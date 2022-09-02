Как выживает уральский поселок, где в школу ходят всего 2 ученицы

Ранним утром 1 Сентября в свердловских школах было шумно: толпы детей, волнующиеся родители и учителя, предвкушающие суматоху нового учебного года. Но так День знаний прошел не везде. В школе поселка Островное, что в 95 километрах от столицы Урала, за парты сели всего лишь две девочки: Настя и Вика. Журналистка URA.RU побывала в глубинке и прониклась духом советского времени, сохранившимся в умирающем поселке. А директор школы рассказала, что ждет учебное заведение в будущем.
Чем ближе мы подъезжали к поселку, в котором живет около 50 человек, тем чаще наблюдали удручающую картину — крупные деревья, поваленные ветром, валялись посреди проезжей части. Нам пришлось остановиться и расчистить дорогу, чтобы продолжить движение.
Заехав в поселок, мы вышли на улицу, названную в честь Юрия Крылосова — рядового, минометчика, погибшего в Афганистане 1985 году. Похоронен герой в родном поселке, а единственная школа, расположенная на этой же улице, встречает нас мемориальной доской. Когда попадаешь внутрь, невольно вспоминаются октябрята и пионеры, партийные лозунги и строчки из старых добрых песен.
Школа, в которой учатся всего две девочки, расположена на улице Крылосова — местного героя, погибшего в Афганистане
«Поселок, возникший здесь, был когда-то многолюдным и богатым, но развал Советского Союза повлек за собой упадок всей социальной инфраструктуры. Сейчас в Островном проживает около 50 человек, а школьное здание — самое красивое в поселке», — говорит директор школы Наталья Шестакова.
Когда в России массово закрывались малокомплектные школы, учебное заведение в Островном выстояло благодаря родителям. «Они отказались переводить детей в школы соседних городов. Родителям было принципиально, чтобы дети учились в родном поселке. Именно благодаря их решительным действиям удалось спасти школу от закрытия, а сотрудники не остались без работы и средств к существованию», — поделилась Шестакова.
Любимый предмет четвероклассницы Вики — чтение. На каждом уроке она сидит одна в классе, но совсем не унывает из-за этого
«В новом учебном году за парты сели всего две ученицы: Вика Парфентьева — пошла в четвертый класс, а Настя Солоденко — в шестой. Первоклассников нет вообще. Укомплектовать кадрами школу в поселке — задача трудная, но мы справляемся. Свердловские власти нас не оставляют, стараются помочь, чтобы организовать учебный процесс на высоком уровне», — отметила директор школы.
В школе есть учитель иностранного языка и даже кабинет информатики. Созданы все условия, чтобы обучать большее количество детей, но проблема — в их отсутствии. Двум девочкам, которые сейчас учатся в школе, все нравится. К тому же, они подруги, поэтому время, проведенное в школе, пролетает для них незаметно.
Учителя приезжают в школу из соседних поселков, они работают по совместительству. Постоянного штата педагогов в школе нет
По словам Шестаковой, поселок медленно, но вымирает. «К сожалению, но скорее всего Настя и Вика последние дети, которые пришли учиться к нам в школу. После их выпуска, скорее всего, школа перестанет существовать. Несмотря на всю ситуацию, мы — жители Островного, верим, что все может измениться. И возможно в школе еще будет первое сентября и последний звонок», — резюмировала она.
Сейчас всех жителей населенного пункта расселяют в ближайшие села или в соседний Асбест. Некоторых посельчан это радует, а некоторых огорчает — ведь им придется попрощаться с местом, где они родились и выросли, женились и растили детей, хоронили родных. А пока жизнь в Островном течет своим ходом, постепенно утрачивая последние напоминания о некогда богатом и шумном поселке в Свердловской области.
На въезде в поселок нам пришлось самим расчищать дорогу от упавших деревьев
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Ранним утром 1 Сентября в свердловских школах было шумно: толпы детей, волнующиеся родители и учителя, предвкушающие суматоху нового учебного года. Но так День знаний прошел не везде. В школе поселка Островное, что в 95 километрах от столицы Урала, за парты сели всего лишь две девочки: Настя и Вика. Журналистка URA.RU побывала в глубинке и прониклась духом советского времени, сохранившимся в умирающем поселке. А директор школы рассказала, что ждет учебное заведение в будущем. Чем ближе мы подъезжали к поселку, в котором живет около 50 человек, тем чаще наблюдали удручающую картину — крупные деревья, поваленные ветром, валялись посреди проезжей части. Нам пришлось остановиться и расчистить дорогу, чтобы продолжить движение. Заехав в поселок, мы вышли на улицу, названную в честь Юрия Крылосова — рядового, минометчика, погибшего в Афганистане 1985 году. Похоронен герой в родном поселке, а единственная школа, расположенная на этой же улице, встречает нас мемориальной доской. Когда попадаешь внутрь, невольно вспоминаются октябрята и пионеры, партийные лозунги и строчки из старых добрых песен. «Поселок, возникший здесь, был когда-то многолюдным и богатым, но развал Советского Союза повлек за собой упадок всей социальной инфраструктуры. Сейчас в Островном проживает около 50 человек, а школьное здание — самое красивое в поселке», — говорит директор школы Наталья Шестакова. Когда в России массово закрывались малокомплектные школы, учебное заведение в Островном выстояло благодаря родителям. «Они отказались переводить детей в школы соседних городов. Родителям было принципиально, чтобы дети учились в родном поселке. Именно благодаря их решительным действиям удалось спасти школу от закрытия, а сотрудники не остались без работы и средств к существованию», — поделилась Шестакова. «В новом учебном году за парты сели всего две ученицы: Вика Парфентьева — пошла в четвертый класс, а Настя Солоденко — в шестой. Первоклассников нет вообще. Укомплектовать кадрами школу в поселке — задача трудная, но мы справляемся. Свердловские власти нас не оставляют, стараются помочь, чтобы организовать учебный процесс на высоком уровне», — отметила директор школы. В школе есть учитель иностранного языка и даже кабинет информатики. Созданы все условия, чтобы обучать большее количество детей, но проблема — в их отсутствии. Двум девочкам, которые сейчас учатся в школе, все нравится. К тому же, они подруги, поэтому время, проведенное в школе, пролетает для них незаметно. По словам Шестаковой, поселок медленно, но вымирает. «К сожалению, но скорее всего Настя и Вика последние дети, которые пришли учиться к нам в школу. После их выпуска, скорее всего, школа перестанет существовать. Несмотря на всю ситуацию, мы — жители Островного, верим, что все может измениться. И возможно в школе еще будет первое сентября и последний звонок», — резюмировала она. Сейчас всех жителей населенного пункта расселяют в ближайшие села или в соседний Асбест. Некоторых посельчан это радует, а некоторых огорчает — ведь им придется попрощаться с местом, где они родились и выросли, женились и растили детей, хоронили родных. А пока жизнь в Островном течет своим ходом, постепенно утрачивая последние напоминания о некогда богатом и шумном поселке в Свердловской области. Ранее URA.RU рассказывало, что в свердловском селе Трифоново прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании.