злопыхатели.

Мэр-единоросс вступил в коалицию с коммунистами

Говорят, что действующий глава Советского Александр Жуков собирается вступить в коалицию с коммунистами для того, чтобы одержать победу на осенних выборах. Он хочет переизбраться на своем посту и, хотя является единороссом, в избирательную кампанию пошел как самовыдвиженец. Среди местных лидеров КПРФ значатся его брат Михаил Жуков и племянник Василий Жуков, являющийся депутатом Думы ХМАО. «Коммунистов, в принципе, устроит Александр Жуков в должности мэра. При условии, что он поможет им занять большинство кресел в совете депутатов. С учетом конфликта главы Советского со всей политэлитой от „Единой России“, город может стать самым оппозиционным во всей Югре», — говорят слухачи.

Сектанты из СССР пытались сорвать голосование по Конституции

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске, в день плебисцита по Конституции, члены «секты СССР» устроили провокацию на одном из избирательных участков, пытаясь доказать, что принимаемые поправки не имеют значения, так как вносятся, по их мнению, в несуществующий документ. «Так как последователи „секты СССР“ пытаются жить по собственным „законам“, и демонстрируют неподчинение действующим органам власти, для них подобные акции — норма. Смешно то, что они пытались свои личности подтвердить паспортами СССР, которые, правда, пробиты дыроколами (то есть являются недействительными документами), но не смешно то, что они реально пытались сорвать голосование», — говорит источник в полиции ХМАО.

По словам инсайдера, подобная активность — самое громкое проявление «сектантов» после того, как их организацию в Нижневартовске разогнали силовики при поддержке СОБРа. «Они ушли в подполье, и всем казалось, что надолго. Теперь за ними снова установлено наблюдение», — заключает высокопоставленный силовик.

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