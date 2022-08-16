Власти создадут на Дальнем Востоке новый опорный центр России

Местным жителям правительство обещает улучшенные условия

16 августа 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Чита должна стать новым опорным центром России на Дальнем Востоке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти намерены сделать из Читы новый опорный центр России. Во время рабочей поездки в Забайкальский край 16 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал местным властям помочь с ремонтом больницы, строительством жилья, привлечением инвесторов и созданием рабочих мест. Эксперты объяснили URA.RU, что власти хотят сделать Дальневосточный федеральный округ (ДФО) комфортным и привлекательным для россиян, поскольку через него выстраивается все больше экономических связей с Китаем. По прилету в Читу Мишустин отправился в здание аэропорта, где ему рассказали о планах по развитию доступных для жителей авиамаршрутов в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока, передает корреспондент URA.RU. «Проект не так давно стартовал. Компания активно развивается. Важно, что она будет использовать всю линейку воздушных судов, которые производятся в России — Ил 401, Байкал, Ил 114, Суперджет. Единая дальневосточная авиакомпания обеспечивает связанность территорий страны. Важно, чтобы тарифная политика соответствовала возможностям населения», — отметил Мишустин. Михаилу Мишустину (в центре) в Чите продемонстрировали новое оборудование в местной больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из аэропорта премьер направился в краевую клиническую больницу, которая с момента постройки 40 лет назад ни разу не ремонтировалась. «Мы оказываем высокотехнологичную медпомощь по 15 направлениям. Чтобы это делать качественно, необходимо провести капремонт здания, заменить и обновить оборудование», — рассказал и. о. главврача Дмитрий Нардин. Мишустин осмотрел отделение нейрохирургии, а также гематологические отделение. Последнее находится в ветхом состоянии. «Капремонт не просто требуется, а всеми стенами и оборудованием говорит за себя. Обязательно поможем. Перечень оборудования от вас ждем. В конце года нужно начинать закупки. Детскую краевую больницу, которая строится напротив, необходимо взять под контроль, чтобы не допустить ни дня просрочки. Потому что одна из важных задач — сохранение здоровья населения», — подчеркнул глава правительства РФ. Местные строители заверили премьера, что в их сфере в Чите проблем нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из краевой больницы Мишустин направился на кирпичный завод. Осматривая производство, премьер предложил инвестору высказаться и поинтересовался, чем помочь заводу. Но гендиректор «Забайкальской инвестиционной компании», директор завода Валерий Нагель заверил Мишустина, что все проблемы решаются. Директор завода, уточнил, что выпускаемого кирпича хватит на все Забайкалье и даже другие регионы ДФО. «Стройматериалы — основа и строительства, и экономки. Продукция важна для жилищных программ, которые мы развиваем. И очень хорошо, если бы российские инновационные технологии были применены», — поделился премьер. На заводе Мишустину презентовали жилищный комплекс, который строится по программе «Дальневосточный квартал». По словам главы правительства, главное — это комплексная застройка с социальной инфраструктурой, учитывающей потребности людей в детсадах, школах и больницах. Резиденты ТОР «Забайкалье» продемонстрировали Михаилу Мишустину свою продукцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заводе железобетонных изделий Мишустин выслушал доклады резидентов территории особого развития «Забайкалье». Между докладами, премьер посоветовал владельцу предприятия изменить цветовую гамму стен с бело-серой на более радужную: «Настроение у резидентов и не резидентов будет другое». «ДФО — территория, где мы должны выполнять повышенные показатели по целям национального развития. На Дальнем Востоке мы видим, как применяются все необходимые для этого инструменты. Важно, что при планировании территории необходимо прислушиваться к жителям. Этот дает возможность развитию и привлечению инвесторов, которые позволяют развиваться и жить комфортнее», — сказал в заключении визита Мишустин. Российским властям необходим новый опорный центр на Дальнем Востоке, поскольку сейчас возникает все больше экономических связей с Китаем, но для формирования такого центра нужны люди, отмечает профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Мишустин уделил внимание строительному комплексу в Чите, потому что жилищный вопрос — это одна из причин, по которой оттуда уезжает молодежь. Она не хочет оставаться в регионах, где нет внятного будущего, некомфортное социальное окружение, некомфортное жилье. Люди хотят полноценного развития и решения бытовых проблем. И власти демонстрируют, что взяли курс на формирование комплексного подхода к развитию региона. Они хотят не только удержать тех, кто уже живет в ДФО, но и привлечь новых людей», — уточнил эксперт. Статья по теме Власти ищут точки роста для экономики России Развитие Дальнего Востока увеличивает потенциал России, а это возможно только при наличии населения, которое хочет жить в комфортных условиях, комментирует ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Для премьера поездка — это подсказка, как корректировать деятельность в направлении социального развития округа. Дальний Восток — болевая точка. Население там сокращается из года в год из-за социальных проблем. Уровень остроты социальных вопросов — это проверочный критерий развития экономики. А она успешно развивается, когда люди видят перспективы своей жизни. Поэтому власти стараются сделать все, чтобы удержать население», — пояснил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти намерены сделать из Читы новый опорный центр России. Во время рабочей поездки в Забайкальский край 16 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал местным властям помочь с ремонтом больницы, строительством жилья, привлечением инвесторов и созданием рабочих мест. Эксперты объяснили URA.RU, что власти хотят сделать Дальневосточный федеральный округ (ДФО) комфортным и привлекательным для россиян, поскольку через него выстраивается все больше экономических связей с Китаем. По прилету в Читу Мишустин отправился в здание аэропорта, где ему рассказали о планах по развитию доступных для жителей авиамаршрутов в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока, передает корреспондент URA.RU. «Проект не так давно стартовал. Компания активно развивается. Важно, что она будет использовать всю линейку воздушных судов, которые производятся в России — Ил 401, Байкал, Ил 114, Суперджет. Единая дальневосточная авиакомпания обеспечивает связанность территорий страны. Важно, чтобы тарифная политика соответствовала возможностям населения», — отметил Мишустин. Из аэропорта премьер направился в краевую клиническую больницу, которая с момента постройки 40 лет назад ни разу не ремонтировалась. «Мы оказываем высокотехнологичную медпомощь по 15 направлениям. Чтобы это делать качественно, необходимо провести капремонт здания, заменить и обновить оборудование», — рассказал и. о. главврача Дмитрий Нардин. Мишустин осмотрел отделение нейрохирургии, а также гематологические отделение. Последнее находится в ветхом состоянии. «Капремонт не просто требуется, а всеми стенами и оборудованием говорит за себя. Обязательно поможем. Перечень оборудования от вас ждем. В конце года нужно начинать закупки. Детскую краевую больницу, которая строится напротив, необходимо взять под контроль, чтобы не допустить ни дня просрочки. Потому что одна из важных задач — сохранение здоровья населения», — подчеркнул глава правительства РФ. Из краевой больницы Мишустин направился на кирпичный завод. Осматривая производство, премьер предложил инвестору высказаться и поинтересовался, чем помочь заводу. Но гендиректор «Забайкальской инвестиционной компании», директор завода Валерий Нагель заверил Мишустина, что все проблемы решаются. Директор завода, уточнил, что выпускаемого кирпича хватит на все Забайкалье и даже другие регионы ДФО. «Стройматериалы — основа и строительства, и экономки. Продукция важна для жилищных программ, которые мы развиваем. И очень хорошо, если бы российские инновационные технологии были применены», — поделился премьер. На заводе Мишустину презентовали жилищный комплекс, который строится по программе «Дальневосточный квартал». По словам главы правительства, главное — это комплексная застройка с социальной инфраструктурой, учитывающей потребности людей в детсадах, школах и больницах. На заводе железобетонных изделий Мишустин выслушал доклады резидентов территории особого развития «Забайкалье». Между докладами, премьер посоветовал владельцу предприятия изменить цветовую гамму стен с бело-серой на более радужную: «Настроение у резидентов и не резидентов будет другое». «ДФО — территория, где мы должны выполнять повышенные показатели по целям национального развития. На Дальнем Востоке мы видим, как применяются все необходимые для этого инструменты. Важно, что при планировании территории необходимо прислушиваться к жителям. Этот дает возможность развитию и привлечению инвесторов, которые позволяют развиваться и жить комфортнее», — сказал в заключении визита Мишустин. Российским властям необходим новый опорный центр на Дальнем Востоке, поскольку сейчас возникает все больше экономических связей с Китаем, но для формирования такого центра нужны люди, отмечает профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Мишустин уделил внимание строительному комплексу в Чите, потому что жилищный вопрос — это одна из причин, по которой оттуда уезжает молодежь. Она не хочет оставаться в регионах, где нет внятного будущего, некомфортное социальное окружение, некомфортное жилье. Люди хотят полноценного развития и решения бытовых проблем. И власти демонстрируют, что взяли курс на формирование комплексного подхода к развитию региона. Они хотят не только удержать тех, кто уже живет в ДФО, но и привлечь новых людей», — уточнил эксперт. Развитие Дальнего Востока увеличивает потенциал России, а это возможно только при наличии населения, которое хочет жить в комфортных условиях, комментирует ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Для премьера поездка — это подсказка, как корректировать деятельность в направлении социального развития округа. Дальний Восток — болевая точка. Население там сокращается из года в год из-за социальных проблем. Уровень остроты социальных вопросов — это проверочный критерий развития экономики. А она успешно развивается, когда люди видят перспективы своей жизни. Поэтому власти стараются сделать все, чтобы удержать население», — пояснил собеседник.