Как год науки в России — 2021 сделал знания новой валютой

В ближайшие десять лет нас ждут мировые открытия. Они обнулят даже санкции Евросоюза

30 декабря 2021 в 22:19 Размер текста - 17 +

Павильон «Наука и технологии» на Российской креативной неделе заинтересовал более 3,5 тысячи посетителей офлайн и более 800 тысяч онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Год науки изменил Россию: знания в 2021-м стали важнее денег, научные форумы собирают миллионы зрителей, и нам снова есть, чем похватстаться в космической отрасли. Вакцину от коронавируса «КовиВак» изобрели тридцатилетние ученые, а впереди у страны — десятилетка мировых научных открытий. Год науки победил другие «года» Научные профессии в России стали более популярны Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Начиная с 2008 года в России каждый год имеет свою тематику. Она утверждается указом президента и посвящена актуальной сфере развития. За 13 лет в России особого внимания были удостоены проблемы семьи (2008 год), молодежи (2009), литературы (2015), кино (2016), экологии (2017) и волонтерства (2018 год) и другие сферы. Уходящий 2021-й был объявлен Годом науки и технологий. Он прошел масштабно: несмотря на пандемию и всевозможные ограничения, было проведено 5,5 тысяч мероприятий, которые лично посетили более 11 млн человек, а онлайн посмотрели 274 млн раз. «Каждый год все больше на слуху, — считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. — Мы не проводили специальных сравнительных исследований, но логично предположить, что результаты очевидны». Знания стали важнее денег 78% родителей поддерживают занятия детей наукой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За последние годы значительно возросло желание родителей отдать своих детей «в науку», отмечают эксперты. Ведущий научный сотрудник Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ Ольга Шувалова в 2017 году отмечала, что в массовом сознании научная карьера выступает как достойная и престижная, но не как желательная. К концу 2021-го, по данным ВЦИОМ, 64% родителей считают работу детей в научной сфере привлекательной, а 78% — поддерживают занятия детей технической и инженерной областями. Замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает такой рост вполне оправданным в нынешних «ковидных» реалиях: «Пандемия показала, что деньги — в отличие от науки — не спасают жизни. Мы вступаем в экономику знаний: наука не зависит от результатов выборов и банковских счетов — в этом ее основное конкурентное преимущество. Именно поэтому ученым становится быть престижно, и родители стали с большим рвением отправлять детей именно в научные направления». Наука стала собирать тысячи людей на онлайн-трансляциях Согласно исследованию ВЦИОМ, достижениями науки россияне стали интересоваться чаще — эта тема не безразлична 60% жителей страны. Всего десять лет назад, согласно аналогичному исследованию ВЦИОМ, эта цифра колебалась от 47 до 54%. Просветительский марафон «Новое знание» собрал в интернете более 110 млн просмотров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из крупнейших, знаковых мероприятий года стал перезапуск российского общества «Знание». II Просветительский марафон «Новое знание» в интернете собрал рекордное количество просмотров — более 110 млн. Более 300 вузов присоединились к Просветительскому марафону онлайн в формате открытых уроков, почти 20 тысяч подключений было совершено из школ в разных регионах страны. 150 часов обучающего и интерактивного контента остались в открытом доступе. На более чем пять тысяч вопросов в прямом эфире ответили 150 спикеров из шести студий в разных уголках России. Фестиваль «Техносреда» собрал на территории ВДНХ 150 тысяч посетителей офлайн и более 3 млн — онлайн. Впервые в стране прошел общероссийский вузовский выпускной, за трансляцией которого следили 6,6 млн человек. В Год науки в России появилось множество платформ, где молодые люди могут публиковать свои исследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фестиваль «Техносреда» собрал на территории ВДНХ 150 тысяч посетителей офлайн и более 3 млн онлайн. Впервые в стране прошел общероссийский вузовский выпускной, за трансляцией которого следили 6,6 млн человек. Павильон «Наука и технологии» на Российской креативной неделе заинтересовал более 3,5 тысяч посетителей офлайн и более 800 тысяч онлайн. На базе образовательного центра «Сириус» впервые прошел Конгресс молодых ученых. В нем приняли участие более 3 тысяч российских ученых — как онлайн, так и офлайн. Ученые получат новые доплаты Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции поручил начать выплачивать северные надбавки ученым, работающим в Арктике, с первого месяца работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на то, что расходы на науку в 2021 году сократились более чем на 6%, год все же заканчивается позитивной финансовой новостью. Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать северные надбавки ученым, работающим в Арктике — уже с первого месяца трудоустройства. Ранее для получения премии, которая в некоторых случаях составляет до 80% от заработной платы, ученым нужно было отработать на крайнем севере несколько лет. Такое решение было озвучено президентом на Конгрессе молодых ученых в ответ на просьбу ямальца Александра Соколова, молодого ученого-«северянина». Вакцину разработали 30-летние Особенно важным достижением последнего года выделяют производство вакцины «КовиВак» от коронавируса. Она разработана в научном центре им. М. П. Чумакова группой молодых ученых, чей средний возраст составляет всего 32 года. Средний возраст разработчиков «КовиВака» — 32 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечает, что любая научная разработка — это не только заслуга молодых умов, но и синергия научных школ и связь поколений: «Средний возраст разработчиков „КовиВака“ — 32 года. Это значит, что среди ученых были как совсем юные кадры, так и маститые научные сотрудники, без чьего опыта такое важное открытие могло не состояться. Безусловно, наука сегодня становится популярной и молодой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы узаконить статус молодого ученого — предполагаем ряд мер поддержки». Руководитель проекта «Другое Дело» АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль заметил, что в России образ ученого помолодел, благодаря множеству мероприятий для студентов и юных научных элит: «Год науки показал, что есть множество платформ и площадок, где молодые люди могут публиковать свои исследования, находить единомышленников, привлекать партнеров и инвесторов». Советский кружок превратился в научную лабораторию В технологических кружках дети сообща решают практические задачи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Год науки и технологий кружковое движение России отметило столетний юбилей. С момента образования организация много раз менялась, в итоге из кружка «Юный техник» превратилась в огромную ассоциацию из сети разноплановых объединений по всей стране. Она собирает юных ученых и готовит их к серьезному будущему с помощью конкурсов, фестивалей и технологических олимпиад. Одна из них — Национальная технологическая олимпиада (НТО) — командные инженерные соревнования для школьников, где с помощью современных технологий дети находят решение практических задач. Лидер рабочей группы НТИ (научная технологическая инициатива) «Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов подчеркнул важную роль Национальной технологической олимпиады Junior (младший возраст) в подготовке будущих технологических лидеров страны: «Высокотехнологичные решения практически всегда создаются в командах. В современном мире умение выстраивать эффективную и доверительную рабочую атмосферу столь же необходимо, как и развивать профессиональные знания и умения (hard skills)». В России создали первую за 20 лет термоядерную установку Огромное внимание в 2021-м уделялось не только насущным «ковидным» проблемам, но и разработкам, которые непрерывно шли годами. Среди них — запуск нейтринного телескопа на Байкале. Его считают основой развития нейтринной астрономии и астрофизики. Телескоп будет способствовать обнаружению источников нейтринно-сверхвысоких энергий, что поможет в изучении Вселенной. Руководство «Росатома» считает год науки очень результативным для корпорации Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2021 году сообщалось о старте строительства синхротрона четвертого поколения «СКИФ» и пуске термоядерной установки Токамак Т-15МД. На установке будут проводиться исследования в поддержку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Особенно важно, что Токамак Т-15МД стал первой за 20 лет термоядерной установкой, созданной в России. Первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (Росатом) Алексей Дуб отметил, что для «Росатома» год был результативным: «Это связь фундаментальной науки и нового поколения ученых, чей собирательный образ стал теперь более привлекательным. Кроме прочего, вирус дал нам всем понять, что без науки и без школы исследований не будет быстрого результата». Наука — новая возможность избежать санкций ЕС В 2021 году в России открылись три карбоновых полигона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2021 году заработала программа по созданию сети карбоновых полигонов, позволяющих отслеживать глобальные изменения климата. Первые три объекта открылись в Тюменской, Свердловской и Калининградской областях. По словам помощника президента Андрея Фурсенко, решение о создании карбоновых полигонов было принято еще год назад, однако их реализация началась именно в год науки и технологий. Открытие карбоновых полигонов в Тюменской области поможет России в переговорах с лидерами стран ЕС, считают эксперты. «Это важно не только в научном, но и в политическом аспекте, поскольку достоверная информация в этой части определяет позиции России в переговорах с Европейским Союзом и другими странами по повестке трансграничных налогов», — приводит слова заведующего лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергея Гулева пресс-служба Минобрнауки РФ. Евросоюз обложил налогом на углеродные выбросы экспортные товары — если Россия докажет необходимый уровень в стране, то сэкономит миллиарды рублей. Россия вновь стала космической державой Впервые за 21 год на МКС отправили тяжелый отечественный модуль — ракета «Протон-М» с модулем «Наука» Фото: Официальный сайт «Роскосмос» Впервые за 21 год на МКС был отправлен тяжелый отечественный модуль — ракета «Протон-М» с модулем «Наука». Внутри изделия длиной 13 метров оборудовано 14 рабочих мест, а снаружи — еще 16. Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов считает, что запуск «Протон-М» — начало новой эры российской науки: «Модуль „Наука“ долгое время хотели отправить на МКС, но этому что-то всегда мешало. И именно в Год науки Россия вернулась в большой космос. И не только как перевозчик грузов, но и как научная держава. Мы разработали вакцины от коронавируса, запустили программу „Приоритет 2030“, открыли 120 лабораторий со ставками для молодых исследователей, начали строить кампусы мирового уровня. В этом году науке были заданы генеральные линии, которые не закончатся 31 декабря». Открытия в науке расписаны на 10 лет На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин объявил, что в стране начинается десятилетие науки. В доказательство тому — сразу несколько крупных научных стартов. Президент России Владим Путин заявил о начале десятилетия науки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Дубне приступили к основному этапу сборки детектора коллайдера NICA, который позволит изучать свойства плотной барионной — части «темной» — материи. В Томской области «Росатом» начал строить первый в мире энергоблок последнего поколения БРЕСТ-ОД-300. С него начнется целая эпоха в истории атомной энергетики: аварии на подобных проектах, как в Чернобыле или Фукусиме, невозможны. Также в России начато строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, а на воду спущен первый безэкипажный исследовательский корабль — для изучения Черного моря. «Нынешняя ситуация в мире всем дала понять, что наука — это то направление, которое просто необходимо развивать для дальнейшей жизни, — сообщает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Мы не должны разделять ученых ни по какому признаку, поддержку должны получать все. Чтобы, например, у молодой выпускницы вуза не стоял выбор — стать мамой или продолжить научную деятельность. А именитый научный сотрудник не хотел уйти из науки из-за того, что льготы и поддержка положены только молодым. В силах государства сделать так, чтобы у каждого ученого был шанс подарить миру свои исследования».

Год науки изменил Россию: знания в 2021-м стали важнее денег, научные форумы собирают миллионы зрителей, и нам снова есть, чем похватстаться в космической отрасли. Вакцину от коронавируса «КовиВак» изобрели тридцатилетние ученые, а впереди у страны — десятилетка мировых научных открытий. Год науки победил другие «года» Начиная с 2008 года в России каждый год имеет свою тематику. Она утверждается указом президента и посвящена актуальной сфере развития. За 13 лет в России особого внимания были удостоены проблемы семьи (2008 год), молодежи (2009), литературы (2015), кино (2016), экологии (2017) и волонтерства (2018 год) и другие сферы. Уходящий 2021-й был объявлен Годом науки и технологий. Он прошел масштабно: несмотря на пандемию и всевозможные ограничения, было проведено 5,5 тысяч мероприятий, которые лично посетили более 11 млн человек, а онлайн посмотрели 274 млн раз. «Каждый год все больше на слуху, — считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. — Мы не проводили специальных сравнительных исследований, но логично предположить, что результаты очевидны». Знания стали важнее денег За последние годы значительно возросло желание родителей отдать своих детей «в науку», отмечают эксперты. Ведущий научный сотрудник Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ Ольга Шувалова в 2017 году отмечала, что в массовом сознании научная карьера выступает как достойная и престижная, но не как желательная. К концу 2021-го, по данным ВЦИОМ, 64% родителей считают работу детей в научной сфере привлекательной, а 78% — поддерживают занятия детей технической и инженерной областями. Замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает такой рост вполне оправданным в нынешних «ковидных» реалиях: «Пандемия показала, что деньги — в отличие от науки — не спасают жизни. Мы вступаем в экономику знаний: наука не зависит от результатов выборов и банковских счетов — в этом ее основное конкурентное преимущество. Именно поэтому ученым становится быть престижно, и родители стали с большим рвением отправлять детей именно в научные направления». Наука стала собирать тысячи людей на онлайн-трансляциях Согласно исследованию ВЦИОМ, достижениями науки россияне стали интересоваться чаще — эта тема не безразлична 60% жителей страны. Всего десять лет назад, согласно аналогичному исследованию ВЦИОМ, эта цифра колебалась от 47 до 54%. Одним из крупнейших, знаковых мероприятий года стал перезапуск российского общества «Знание». II Просветительский марафон «Новое знание» в интернете собрал рекордное количество просмотров — более 110 млн. Более 300 вузов присоединились к Просветительскому марафону онлайн в формате открытых уроков, почти 20 тысяч подключений было совершено из школ в разных регионах страны. 150 часов обучающего и интерактивного контента остались в открытом доступе. На более чем пять тысяч вопросов в прямом эфире ответили 150 спикеров из шести студий в разных уголках России. Фестиваль «Техносреда» собрал на территории ВДНХ 150 тысяч посетителей офлайн и более 3 млн — онлайн. Впервые в стране прошел общероссийский вузовский выпускной, за трансляцией которого следили 6,6 млн человек. Фестиваль «Техносреда» собрал на территории ВДНХ 150 тысяч посетителей офлайн и более 3 млн онлайн. Впервые в стране прошел общероссийский вузовский выпускной, за трансляцией которого следили 6,6 млн человек. Павильон «Наука и технологии» на Российской креативной неделе заинтересовал более 3,5 тысяч посетителей офлайн и более 800 тысяч онлайн. На базе образовательного центра «Сириус» впервые прошел Конгресс молодых ученых. В нем приняли участие более 3 тысяч российских ученых — как онлайн, так и офлайн. Ученые получат новые доплаты Несмотря на то, что расходы на науку в 2021 году сократились более чем на 6%, год все же заканчивается позитивной финансовой новостью. Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать северные надбавки ученым, работающим в Арктике — уже с первого месяца трудоустройства. Ранее для получения премии, которая в некоторых случаях составляет до 80% от заработной платы, ученым нужно было отработать на крайнем севере несколько лет. Такое решение было озвучено президентом на Конгрессе молодых ученых в ответ на просьбу ямальца Александра Соколова, молодого ученого-«северянина». Вакцину разработали 30-летние Особенно важным достижением последнего года выделяют производство вакцины «КовиВак» от коронавируса. Она разработана в научном центре им. М. П. Чумакова группой молодых ученых, чей средний возраст составляет всего 32 года. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечает, что любая научная разработка — это не только заслуга молодых умов, но и синергия научных школ и связь поколений: «Средний возраст разработчиков „КовиВака“ — 32 года. Это значит, что среди ученых были как совсем юные кадры, так и маститые научные сотрудники, без чьего опыта такое важное открытие могло не состояться. Безусловно, наука сегодня становится популярной и молодой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы узаконить статус молодого ученого — предполагаем ряд мер поддержки». Руководитель проекта «Другое Дело» АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль заметил, что в России образ ученого помолодел, благодаря множеству мероприятий для студентов и юных научных элит: «Год науки показал, что есть множество платформ и площадок, где молодые люди могут публиковать свои исследования, находить единомышленников, привлекать партнеров и инвесторов». Советский кружок превратился в научную лабораторию В Год науки и технологий кружковое движение России отметило столетний юбилей. С момента образования организация много раз менялась, в итоге из кружка «Юный техник» превратилась в огромную ассоциацию из сети разноплановых объединений по всей стране. Она собирает юных ученых и готовит их к серьезному будущему с помощью конкурсов, фестивалей и технологических олимпиад. Одна из них — Национальная технологическая олимпиада (НТО) — командные инженерные соревнования для школьников, где с помощью современных технологий дети находят решение практических задач. Лидер рабочей группы НТИ (научная технологическая инициатива) «Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов подчеркнул важную роль Национальной технологической олимпиады Junior (младший возраст) в подготовке будущих технологических лидеров страны: «Высокотехнологичные решения практически всегда создаются в командах. В современном мире умение выстраивать эффективную и доверительную рабочую атмосферу столь же необходимо, как и развивать профессиональные знания и умения (hard skills)». В России создали первую за 20 лет термоядерную установку Огромное внимание в 2021-м уделялось не только насущным «ковидным» проблемам, но и разработкам, которые непрерывно шли годами. Среди них — запуск нейтринного телескопа на Байкале. Его считают основой развития нейтринной астрономии и астрофизики. Телескоп будет способствовать обнаружению источников нейтринно-сверхвысоких энергий, что поможет в изучении Вселенной. В 2021 году сообщалось о старте строительства синхротрона четвертого поколения «СКИФ» и пуске термоядерной установки Токамак Т-15МД. На установке будут проводиться исследования в поддержку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Особенно важно, что Токамак Т-15МД стал первой за 20 лет термоядерной установкой, созданной в России. Первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (Росатом) Алексей Дуб отметил, что для «Росатома» год был результативным: «Это связь фундаментальной науки и нового поколения ученых, чей собирательный образ стал теперь более привлекательным. Кроме прочего, вирус дал нам всем понять, что без науки и без школы исследований не будет быстрого результата». Наука — новая возможность избежать санкций ЕС В 2021 году заработала программа по созданию сети карбоновых полигонов, позволяющих отслеживать глобальные изменения климата. Первые три объекта открылись в Тюменской, Свердловской и Калининградской областях. По словам помощника президента Андрея Фурсенко, решение о создании карбоновых полигонов было принято еще год назад, однако их реализация началась именно в год науки и технологий. Открытие карбоновых полигонов в Тюменской области поможет России в переговорах с лидерами стран ЕС, считают эксперты. «Это важно не только в научном, но и в политическом аспекте, поскольку достоверная информация в этой части определяет позиции России в переговорах с Европейским Союзом и другими странами по повестке трансграничных налогов», — приводит слова заведующего лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергея Гулева пресс-служба Минобрнауки РФ. Евросоюз обложил налогом на углеродные выбросы экспортные товары — если Россия докажет необходимый уровень в стране, то сэкономит миллиарды рублей. Россия вновь стала космической державой Впервые за 21 год на МКС был отправлен тяжелый отечественный модуль — ракета «Протон-М» с модулем «Наука». Внутри изделия длиной 13 метров оборудовано 14 рабочих мест, а снаружи — еще 16. Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов считает, что запуск «Протон-М» — начало новой эры российской науки: «Модуль „Наука“ долгое время хотели отправить на МКС, но этому что-то всегда мешало. И именно в Год науки Россия вернулась в большой космос. И не только как перевозчик грузов, но и как научная держава. Мы разработали вакцины от коронавируса, запустили программу „Приоритет 2030“, открыли 120 лабораторий со ставками для молодых исследователей, начали строить кампусы мирового уровня. В этом году науке были заданы генеральные линии, которые не закончатся 31 декабря». Открытия в науке расписаны на 10 лет На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин объявил, что в стране начинается десятилетие науки. В доказательство тому — сразу несколько крупных научных стартов. В Дубне приступили к основному этапу сборки детектора коллайдера NICA, который позволит изучать свойства плотной барионной — части «темной» — материи. В Томской области «Росатом» начал строить первый в мире энергоблок последнего поколения БРЕСТ-ОД-300. С него начнется целая эпоха в истории атомной энергетики: аварии на подобных проектах, как в Чернобыле или Фукусиме, невозможны. Также в России начато строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, а на воду спущен первый безэкипажный исследовательский корабль — для изучения Черного моря. «Нынешняя ситуация в мире всем дала понять, что наука — это то направление, которое просто необходимо развивать для дальнейшей жизни, — сообщает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Мы не должны разделять ученых ни по какому признаку, поддержку должны получать все. Чтобы, например, у молодой выпускницы вуза не стоял выбор — стать мамой или продолжить научную деятельность. А именитый научный сотрудник не хотел уйти из науки из-за того, что льготы и поддержка положены только молодым. В силах государства сделать так, чтобы у каждого ученого был шанс подарить миру свои исследования».