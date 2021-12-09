Свердловские инсайды: могущественный покровитель Куйвашева

Про тайную переписку о QR-кодах, машину Ионина и коварство Чечуновой. Выпуск 949

10 декабря 2021 в 20:05 Размер текста - 17 +

Что еще запретим? Коллаж URA.RU Говорят, что удивительная позиция свердловских эсеров, которые проголосовали за поправки в законопроект о QR-кодах, связана с личной просьбой главы региона Евгения Куйвашева. Последний усиливает контроль еще и над «Единой Россией». И все это — незадолго до выборов. В кулуарах шепчутся, что губернатору влетело за прошедшее в сентябре голосование, поэтому он ищет способы обезопасить себя заранее. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпред подключился к переизбранию Куйвашева Владимир Якушев, по слухам, уже обеспокоился информационной поддержкой выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В высоких кабинетах шепчутся, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев начал подготовку к предстоящим выборам свердловского губернатора. Кампанию называют главным политическим событием Урала в 2022 году, и Якушев, по слухам, уже обеспокоился ее информационной поддержкой. «Полпред по этому поводу кулуарно встречается с федеральными медийщиками — руководителями СМИ и пиарщиками», — делятся собеседники. И добавляют: Якушева уже поставили в известность, что нынешний губернатор Евгений Куйвашев выдвинется на третий срок. Куйвашев поплатился за странные выборы Областные чиновники пересказывают новую версию, почему губернатора Куйвашева назначили секретарем отделения «Единой России». Говорят, сентябрьские выборы в Госдуму и заксобрание полностью запутали администрацию президента — кремлевские кураторы даже не понимали, кто ответственен за провал ЕР. «За результат отвечал то ли [бывший вице-губернатор Сергей] Бидонько, то ли [советник губернатора Ринат] Хазеев, то ли вообще [экс-секретарь ячейки ЕР Виктор] Шептий. Теперь отвечать будет лично Куйвашев», — рассуждают слухачи. Губернатор консультировал Карапетяна по QR-кодам Армен Карапетян просил совета по голосованию за закон о QR-кодах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По слухам, лидер фракции «Справедливой России» в заксобрании Армен Карапетян просил совета у губернатора Евгения Куйвашева по важнейшему решению — как свердловским эсерам голосовать за закон о QR-кодах. Депутат, как рассказывают знающие люди, изначально хотел поддержать законопроект, но сомневался, стоит ли ему идти на конфликт с федеральным руководством СР — партия выступает против повсеместных QR-кодов. Рассказав о дилемме губернатору, Карапетян услышал просьбу: «Пожалуйста, поддержи». Все члены фракции инициативу одобрили. Команда Куйвашева закручивает гайки «Единой России» Докладывают, что свердловская «Единая Россия» все больше уходит под контроль резиденции губернатора Куйвашева. Теперь на всех оперативных совещаниях аппарата партии присутствует замглавы департамента внутренней политики Наталья Гурченок. Все решения отныне будут приниматься с ведома политического блока резиденции, говорят в кабинетах власти. Шмыков заберет полномочия Салихова Поползли слухи, что в свердловской власти сменится куратор работы управления делами областного правительства. Ожидается, что эти полномочия перейдут от замгубернатора Азата Салихова его коллеге, первому замглавы региона Алексею Шмыкову. Вопрос может быть решен уже в ближайшее время. У Чемезова появился переговорщик с силовиками… В кабинетах резиденции делятся, что экс-сотрудник ФСБ Денис Лякишев, ставший советником и. о. вице-губернатора Олега Чемезова, будет курировать не только вопросы внутренней политики. Слухмейкеры утверждают, что Лякишев сконцентрируется еще и на взаимоотношениях с силовиками. «Возможно, тема полностью перекочует из правительства в резиденцию», — ожидают сплетники. …и он ускорит назначение шефа Говорят, Олег Чемезов пока не согласован на политического вице-губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с тем считается, что Лякишев поспособствует утверждению Чемезова в должности вице-губернатора по политике. Чиновник до сих пор не прошел согласование с силовыми органами, и новый советник, хорошо известный сотрудникам органов, должен исправить ситуацию. «Тут одно из двух. Или Чемезов сам обратился за помощью к Лякишеву, или силовики приставили Лякишева к Чемезову», — гадают в кабинетах власти. Ионина взяли на карандаш в Москве… В партийных кругах рассказывают, что центральный аппарат «Справедливой России» сохраняет большие планы на зама свердловского губернатора Дмитрия Ионина. Поговаривают, чиновник-эсер вошел в шорт-лист партии на случай какого-либо большого назначения — в Госдуму или губернатором одного из «справороссовских» регионов. «У нас в правительстве Ионин ненадолго», — намекают в областной власти. …и наградили машиной Высокинского А в областной власти тем временем обсуждают перестановки в правительственном автопарке. Ионину, как делятся знакомые чиновники, досталась служебная машина бывшего первого замгубернатора Александра Высокинского. «Скоро ждем новую партию [Toyota] Camry, пересядет на „свежую“», — с иронией утешают Ионина слухачи. Новый зам Куйвашева подружился с Орловым Замгубернатора Дмитрий Ионин, работающий чиновником с октября, продолжает выстраивать отношения со свердловской элитой, прежде знавшей его только как оппозиционного депутата. По слухам, на неделе у Ионина была встреча с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. «Без какой-либо конкретики. Просто условились, что в случае возникновения вопросов будут на связи», — говорит источник в правительстве. Высокинскому не нашлось места в Москве Александр Высокинский так и не прижился в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Злые языки передают, что успехи свердловского сенатора Александра Высокинского на новом поприще пока оставляют желать лучшего. Политик пока так и не прижился в Совете Федерации: как говорят, даже его рабочее место находится не в основном здании в центре Москвы, а в одном из вспомогательных корпусов. Бидонько заменили дипломатами Говорят, бывший свердловский вице-премьер, застройщик и президент КСК «Дубрава» Олег Гусев очень переживал за имидж одноименного коттеджного поселка после того, как в Москву переехал один из его жителей, бывший вице-губернатор Сергей Бидонько. Статусную потерю удалось восполнить. «Гусев убедил дипломатические представительства дружественных стран построить в „Дубраве“ несколько коттеджей для своих сотрудников», — обсуждают в окружении бизнесмена. Министр Волков устроил саботаж Наблюдатели пересказывают, что на последнем заседании заксобрания произошло любопытное событие. Отличился глава областного минстроя Михаил Волков. В знак протеста и несогласия с передачей градостроительных полномочий Екатеринбургу министр отказался представлять этот закон депутатам и даже демонстративно покинул зал заседаний, когда началось рассмотрение законопроекта. Резиденция снова кормит полпредство Во власти широко обсуждают, что восстановление добрых отношений между уральским полпредством и резиденцией губернатора завершено в полном объеме. Об этом говорит даже небольшая, но, как говорят, значимая деталь — комбинат питания резиденции снова поставляет еду в здание на улице Добролюбова. При прежнем полпреде Николае Цуканове поставки были заморожены, напоминают инсайдеры. Паслер взбудоражил свердловских депутатов,… Депутаты свердловского заксобрания не на шутку встревожены слухами об отставке Дениса Паслера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говорят, слухи о возможной отставке оренбургского губернатора Дениса Паслера не на шутку взволновали депутатов свердловского заксобрания. Первые новости об этом появились, когда шло очередное заседание парламента, и народные избранники бросились наперебой обсуждать тему с соседями. Особенно возбуждены были те, кому довелось поработать с Паслером в Екатеринбурге — некоторые, по свидетельствам сплетников, даже пытались дозвониться ему в перерыве. …а его соратники рвутся в Екатеринбург Одновременно встревожены и нынешние коллеги Дениса Паслера, переехавшие вслед за ним в Оренбург. Некоторые из них, узнав о возможной отставке шефа, начали предпринимать попытки вернуться в Свердловскую область. «Но им дали понять, что здесь их не ждут», — констатируют инсайдеры. Более того, «паслеровцам» даже готовы при необходимости напомнить те скандалы и сомнительные дела, что остались после них. Статусный единоросс защитится от отставки В партии власти говорят, что, несмотря на крупные структурные и кадровые перестановки, руководитель исполкома реготделения «Единой России», депутат Дмитрий Жуков с большой долей вероятности останется при своей должности. «Во всяком случае, на первое время», — осторожно предсказывают единороссы. В пользу сохранения Жукова говорит тот факт, что система внешнего контроля за работой ячейки «налажена надежно» и не вызывает претензий. Чечунова хочет потеснить Шептия Говорят, Елена Чечунова планирует забрать кабинет у Виктора Шептия Фото: Александр Мамаев © URA.RU В заксобрании рассказывают, что отставка Виктора Шептия с поста секретаря реготделения «Единой России» принесла неожиданную интригу. Его давний соратник Елена Чечунова в условиях новой политической реальности, по слухам, решила забрать у него кабинет в парламенте. Мотивирует дама это тем, что она — руководитель фракции единороссов, а Шептий теперь — рядовой партиец. План Шептия срывается В депутатской среде считают, что политические проблемы теперь уже бывшего главы свердловской ячейки ЕР Виктора Шептия могут перерасти в экономические. Ходили слухи, что незадолго до отставки единоросс мог пытаться пролоббировать поправки в областной бюджет, которые могли принести солидные дивиденды подконтрольным ему фирмам. «Теперь план срывается», — обсуждают его коллеги по заксобранию. Карапетян собирает альянс главврачей Против Андрея Карлова собирают альянс Фото: Анна Майорова © URA.RU Вице-спикер заксобрания и глава фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян сконцентрировался на медицинской повестке. Обсуждаются слухи о том, что депутат якобы пытается создать коалицию из главврачей, находящихся под угрозой отставки или возбуждения уголовного дела. Ее деятельность, кивают осведомители, направлена против действующего министра здравоохранения Андрея Карлова. «И коалиция становится все больше», — наблюдают в профильных кругах. Медицинская фракция заксобрания осталась за бортом Говорят, что председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина игнорирует запросы медицинской фракции к депутатам. «Медицинская фракция подготовила и передала Бабушкиной обращения к депутатам Заксо. Тема их обращений связана с проблемой финансирования онкобольных области. Однако Бабушкина не торопится предоставленные документы передавать на рассмотрение депутатам, так сказать не дает ходу. Чьи интересы она хочет отстоять, пока непонятно», — поделился информатор. QR-коды могут ударить по Ивачеву Наблюдатели отмечают небывалую активность региональных telegram-каналов в отношении главного коммуниста Свердловской области Александра Ивачева. «Коммунисты голосовали против поправок в федеральный законопроект по введению QR-кодов. И получили ответ областной власти, которую деструктивная позиция Ивачева и его коллег, мягко говоря, возмутила», — передает источник. Собеседник добавляет, что такие «приветы» от руководства региона могут стать большой кампанией. «Что будет дальше, остается только догадываться», — рассуждает собеседник. Мэр Екатеринбурга отменил наказание для антиваксеров Поговаривают, Алексея Орлова могла переубедить его подчиненная Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По слухам, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не стал наказывать чиновников, не поставивших прививку от коронавируса. Как писало URA.RU, в ноябре он принял решение лишить таких сотрудников ежегодной матпомощи на оздоровление (это оклад, который можно потратить на бассейн, фитнес и так далее). «Но в итоге вроде всем выплатили. Говорят, [начальник кадрового департамента Елена] Хазова главу переубедила», — поделился собеседник. По словам другого чиновника, в «черном» списке из (примерно) 40 человек были и те, кто без вакцины, но переболел: «С учетом больничных матпомощь была бы им весьма кстати». Вице-мэр Екатеринбурга, усилившись, готовит волну отставок С 1 января у Рустама Галямова (слева) и его подчиненных начнется новая жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После возвращения градостроительных полномочий в руки властей Екатеринбурга профильный замглавы города Рустам Галямов может расстаться с рядом подчиненных. «По слухам, отставки начнутся с некоторых руководителей Главархитектуры, к которым и сейчас-то есть замечания», — обсуждают в кулуарах «серого дома». Сам Галямов пока молчит. На экс-чиновницу мэрии Екатеринбурга завели дело Экс-сотрудница Главархитектуры стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением. По предварительным данным, девушка (ее имя пока не раскрывается) была поймана на том, что якобы тайком меняла статусы городских земельных участков через внутреннюю систему администрации. «Летом ее по просьбе нового начальства проверяла прокуратура, она сразу ушла в отпуск (об этом писало URA.RU — прим. ред.). А несколько недель назад возбудили дело. К тому моменту она уже уволилась», — поделился инсайдер. Будут ли у детектива новые действующие лица, пока не известно. Соратница Орлова отсрочила перераспределение власти в мэрии Содержание документа Марина Фадеева держит в тайне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перенарезка полномочий среди вице-мэров Екатеринбурга состоится не раньше января. Такую установку, по слухам, в частных разговорах транслирует руководитель аппарата горадминистрации Марина Фадеева —- ближайшая соратница мэра Алексея Орлова и куратор нововведений. Готовящегося ею постановления (которое подпишет Орлов) ждут с осени. О некоторых его деталях URA.RU ранее уже сообщало. Протеже Чемезова снова появится на медицинской арене Говорят, что бывший замминистра здравоохранения Свердловской области Олег Рейтблат, который возглавлял ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское», а потом покинул пост и вернулся в Тюмень, на следующей неделе приедет в Екатеринбург. «Рейтблат человек Чемезова. В свое время Чемезов потянул его из Тюмени в Екатеринбург на должность главврача больницы «Озеро Чусовское», но Рейтблат ушел из-за низкой зарплаты, которую ему предложили. На следующей неделе он должен приехать в город. В медицинской тусовке гадают с чем связан приезд Рейтблата в Екатеринбург. Поговаривают, что Чемезов готовит своего друга на новую должность», — отметил источник. Хитрый план ЦВО и УРФУ Студенты, которых забрали в армию, подозревают УрФУ и ЦВО в сговоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что Уральский федеральный университет и ЦВО (Центральный военный округ — прим.ред.) придумали хитрый план, чтобы добиться собственных целей. «В студенческой тусовке идут разговоры о том, что УрФУ и ЦВО решили помочь друг другу. Изначально студентов отчислили, чтобы вуз претендовал на деньги, которые выделяются по программе „Приоритет-2030“. А потом восстановили, выдали парням справку, которую не принимает военкомат. В итоге УрФУ получает деньги, а ЦВО призывников из числа отчисленных студентов УрФУ», — поделился собеседник. Бизнесмен с криминальным бэкграундом хотел быть своим среди чужих Говорят, что Герман Гардт (известный в криминальных кругах как Гера ЖБИ), который скоропостижно скончался в сентябре 2021 года, при жизни хотел легализоваться и войти в VIP-тусовку с помощью покупки недвижимости в престижных районах Екатеринбурга. «Гера при жизни хотел слиться с бизнес и политической тусовкой через приобретение недвижки в элитных домах. В свое время он купил квартиру в клубном доме „Тихвинь“. Стать своим среди мажоров он не смог, а потом и квартиру пришлось продать из-за проблем в бизнесе», — поделился источник. Бывший вице-мэр Контеев вызвал раскол среди силовиков Рассказывают, что дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, обвиняемого в организации убийств, вызвало конфликт среди силовиков и суда. Одни считают, что Контеева нужно судить снова, а другие опасаются последствий этого. Дело в том, что новое обвинение может запустить цепочку освобождений криминальных авторитетов Олега Сухачева и Виктора Калина. Они уже осуждены по делу Контеева, и мало кому нужно пересматривать их приговоры, говорят инсайдеры. Пиарщика отца Сергия пытаются вымотать в СИЗО Могучев находится под давлением в СИЗО Фото: Размик Закарян © URA.RU Поговаривают, что пиарщик отца Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев мог столкнуться с серьезным давлением в СИЗО Москвы. Там его якобы «обрабатывают», чтобы он пошел на соглашение со следствием и оговорил Романова. А это, как полагают слухачи, поможет добиться максимального наказания по обвинению экс-схиигумена об экстремизме. Слова Могучева в суде могут иметь реальный вес, считает инсайдер. Суд над вымогателями откладывают из-за покровителей Суд над бандой подозревающихся в грабеже торговцев с четвертой овощебазы Екатеринбурга, откладывается уже почти год. Официальной причиной называется болезнь или «другие основания», но ходят слухи, что неким могущественным покровителям не нужно, чтобы торговцам был вынесен приговор. Инсайдеры не исключают, что после осуждения банды могут быть привлечены другие криминальные элементы Екатеринбурга. Преступность в Екатеринбурге бьет рекорды Инсайдеры считают, что в городе накаляется криминальная обстановка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ходят слухи, что в Екатеринбурге резко выросла преступность, особенно в районах, и без того пользующихся не лучшей репутацией. Наплыв уличных хулиганов и гопников замечают на Эльмаше, Химмаше и в Компрессорном микрорайоне. Говорят, что причиной стало наступление холодов. «Местные криминальные элементы выпивают в подъездах, после чего выходят пьяные на улицу. Чаще всего такой контингент — это не серийные убийцы, а обычные гопники, но в толпе они опасны», — считает инсайдер. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Говорят, что удивительная позиция свердловских эсеров, которые проголосовали за поправки в законопроект о QR-кодах, связана с личной просьбой главы региона Евгения Куйвашева. Последний усиливает контроль еще и над «Единой Россией». И все это — незадолго до выборов. В кулуарах шепчутся, что губернатору влетело за прошедшее в сентябре голосование, поэтому он ищет способы обезопасить себя заранее. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпред подключился к переизбранию Куйвашева В высоких кабинетах шепчутся, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев начал подготовку к предстоящим выборам свердловского губернатора. Кампанию называют главным политическим событием Урала в 2022 году, и Якушев, по слухам, уже обеспокоился ее информационной поддержкой. «Полпред по этому поводу кулуарно встречается с федеральными медийщиками — руководителями СМИ и пиарщиками», — делятся собеседники. И добавляют: Якушева уже поставили в известность, что нынешний губернатор Евгений Куйвашев выдвинется на третий срок. Куйвашев поплатился за странные выборы Областные чиновники пересказывают новую версию, почему губернатора Куйвашева назначили секретарем отделения «Единой России». Говорят, сентябрьские выборы в Госдуму и заксобрание полностью запутали администрацию президента — кремлевские кураторы даже не понимали, кто ответственен за провал ЕР. «За результат отвечал то ли [бывший вице-губернатор Сергей] Бидонько, то ли [советник губернатора Ринат] Хазеев, то ли вообще [экс-секретарь ячейки ЕР Виктор] Шептий. Теперь отвечать будет лично Куйвашев», — рассуждают слухачи. Губернатор консультировал Карапетяна по QR-кодам По слухам, лидер фракции «Справедливой России» в заксобрании Армен Карапетян просил совета у губернатора Евгения Куйвашева по важнейшему решению — как свердловским эсерам голосовать за закон о QR-кодах. Депутат, как рассказывают знающие люди, изначально хотел поддержать законопроект, но сомневался, стоит ли ему идти на конфликт с федеральным руководством СР — партия выступает против повсеместных QR-кодов. Рассказав о дилемме губернатору, Карапетян услышал просьбу: «Пожалуйста, поддержи». Все члены фракции инициативу одобрили. Команда Куйвашева закручивает гайки «Единой России» Докладывают, что свердловская «Единая Россия» все больше уходит под контроль резиденции губернатора Куйвашева. Теперь на всех оперативных совещаниях аппарата партии присутствует замглавы департамента внутренней политики Наталья Гурченок. Все решения отныне будут приниматься с ведома политического блока резиденции, говорят в кабинетах власти. Шмыков заберет полномочия Салихова Поползли слухи, что в свердловской власти сменится куратор работы управления делами областного правительства. Ожидается, что эти полномочия перейдут от замгубернатора Азата Салихова его коллеге, первому замглавы региона Алексею Шмыкову. Вопрос может быть решен уже в ближайшее время. У Чемезова появился переговорщик с силовиками… В кабинетах резиденции делятся, что экс-сотрудник ФСБ Денис Лякишев, ставший советником и. о. вице-губернатора Олега Чемезова, будет курировать не только вопросы внутренней политики. Слухмейкеры утверждают, что Лякишев сконцентрируется еще и на взаимоотношениях с силовиками. «Возможно, тема полностью перекочует из правительства в резиденцию», — ожидают сплетники. …и он ускорит назначение шефа Вместе с тем считается, что Лякишев поспособствует утверждению Чемезова в должности вице-губернатора по политике. Чиновник до сих пор не прошел согласование с силовыми органами, и новый советник, хорошо известный сотрудникам органов, должен исправить ситуацию. «Тут одно из двух. Или Чемезов сам обратился за помощью к Лякишеву, или силовики приставили Лякишева к Чемезову», — гадают в кабинетах власти. Ионина взяли на карандаш в Москве… В партийных кругах рассказывают, что центральный аппарат «Справедливой России» сохраняет большие планы на зама свердловского губернатора Дмитрия Ионина. Поговаривают, чиновник-эсер вошел в шорт-лист партии на случай какого-либо большого назначения — в Госдуму или губернатором одного из «справороссовских» регионов. «У нас в правительстве Ионин ненадолго», — намекают в областной власти. …и наградили машиной Высокинского А в областной власти тем временем обсуждают перестановки в правительственном автопарке. Ионину, как делятся знакомые чиновники, досталась служебная машина бывшего первого замгубернатора Александра Высокинского. «Скоро ждем новую партию [Toyota] Camry, пересядет на „свежую“», — с иронией утешают Ионина слухачи. Новый зам Куйвашева подружился с Орловым Замгубернатора Дмитрий Ионин, работающий чиновником с октября, продолжает выстраивать отношения со свердловской элитой, прежде знавшей его только как оппозиционного депутата. По слухам, на неделе у Ионина была встреча с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. «Без какой-либо конкретики. Просто условились, что в случае возникновения вопросов будут на связи», — говорит источник в правительстве. Высокинскому не нашлось места в Москве Злые языки передают, что успехи свердловского сенатора Александра Высокинского на новом поприще пока оставляют желать лучшего. Политик пока так и не прижился в Совете Федерации: как говорят, даже его рабочее место находится не в основном здании в центре Москвы, а в одном из вспомогательных корпусов. Бидонько заменили дипломатами Говорят, бывший свердловский вице-премьер, застройщик и президент КСК «Дубрава» Олег Гусев очень переживал за имидж одноименного коттеджного поселка после того, как в Москву переехал один из его жителей, бывший вице-губернатор Сергей Бидонько. Статусную потерю удалось восполнить. «Гусев убедил дипломатические представительства дружественных стран построить в „Дубраве“ несколько коттеджей для своих сотрудников», — обсуждают в окружении бизнесмена. Министр Волков устроил саботаж Наблюдатели пересказывают, что на последнем заседании заксобрания произошло любопытное событие. Отличился глава областного минстроя Михаил Волков. В знак протеста и несогласия с передачей градостроительных полномочий Екатеринбургу министр отказался представлять этот закон депутатам и даже демонстративно покинул зал заседаний, когда началось рассмотрение законопроекта. Резиденция снова кормит полпредство Во власти широко обсуждают, что восстановление добрых отношений между уральским полпредством и резиденцией губернатора завершено в полном объеме. Об этом говорит даже небольшая, но, как говорят, значимая деталь — комбинат питания резиденции снова поставляет еду в здание на улице Добролюбова. При прежнем полпреде Николае Цуканове поставки были заморожены, напоминают инсайдеры. Паслер взбудоражил свердловских депутатов,… Говорят, слухи о возможной отставке оренбургского губернатора Дениса Паслера не на шутку взволновали депутатов свердловского заксобрания. Первые новости об этом появились, когда шло очередное заседание парламента, и народные избранники бросились наперебой обсуждать тему с соседями. Особенно возбуждены были те, кому довелось поработать с Паслером в Екатеринбурге — некоторые, по свидетельствам сплетников, даже пытались дозвониться ему в перерыве. …а его соратники рвутся в Екатеринбург Одновременно встревожены и нынешние коллеги Дениса Паслера, переехавшие вслед за ним в Оренбург. Некоторые из них, узнав о возможной отставке шефа, начали предпринимать попытки вернуться в Свердловскую область. «Но им дали понять, что здесь их не ждут», — констатируют инсайдеры. Более того, «паслеровцам» даже готовы при необходимости напомнить те скандалы и сомнительные дела, что остались после них. Статусный единоросс защитится от отставки В партии власти говорят, что, несмотря на крупные структурные и кадровые перестановки, руководитель исполкома реготделения «Единой России», депутат Дмитрий Жуков с большой долей вероятности останется при своей должности. «Во всяком случае, на первое время», — осторожно предсказывают единороссы. В пользу сохранения Жукова говорит тот факт, что система внешнего контроля за работой ячейки «налажена надежно» и не вызывает претензий. Чечунова хочет потеснить Шептия В заксобрании рассказывают, что отставка Виктора Шептия с поста секретаря реготделения «Единой России» принесла неожиданную интригу. Его давний соратник Елена Чечунова в условиях новой политической реальности, по слухам, решила забрать у него кабинет в парламенте. Мотивирует дама это тем, что она — руководитель фракции единороссов, а Шептий теперь — рядовой партиец. План Шептия срывается В депутатской среде считают, что политические проблемы теперь уже бывшего главы свердловской ячейки ЕР Виктора Шептия могут перерасти в экономические. Ходили слухи, что незадолго до отставки единоросс мог пытаться пролоббировать поправки в областной бюджет, которые могли принести солидные дивиденды подконтрольным ему фирмам. «Теперь план срывается», — обсуждают его коллеги по заксобранию. Карапетян собирает альянс главврачей Вице-спикер заксобрания и глава фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян сконцентрировался на медицинской повестке. Обсуждаются слухи о том, что депутат якобы пытается создать коалицию из главврачей, находящихся под угрозой отставки или возбуждения уголовного дела. Ее деятельность, кивают осведомители, направлена против действующего министра здравоохранения Андрея Карлова. «И коалиция становится все больше», — наблюдают в профильных кругах. Медицинская фракция заксобрания осталась за бортом Говорят, что председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина игнорирует запросы медицинской фракции к депутатам. «Медицинская фракция подготовила и передала Бабушкиной обращения к депутатам Заксо. Тема их обращений связана с проблемой финансирования онкобольных области. Однако Бабушкина не торопится предоставленные документы передавать на рассмотрение депутатам, так сказать не дает ходу. Чьи интересы она хочет отстоять, пока непонятно», — поделился информатор. QR-коды могут ударить по Ивачеву Наблюдатели отмечают небывалую активность региональных telegram-каналов в отношении главного коммуниста Свердловской области Александра Ивачева. «Коммунисты голосовали против поправок в федеральный законопроект по введению QR-кодов. И получили ответ областной власти, которую деструктивная позиция Ивачева и его коллег, мягко говоря, возмутила», — передает источник. Собеседник добавляет, что такие «приветы» от руководства региона могут стать большой кампанией. «Что будет дальше, остается только догадываться», — рассуждает собеседник. Мэр Екатеринбурга отменил наказание для антиваксеров По слухам, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не стал наказывать чиновников, не поставивших прививку от коронавируса. Как писало URA.RU, в ноябре он принял решение лишить таких сотрудников ежегодной матпомощи на оздоровление (это оклад, который можно потратить на бассейн, фитнес и так далее). «Но в итоге вроде всем выплатили. Говорят, [начальник кадрового департамента Елена] Хазова главу переубедила», — поделился собеседник. По словам другого чиновника, в «черном» списке из (примерно) 40 человек были и те, кто без вакцины, но переболел: «С учетом больничных матпомощь была бы им весьма кстати». Вице-мэр Екатеринбурга, усилившись, готовит волну отставок После возвращения градостроительных полномочий в руки властей Екатеринбурга профильный замглавы города Рустам Галямов может расстаться с рядом подчиненных. «По слухам, отставки начнутся с некоторых руководителей Главархитектуры, к которым и сейчас-то есть замечания», — обсуждают в кулуарах «серого дома». Сам Галямов пока молчит. На экс-чиновницу мэрии Екатеринбурга завели дело Экс-сотрудница Главархитектуры стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением. По предварительным данным, девушка (ее имя пока не раскрывается) была поймана на том, что якобы тайком меняла статусы городских земельных участков через внутреннюю систему администрации. «Летом ее по просьбе нового начальства проверяла прокуратура, она сразу ушла в отпуск (об этом писало URA.RU — прим. ред.). А несколько недель назад возбудили дело. К тому моменту она уже уволилась», — поделился инсайдер. Будут ли у детектива новые действующие лица, пока не известно. Соратница Орлова отсрочила перераспределение власти в мэрии Перенарезка полномочий среди вице-мэров Екатеринбурга состоится не раньше января. Такую установку, по слухам, в частных разговорах транслирует руководитель аппарата горадминистрации Марина Фадеева —- ближайшая соратница мэра Алексея Орлова и куратор нововведений. Готовящегося ею постановления (которое подпишет Орлов) ждут с осени. О некоторых его деталях URA.RU ранее уже сообщало. Протеже Чемезова снова появится на медицинской арене Говорят, что бывший замминистра здравоохранения Свердловской области Олег Рейтблат, который возглавлял ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское», а потом покинул пост и вернулся в Тюмень, на следующей неделе приедет в Екатеринбург. «Рейтблат человек Чемезова. В свое время Чемезов потянул его из Тюмени в Екатеринбург на должность главврача больницы «Озеро Чусовское», но Рейтблат ушел из-за низкой зарплаты, которую ему предложили. На следующей неделе он должен приехать в город. В медицинской тусовке гадают с чем связан приезд Рейтблата в Екатеринбург. Поговаривают, что Чемезов готовит своего друга на новую должность», — отметил источник. Хитрый план ЦВО и УРФУ Говорят, что Уральский федеральный университет и ЦВО (Центральный военный округ — прим.ред.) придумали хитрый план, чтобы добиться собственных целей. «В студенческой тусовке идут разговоры о том, что УрФУ и ЦВО решили помочь друг другу. Изначально студентов отчислили, чтобы вуз претендовал на деньги, которые выделяются по программе „Приоритет-2030“. А потом восстановили, выдали парням справку, которую не принимает военкомат. В итоге УрФУ получает деньги, а ЦВО призывников из числа отчисленных студентов УрФУ», — поделился собеседник. Бизнесмен с криминальным бэкграундом хотел быть своим среди чужих Говорят, что Герман Гардт (известный в криминальных кругах как Гера ЖБИ), который скоропостижно скончался в сентябре 2021 года, при жизни хотел легализоваться и войти в VIP-тусовку с помощью покупки недвижимости в престижных районах Екатеринбурга. «Гера при жизни хотел слиться с бизнес и политической тусовкой через приобретение недвижки в элитных домах. В свое время он купил квартиру в клубном доме „Тихвинь“. Стать своим среди мажоров он не смог, а потом и квартиру пришлось продать из-за проблем в бизнесе», — поделился источник. Бывший вице-мэр Контеев вызвал раскол среди силовиков Рассказывают, что дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, обвиняемого в организации убийств, вызвало конфликт среди силовиков и суда. Одни считают, что Контеева нужно судить снова, а другие опасаются последствий этого. Дело в том, что новое обвинение может запустить цепочку освобождений криминальных авторитетов Олега Сухачева и Виктора Калина. Они уже осуждены по делу Контеева, и мало кому нужно пересматривать их приговоры, говорят инсайдеры. Пиарщика отца Сергия пытаются вымотать в СИЗО Поговаривают, что пиарщик отца Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев мог столкнуться с серьезным давлением в СИЗО Москвы. Там его якобы «обрабатывают», чтобы он пошел на соглашение со следствием и оговорил Романова. А это, как полагают слухачи, поможет добиться максимального наказания по обвинению экс-схиигумена об экстремизме. Слова Могучева в суде могут иметь реальный вес, считает инсайдер. Суд над вымогателями откладывают из-за покровителей Суд над бандой подозревающихся в грабеже торговцев с четвертой овощебазы Екатеринбурга, откладывается уже почти год. Официальной причиной называется болезнь или «другие основания», но ходят слухи, что неким могущественным покровителям не нужно, чтобы торговцам был вынесен приговор. Инсайдеры не исключают, что после осуждения банды могут быть привлечены другие криминальные элементы Екатеринбурга. Преступность в Екатеринбурге бьет рекорды Ходят слухи, что в Екатеринбурге резко выросла преступность, особенно в районах, и без того пользующихся не лучшей репутацией. Наплыв уличных хулиганов и гопников замечают на Эльмаше, Химмаше и в Компрессорном микрорайоне. Говорят, что причиной стало наступление холодов. «Местные криминальные элементы выпивают в подъездах, после чего выходят пьяные на улицу. Чаще всего такой контингент — это не серийные убийцы, а обычные гопники, но в толпе они опасны», — считает инсайдер. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. 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