Инсайды ХМАО: редкая болезнь вице-мэра

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых. А что раздражает вас? Коллаж: URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова за счет электорального рейтинга собирается пиарить кандидатов в Госдуму. А еще она хочет завоевать любовь у молодежной аудитории в Telegram. Тем временем силовики из Нижневартовска думают про отставку, а олигарх в Сургуте ремонтирует дороги, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями. Об этом и многом другом в сегодняшних «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор ХМАО лично займется пиаром кандидатов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова возьмет на себя роль электорального паровоза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время избирательной кампании будет лично пиарить кандидатов в Госдуму от «Единой России». Во время предвыборной гонки запланирован ряд мероприятий, на которых глава региона будет присутствовать вместе с победителями праймериз от «ЕР». Также в рамках стратегии предусмотрено упоминания претендентов от партии власти в социальных сетях губернатора. «У Комаровой высокий рейтинг, так что она может добавить политических очков тем кандидатов, которые находятся в ее окружении», — шепчутся слухачи.

У Комаровой могут появиться стикеры для Telegram

Говорят, что у губернатора ХМАО Натальи Комаровой могут появиться стикеры для Telegram. Пиар-блок окружного правительства заинтересовал положительный пример директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, который уже выпустил наклейки для мессенджера, и они были вполне позитивно встречены аудиторией. «Появление у губернатора губернатора аккаунта в TikTok давно обсуждается в тусовке, но событие все откладывается. А стикер-пак может стать еще одним шагом навстречу молодежной аудитории и инфоповодом для обсуждения в их среде, ведь телеграммом пользуются, кажется, вообще все», — переговариваются в кулуарах югорского Белого дома.

Глава «Сургутнефтегаза» отремонтировал сургутские дороги к своему юбилею

Рабочие очень старались успеть в срок и, кажется, перестарались Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что щедрое финансирование дорожной ремонтной кампании «Сургутнефтегаза» в крупнейшем муниципалитете ХМАО была связано с 70-летним юбилеем генерального директора нефтяной корпорации Владимира Богданова. Именно этим фактом объясняются увеличенные, как минимум вдвое, объемы работ. «Конечно, „Сургутнефтегаз“ ежегодно помогает местным властями с заменой асфальта на городских дорогах. Но обычно сумма не превышает 100 миллионов рублей. В этом году из-за юбилея Богданова сумма была увеличена вдвое. Поэтому нефтяники и спешили выполнить все работы к 28 мая, когда нефтяной генерал отмечает день рождения. К нему прилетали именитые гости и он не хотел перед ними ударить в грязь лицом. „Сургутнефтегаз“ так торопился закончить с ремонтом, что даже закатал асфальтом часть ливневок и канализационных люков на дорогах», — смеются сплетники.

У умершего вице-мэра Сургута была редкая болезнь

Вице-мэр Сургута Сергей Полукеев славился своим жизнелюбием Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Поговаривают, что у умершего заместителя главы Сургута Сергея Полукеева могло быть редкое генетическое заболевание — болезнь Гоше. Она передается по наследству и связана с мутацией генов, что в конечном итоге приводит к поражению внутренних органов. «Говорят, что Сергей Михайлович боролся с этим недугом всю жизнь, но это предположение. Известно, что многие с такой болезнью не доживают даже до 30 лет. Но Полукеев обладал огромным жизнелюбием, был крайне энергичным человеком, старался поддерживать физическую форму. Он всегда выделялся на фоне многих чиновников тем, что никогда не боялся открыто высказать свое мнение. У человека, который каждый день борется за свою жизнь, в голове все-таки другая система ценностей», — обсуждали на панихиде коллеги покойного вице-мэра.

Глава Сургутского района возмутил депутатов своим игнором

У Андрея Трубецого нашлись дела поважней, чем общение с депутатами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутаты думы Сургутского района оскорблены тем, что глава муниципалитета Андрей Трубецкой проигнорировал участие в последнем заседании представительного органа власти. Чиновник передал народным избранникам через подчиненных, что занят другими, более важным делами. «Трубецкой был на своем рабочем месте, но на последнее заседание районной думы не пришел, что, конечно, очень странно. Он сам являлся депутатом, с нынешним созывом работал в качестве главы районной администрации. Мог бы и поблагодарить за совместное сотрудничество на протяжении пяти лет», — обсуждают в кулуарах думы Сургутского района.

В Нефтеюганске ждут развязки истории с восстановленным вице-мэром

Рассказывают, что власти Нефтеюганска ждут вердикта Конституционного суда для разрешения тяжбы с заместителем главы города Сергеем Лагойдой, который смог восстановиться в должности по решению суда. После того, как высшая судебная инстанция обозначит свою позицию по этому вопросу, мэрии придется определиться с дальнейшими шагами. «Либо Конституционный суд признает, что Лагойда был уволен законно, либо руководству администрации Нефтеюганска придется изменять структуру мэрии. После восстановления вице-мэра у главы города Сергея Дегтярева в подчинении будет шесть заместителей вместо утвержденных пяти», — шепчутся в мэрии.

У кандидата в депутаты думы Нижневартовска конфликт с жителями

У кандидата в депутаты думы Нижневартовска Романа Одокиенко конфликт с жителями по основному роду занятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, что строительство новой многоэтажки в центре Нижневартовска может плохо отразиться на рейтингах кандидата в депутаты гордумы и по совместительству гендиректора «Нижневартовскстройдеталь» Романа Одокиенко. Пока успокоить протестующих, по словам инсайдеров, ему не удается. «С одной стороны, как бизнесмен Одокиенко в выигрыше, потому что смог заиметь большую территорию в центре города для строительства. А вот как кандидату в депутаты местной думы конфликт с горожанами явно идет ему не на пользу. Пока успокоить или найти хоть какой-нибудь компромисс с горожанами не получается. Жители хотят парк, Одокиенко — дом. Если так и продолжится, то у него могут возникнуть проблемы с избирателями», — считают слухачи.

«Славтэк» начинает раскручивать своих кандидатов

Говорят, что несмотря на проигрыш людей корпорации «Славтэк» на праймериз «Единой России», они все равно будут участвовать в осенних выборах. Однако для этого корпорации нужно пропиарить своих подопечных. «Корпорация „Славтэк“ по-прежнему не оставляет надежды попасть в городскую думу. Всех кандидатов, которые участвовали в праймериз, потихоньку начинают раскручивать в соцсетях. Первой стала директор компании „Славтэк-фитнес“ Анна Бикташева. Это означает, что в скором времени мы увидим и других кандидатов с полноценными видеороликами. Жаль, конечно, что похожими друг на друга. Впрочем, вряд ли это поможет им победить на выборах. Рейтинги у них все равно нулевые», — считают слухачи.

В югорском КПРФ дефицит кандидатов

Югорские коммунисты не могут набрать кандидатов в депутаты от партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходят разговоры, что в отделении КПРФ Нягани, которое возглавляет Павел Зайцев, жесткая нехватка людей. Им приходится даже по объявлению в газете искать кандидатов в депутаты. «Рейтинги партии сильно просели в ХМАО, много человек сдали партбилеты из-за конфликта с руководителем регионального комитета КПРФ Алексеем Савинцевым. Это насколько все печально у коммунистов, что они ищут кандидатов в депутаты по объявлению в газете. Конечно, Зайцев заявил, что это ошибка и не то напечатали, но в это мало верится. Ну не могут же в газете ошибиться настолько, чтобы перепутать слова, которые им надиктовали», — судачат инсайдеры.

Из ГИБДД Нижневартовска уходит руководитель

В ГИБДД Нижневартовска ожидают появления нового руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что начальник ГИБДД Нижневартовска Иван Вовк уже подумывает об уходе на пенсию. Он даже попросил бухгалтерию рассчитать ему положенную выплату. «Вовк руководит Госавтоинспекцией Нижневартовска уже 4 года. Говорят, что полгода назад он впервые попросил рассчитать, какая ему положена пенсия. С тех пор и ждут все объявления, что начальник покидает свой пост и уходит на заслуженный отдых. Хотя есть предположения, что он ради интереса решил узнать сумму выплат, а сам просто метит на повышение. В любом случае, кажется, что Вовк скоро покинет ГИБДД Нижневартовска», — размышляют сплетники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.