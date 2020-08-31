Как зарабатывать больше, несмотря на кризис

Эффективному деловому общению можно научиться Фото: pixabay/открытая лицензия

В условиях возросшей безработицы специалисты стали уделять внимание сопутствующим профессиональным навыкам, которые дают преимущество перед другими кандидатами. В список наиболее востребованных навыков входит деловое общение, умение управлять командой и стресс-менеджмент, которые напрямую связаны с умением подать себя. В интервью URA.RU коуч Иван Ветер рассказал, почему люди обращаются за помощью к коучам и каких карьерных успехов это помогает добиться.

— Чем занимаются ваши клиенты и с какими проблемами они приходят?

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обращаются в основном люди, которые работают с людьми. Это сотрудники на руководящих должностях или заместители. Простые работники обращаются, если хотят шагнуть выше, но не знают, как пойти к руководству и сказать: «Я хочу больше денег» или «Хочу другую должность». Я работал с девушкой из ювелирной сферы, которая хотела получить в своей компании получить должность тренера и обучать сотрудников. Через месяц нашей работы другая компания предложила ей должность директора, на прежней работе увеличили зарплату и дали другую должность с более высоким окладом. В итоге получила больше, чем хотела достичь.

— Чем коучинг отличается от психологических практик?

Как практик я привык, чтобы человек решал свои проблемы действием. Психологи обычно ведут разговор с клиентом и так помогают ему. У меня другая тактика. Если человек готов действовать — мы начнем работу, но иногда я рекомендую обратиться за квалифицированной помощью. Это очень важный момент, потому что профессиональный коуч не станет работать с людьми, имеющими проблемы с ментальным здоровьем. Это уже не вопрос достижения целей, а вопрос душевных проблем. Кстати, иногда мои коллеги-психологи сами говорят клиентам: «Тебе не нужен психолог — тебе нужен коуч, как наставник, как друг».

— Где вы работаете с клиентами?

В частной практике в центре у Гринвича или в полевых условиях. Либо там, где удобно мне и клиенту. Программа нацелена на то, чтобы человек чувствовал себя комфортно в моменты изменений. Изменения, навязанные жестко, не приживаются.

— Работа «в полях» предполагает, что вы сопровождаете клиента вне офиса. Вы ходите с ними на встречи?

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В том числе. Но зачастую при выполнении заданий я сопровождаю его на разной дистанции. Давайте расскажу на примере одного кейса: молодой человек получил новую должность. Он — ярко выраженный интроверт из сферы IT, очень хороший специалист. Его поставили руководить командой, и появились обязанности, завязанные на общении с людьми и постановке задач. Он говорил: «Я не знаю, как работать. Я постоянно потею, стесняюсь, не могу вести планерку». Мы начали с малых вещей. Представьте: вы сидите в кафе, где заняты все столики, к вам подходит человек и спрашивает: «Вы не возражаете, если я подсяду?» В пандемию это было очень актуально. Это и было заданием. Он садился с незнакомым человеком и пытался завязать разговор, просто small talk. Я сидел за соседним столиком и наблюдал. Постепенно мы дошли до того, что он читал стихи на плотинке. Задача в том, чтобы для человека стрессовая ситуация стала дефолтной, привычной. Он научился взаимодействовать с командой. Просто делал свою работу с удовольствием и выключал из этого личную составляющую: как на него посмотрят, что подумают, с той ли интонацией он что-то сказал.

— Как научиться вести small talk?

Работа с коучем — это лестница, и первые ступеньки должны быть легкими для преодоления. Обычно я рекомендую начинать с маленьких комплиментов, искать что-то приятное в человеке, делать комплимент и так завязывать разговор. Очень хорошо это работает в сфере продаж.

— Почему важно работать с коучем, а не в одиночку?

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вопрос выхода из зоны комфорта, он порой тяжелый для людей, у кого были строгие родители. Такие родители ребёнку говорили: «А что о нас подумают? Вот ты что-то сделал, а нам за тебя стыдно». Для таких коуч играет роль доброго родителя и друга, даёт нужный эмоциональный уровень поддержки, хвалит, даёт энергию на преодоление барьеров, которые сковывают и мешают.

— Вы работаете с клиентами еще над физической формой, у вас есть для этого специальное образование?

Да. Если человеку не нравится, как он выглядит, его самооценка начнёт сыпаться. И он будет транслировать своё состояние окружающим.

Я одно время учился на профессиональную модель, и там был диетологический курс. Тему питания изучал около 5 лет. Если говорить о лишнем весе — зачастую это вопрос пищевого поведения, а не физических нагрузок. Тренировки нужны, чтобы был рельеф. Работа проходит следующим образом: нужно задать вопрос человеку — как ты видишь себя в будущем? И он начинает рассказывать — я записываю все в деталях. Мы определяем время по достижению внешнего результата, а в конце я показываю ему записи с начала работы и говорю: «Вот здесь записано то, что ты хочешь, ты добился этого?» И обычно этот список даже дополняют, потому что добились намного большего, чем хотели.

— Как отслеживается прогресс, и когда вы понимаете, что пора закончить курс?

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работа происходит у каждого по-своему: кто-то заводит тетради, кто-то ведет заметки в телефоне, одна девушка фотографировала постоянно и подписывала фотографии маркером. Это важная часть. Кстати, в конце курса на последних фотографиях она писала «Я счастлива».

Мы с клиентом сразу обозначаем четкие рамки для достижения результата и заканчиваем, когда подходит срок. Либо программа заканчивается, когда он говорит: «Все, спасибо, я получил, что хотел».