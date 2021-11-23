Секретный концерт Адель и новый супергерой от Marvel

Выступление Адель, которое нигде не показывали, можно посмотреть на Okko Фото: Алексей Колчин © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В середине рабочей недели мы даем вам чуть больше полезных и интересных рекомендаций из онлайна, чтобы вы смогли зарядиться бодростью и вдохновением на остаток недели. Смотрим секретный концерт Адель и ее эксклюзивное интервью после нового альбома, занимаемся аэробикой для мозга и смотрим сольный сериал о Соколином глазе, а главное — не забывайте о своем здоровье и здоровье близких.

Что сделать утром

Смотрим запись секретного концерта «Вечер с Адель», который исполнительница провела в честь выхода своего нового альбома «30». Выступление, которое не транслировалось и недоступно для широкой аудитории, могут посмотреть зарегистрированные пользователи платформы Okko. Сама запись и эксклюзивное интервью Адель с Опрой Уинфри будет доступно владельцам подписок «Оптимум», «Премиум» и «СберПрайм».

Что сделать днем

Подключаемся в онлайн-формате через Zoom к бесплатным занятиям нейробикой — «аэробикой для мозга». Нейробика объединяет различные практики, направленные на профилактику деменции, — упражнения для тренировки аудиальной, визуальной и ассоциативной памяти, развития мелкой моторики, воображения и логики. Занятия ведет психолог, социальный педагог Юлия Родионова. Для участия необходима регистрация.

Что сделать вечером

Смотрим первую серию сериала «Соколиный глаз» от Marvel. Сольный проект про героя Джереми Реннера станет предпоследним для Marvel в этом году. Соколиный глаз вынужден разобраться с возникшими проблемами, чтобы как можно скорее вернуться к семье. Поможет ему в этом молодая лучница Кейт, которая должна занять его место после ухода на пенсию.

Бонус. Британский композитор и художник Кэмерон Грэм проведет бесплатный вебинар, в котором расскажет о своем личном опыте прохождения всех уровней высшего образования в качестве композитора и музыканта в Великобритании. Он сможет объяснить как образование поможет начинающим классическим, джазовым, поп-, электронным и экспериментальным музыкантам.