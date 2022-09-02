Как выживает уральский поселок, где в школу ходят всего 2 ученицы

Репортаж URA.RU из вымирающей глубинки, где живет около 50 человек

02 сентября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

В школе поселка учатся всего две девочки — Настя (на фото) в 6 классе, а Вика — в четвертом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ранним утром 1 Сентября в свердловских школах было шумно: толпы детей, волнующиеся родители и учителя, предвкушающие суматоху нового учебного года. Но так День знаний прошел не везде. В школе поселка Островное, что в 95 километрах от столицы Урала, за парты сели всего лишь две девочки: Настя и Вика. Журналистка URA.RU побывала в глубинке и прониклась духом советского времени, сохранившимся в умирающем поселке. А директор школы рассказала, что ждет учебное заведение в будущем. Чем ближе мы подъезжали к поселку, в котором живет около 50 человек, тем чаще наблюдали удручающую картину — крупные деревья, поваленные ветром, валялись посреди проезжей части. Нам пришлось остановиться и расчистить дорогу, чтобы продолжить движение. Заехав в поселок, мы вышли на улицу, названную в честь Юрия Крылосова — рядового, минометчика, погибшего в Афганистане 1985 году. Похоронен герой в родном поселке, а единственная школа, расположенная на этой же улице, встречает нас мемориальной доской. Когда попадаешь внутрь, невольно вспоминаются октябрята и пионеры, партийные лозунги и строчки из старых добрых песен. Школа, в которой учатся всего две девочки, расположена на улице Крылосова — местного героя, погибшего в Афганистане Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вот так выглядит кабинет математики. На стенах — плакаты времен СССР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Поселок, возникший здесь, был когда-то многолюдным и богатым, но развал Советского Союза повлек за собой упадок всей социальной инфраструктуры. Сейчас в Островном проживает около 50 человек, а школьное здание — самое красивое в поселке», — говорит директор школы Наталья Шестакова. Когда в России массово закрывались малокомплектные школы, учебное заведение в Островном выстояло благодаря родителям. «Они отказались переводить детей в школы соседних городов. Родителям было принципиально, чтобы дети учились в родном поселке. Именно благодаря их решительным действиям удалось спасти школу от закрытия, а сотрудники не остались без работы и средств к существованию», — поделилась Шестакова. Любимый предмет четвероклассницы Вики — чтение. На каждом уроке она сидит одна в классе, но совсем не унывает из-за этого Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «В новом учебном году за парты сели всего две ученицы: Вика Парфентьева — пошла в четвертый класс, а Настя Солоденко — в шестой. Первоклассников нет вообще. Укомплектовать кадрами школу в поселке — задача трудная, но мы справляемся. Свердловские власти нас не оставляют, стараются помочь, чтобы организовать учебный процесс на высоком уровне», — отметила директор школы. В школе есть учитель иностранного языка и даже кабинет информатики. Созданы все условия, чтобы обучать большее количество детей, но проблема — в их отсутствии. Двум девочкам, которые сейчас учатся в школе, все нравится. К тому же, они подруги, поэтому время, проведенное в школе, пролетает для них незаметно. Учителя приезжают в школу из соседних поселков, они работают по совместительству. Постоянного штата педагогов в школе нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Шестаковой, поселок медленно, но вымирает. «К сожалению, но скорее всего Настя и Вика последние дети, которые пришли учиться к нам в школу. После их выпуска, скорее всего, школа перестанет существовать. Несмотря на всю ситуацию, мы — жители Островного, верим, что все может измениться. И возможно в школе еще будет первое сентября и последний звонок», — резюмировала она. Сейчас всех жителей населенного пункта расселяют в ближайшие села или в соседний Асбест. Некоторых посельчан это радует, а некоторых огорчает — ведь им придется попрощаться с местом, где они родились и выросли, женились и растили детей, хоронили родных. А пока жизнь в Островном течет своим ходом, постепенно утрачивая последние напоминания о некогда богатом и шумном поселке в Свердловской области. На въезде в поселок нам пришлось самим расчищать дорогу от упавших деревьев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поселке живет около 50 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В классах царит атмосфера советского времени. На фото — кабинет музыки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU А в этом спортзале девочкам проводят уроки физкультуры: для этого здесь есть все необходимое Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глядя на этот снимок, невольно вспоминаешь свою школьную столовую со вкусными булочками и теплым какао Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У шестиклассницы Насти проходит урок немецкого языка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сейчас всех жителей населенного пункта расселяют в ближайшие села или в соседний Асбест Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ранее URA.RU рассказывало, что в свердловском селе Трифоново прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Ранним утром 1 Сентября в свердловских школах было шумно: толпы детей, волнующиеся родители и учителя, предвкушающие суматоху нового учебного года. Но так День знаний прошел не везде. В школе поселка Островное, что в 95 километрах от столицы Урала, за парты сели всего лишь две девочки: Настя и Вика. Журналистка URA.RU побывала в глубинке и прониклась духом советского времени, сохранившимся в умирающем поселке. А директор школы рассказала, что ждет учебное заведение в будущем. Чем ближе мы подъезжали к поселку, в котором живет около 50 человек, тем чаще наблюдали удручающую картину — крупные деревья, поваленные ветром, валялись посреди проезжей части. Нам пришлось остановиться и расчистить дорогу, чтобы продолжить движение. Заехав в поселок, мы вышли на улицу, названную в честь Юрия Крылосова — рядового, минометчика, погибшего в Афганистане 1985 году. Похоронен герой в родном поселке, а единственная школа, расположенная на этой же улице, встречает нас мемориальной доской. Когда попадаешь внутрь, невольно вспоминаются октябрята и пионеры, партийные лозунги и строчки из старых добрых песен. «Поселок, возникший здесь, был когда-то многолюдным и богатым, но развал Советского Союза повлек за собой упадок всей социальной инфраструктуры. Сейчас в Островном проживает около 50 человек, а школьное здание — самое красивое в поселке», — говорит директор школы Наталья Шестакова. Когда в России массово закрывались малокомплектные школы, учебное заведение в Островном выстояло благодаря родителям. «Они отказались переводить детей в школы соседних городов. Родителям было принципиально, чтобы дети учились в родном поселке. Именно благодаря их решительным действиям удалось спасти школу от закрытия, а сотрудники не остались без работы и средств к существованию», — поделилась Шестакова. «В новом учебном году за парты сели всего две ученицы: Вика Парфентьева — пошла в четвертый класс, а Настя Солоденко — в шестой. Первоклассников нет вообще. Укомплектовать кадрами школу в поселке — задача трудная, но мы справляемся. Свердловские власти нас не оставляют, стараются помочь, чтобы организовать учебный процесс на высоком уровне», — отметила директор школы. В школе есть учитель иностранного языка и даже кабинет информатики. Созданы все условия, чтобы обучать большее количество детей, но проблема — в их отсутствии. Двум девочкам, которые сейчас учатся в школе, все нравится. К тому же, они подруги, поэтому время, проведенное в школе, пролетает для них незаметно. По словам Шестаковой, поселок медленно, но вымирает. «К сожалению, но скорее всего Настя и Вика последние дети, которые пришли учиться к нам в школу. После их выпуска, скорее всего, школа перестанет существовать. Несмотря на всю ситуацию, мы — жители Островного, верим, что все может измениться. И возможно в школе еще будет первое сентября и последний звонок», — резюмировала она. Сейчас всех жителей населенного пункта расселяют в ближайшие села или в соседний Асбест. Некоторых посельчан это радует, а некоторых огорчает — ведь им придется попрощаться с местом, где они родились и выросли, женились и растили детей, хоронили родных. А пока жизнь в Островном течет своим ходом, постепенно утрачивая последние напоминания о некогда богатом и шумном поселке в Свердловской области. Ранее URA.RU рассказывало, что в свердловском селе Трифоново прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании.