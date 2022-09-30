Семь причин поехать в Киргизию

Топ мест, где можно отдохнуть. Полезный путеводитель от URA.RU

30 сентября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Национальный парк Ала-Арча — красивейшее место, которое находится в 30 километрах на юг от Бишкека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Журналисты URA.RU, как и большинство россиян в этом году, продолжают открывать для себя новые места отдыха. Корреспонденты агентства после короткого отпуска в Киргизии составили топ мест, которые нужно обязательно посетить каждому туристу. В списке семь локаций. Где есть, гулять и что изучать — читайте в нашем путеводителе. Исторический туризм Мы попали на открытие музея герою Тулебердиеву. В этот день было людно. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Киргизию мы отправились небольшой компанией, участники которой любят и изучают историю. Особенно нам была интересна тема Великой Отечественной войны. Поэтому одной из целей поездки стало посещение нового музея героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. В 1942 году в Воронежской области парень закрыл своим телом вражеский пулемет. Путь из столицы страны Бишкека до села Чымгент в Таласской области — родины прославленного солдата — занял шесть часов на машине. Мы делали несколько остановок: по дороге встретили водопад, горную реку, красивые заснеженные вершины. Поднялись по серпантину и добрались до смотровой площадки, от вида с которой захватило дух. Кстати, в пути то и дело закладывает уши. Здесь на дорогах будьте аккуратны: периодически прямо по трассе перегоняют овец, коров, лошадей. Если рядом пастбище, то животные могут выходить на дорогу — это очень опасно в темное время суток. Фонарей вдоль трассы нет, включать дальний свет не рекомендуется, чтобы не ослепить идущую навстречу машину. Кроме того, возможен камнепад. «Но это обычно происходит весной, когда ледники тают», — успокоил гид Азамат. Так по киргизским дорогам перегоняют овец. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На въезде в Чымгент мы увидели стелу с напоминанием о подвиге Чолпонбая Тулебердиева. На улицах села — билборды, но на них не реклама, а фотография героя. В самом музейном комплексе находится трогательный памятник — Тулебердиев держит на руках маленькую девочку. Несмотря на то, что парень погиб на войне, здесь он представлен как солдат, вернувшийся с победой. На стенах музея изображена история подвига: прощание с матерью, момент переправы через Дон и то, как будущий герой бросается на амбразуру. В музее можно посмотреть разные предметы, привезенные с места подвига — воронежского села Селявное-2. Сюда же привезли землю с могилы солдата. Кстати, даже для туристов вход в музей сейчас бесплатный. Памятник герою Чолпонбаю Тулебердиеву, который бросился на амбразуру, выполнен неожиданно: словно он вернулся живой с победой. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местные знают историю в деталях, и то и дело можно услышать: «Это земля героев, ведь по приданию Манас и его воины тоже располагались на этих землях». Манас — знаменитый эпический герой, который вернул киргизов с Алтая на Тянь-Шань и защищал их от набегов врагов. Мемориальный комплекс Манас Ордо в его честь находится здесь же в Таласской области. Вход туда платный: для взрослых 45 сомов (34 рубля), для детей — 10 сомов (чуть больше 7 рублей). За парковку также придется заплатить — 10 сомов. Если вы решите переночевать в местном гостевом доме, то на первом этаже ночевка на одного гостя вам обойдется в 100 сомов (77 рублей), а на втором— от 300 сомов (от 230 рублей). Музей о подвигах Манаса в мемориальном комплексе Манас Ордо. Местные часто бывают здесь, сюда же приезжают после регистрации брака. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мемориальный комплекс Манас Ордо восхищает масштабами. Здесь есть музей, где рассказано о подвигах Манаса, о быте того времени, Караул-гора со смотровой площадкой. Впечатляет монумент с изображением самого Манаса Великодушного, а вокруг него — его близких воинов. Всего их сорок. Передвигаясь по комплексу, вы услышите эпос о герое — он звучит из колонок, которые расположены повсюду и стилизованы под камни. Сам эпос, кстати, внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный в мире. Одной из главных достопримечательностей места является гумбез Манаса. Это своего рода мавзолей. По приданию именно здесь покоится сам герой эпоса. Комплекс очень большой и, если вы решите основательно здесь погулять, готовьте силы и время. В столице Киргизии Бишкеке памятник Манасу Великодушному находится в самом центре — на площади Ала-Тоо. Рядом символ страны — 45-метровый флагшток с огромным государственным флагом, а внизу — караул. Памятник открыли в 2011 году — к 20-летию независимости Кыргызстана. По задумке, Манас — это символ, который объединяет киргизов. И действительно, во время нашей поездки о нем говорили практически все. А вечером в будний день, когда мы были у памятника, на площади собрались толпы: молодые люди и девушки, пары с детьми и туристы. Инфографика: Дмитрий Циулин, URA.RU Гастротуризм В ресторане Supara подают несколько видов бешбармака, мы взяли по-таласски. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одна из достопримечательностей Киргизии — местная кухня. Это страна, где невозможно остаться голодным. В Бишкеке — обилие ресторанов с национальной едой. Готовить здесь любят и умеют. Для того, чтобы погрузиться в местную атмосферу, мы приехали на окраину города — в ресторан Supara. Это большой комплекс зданий: есть несколько юрт, можно посмотреть на национальный быт, попросить провести экскурсию. Киргизы любят и умеют принимать гостей и с удовольствием расскажут и покажут вам заведение. В этом ресторане можно заказать пельмени и пиццу. Но мы решили довериться нашему гиду Азамату и попросили выбрать только национальные блюда. И не прогадали. Это боорсок — кусочки теста, жареного во фритюре. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нам принесли небольшие кусочки теста, обжаренные во фритюре, они называются боорсок. Подаются со сливками. После на стол поставили нарезку традиционной колбасы из конины — чучук. И быжы — ливерную колбасу. Также нам подали национальный чай и кумыс — знаменитый местный кисломолочный напиток из молока кобылы. Основным блюдом стал бешбармак по-таласски. Все это очень вкусно, сытно и — что нас удивило больше — не тяжело для пищеварения. «Да, у нас много мяса, много жира, но надо понимать, что это экологически чистое мясо. Все продукты высочайшего качества», — объяснял нам гид. Общая сумма на троих у нас вышла около 3 тысяч сомов, это примерно 2200 рублей. Если вы задержитесь в Бишкеке на несколько дней, местные советуют посетить еще рестораны Navat, Arzu и Дияр. Для тех, кто остается верен фаст-фуду, здесь работает сеть KFC. Уличную еду, вкуснейшие фрукты, орехи можно отведать на Ошском базаре в Бишкеке даже бесплатно. «Попробуйте курут! Хе (блюдо из сырой рыбы, — прим.ред) свежайшее!» — примерно такое можно услышать, проходя по рядам рынка. И непременно пробовать, чтобы не обидеть приветливых продавцов. По местным традициям, гостю обязательно вручают еду, чтобы тот поел еще и дома. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Чымгент, где открылся музей Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, во время нашего визита проходили торжественные мероприятия. Там установили десятки юрт и устроили народные гуляния. Если вам предоставится возможность посетить национальное торжество, не упустите ее. Непременным атрибутом праздника является плов, приготовленный прямо на улице. Он здесь отменный: блюдо надо есть руками, сминая рисинки пальцами. На тарелке также салат из помидоров и репчатого лука. «А запивать принято колой, у нас все так делают», — пояснил гид. В гастрокультуре Киргизии есть очень интересная деталь: блюда, которые вы не смогли доесть, уберут в контейнер и отдадут с собой. Так вышло и у нас: в ресторане Supara нам бережно упаковали закуски, а во время фестиваля и вовсе выдали по пакету еды. «Это важный обычай: гость должен быть сытым», — пояснил традицию наш проводник Азамат. Инфографика: Дмитрий Циулин, URA.RU Природные памятники В 30 километрах на юг от Бишкека находится национальный парк Ала-Арча (1600-4860 м над уровнем моря). Он назван по имени горной реки, которая берет здесь начало и далее следует в Бишкек. Национальный парк Ала-Арча назван в честь местной горной речки. Воду из нее можно пить. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Удобнее добираться до национального парка на машине. Маршрутки ходят до ближайшего села, а далее несколько километров надо идти пешком. Мы отправились в Ала-Арчу на автомобиле. По пути остановились посмотреть, как растут фисташки. Плантации этих орешков расположены на склонах. Фисташки высыхают и раскрываются прямо на деревьях. Въезд в национальный парк Ала-Арча платный: 500 сомов (384 рубля) с машины (неважно, сколько в автомобиле людей). За эти деньги можно провести в парке весь день. Здесь есть, где разгуляться. Площадь объекта составляет 194 кв. км. Недалеко от въезда в парк есть вместительная парковка. Статья по теме Бишкек: как долететь, где жить, куда идти Здесь удивительно меняется вкус воздуха: в парке растут деревья разных видов. Поэтому дышите полной грудью. Одеться лучше потеплее — даже летом здесь прохладно. Непременно стоит полюбоваться речкой Ала-Арча. Воду из нее можно пить. При желании — набрать в бутылку. Возьмите с собой орешки — вам на пути могут встретиться белки. Они не боятся людей и сами выходят на голос. Национальный парк привлекает к себе не только туристов, которые любят пешие прогулки, но и альпинистов. В заповеднике есть несколько вершин: пики Теке-Тор, Семенова Тянь-Шанского, Корона и другие. В Киргизии очень много гор и серпантинов: если вы куда-то поедете через перевалы, сможете насладиться видами. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В список обязательных мест для посещения в Киргизии также стоит занести знаменитое озеро Иссык-Куль. Оно входит в топ-10 самых глубоких озер и в топ-30 крупнейших озер мира. Местные показали нам видео с отдыха на озере (да, сами киргизы тоже там отдыхают). Пляж — песок. Вода — кристально чистая. Идеальное время для пляжного отдыха здесь — июнь—август. «Летом температура там поднимается до 40 градусов, но переносится легко, потому что климат сухой», — пояснил нам гид Азамат. Сюда прилетают не только любители пляжного отдыха, но и те, кто любит горы. Возле озера есть небольшой аэропорт, в который можно прилететь прямиком из России. Из Бишкека сюда можно добраться на автобусе, маршрутке или такси. Но лучше арендовать автомобиль, потому что Кыргызстан восхищает своими видами. Во время поездок от одной точки к другой мы то и дело останавливались, чтобы посмотреть на горные реки, ущелья и вершины. Киргизия — страна, куда хочется вернуться. Инфографика: Дмитрий Циулин, URA.RU Передвигаясь к национальному парку Ала-Арча, вы проедете мимо фисташковых плантаций… Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU … и увидите, как орешки созревают прямо на дереве. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проезжая по горам, будьте внимательны: местные могут перегонять овец, лошадей и коров прямо по дороге. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чабаном может быть даже семилетний мальчик. В Кыргызстане есть поговорка, что киргизы рождаются между ушей лошади. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Так выглядит бешбармак по-таласски. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы попадете на национальное торжество, попробуйте плов. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Плов в Киргизии подают с таким салатом из помидор и лука, а также с большим количеством мяса. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нам удалось увидеть одну из игр кочевников — козлодрание… Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …, а также вольную борьбу. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналисты URA.RU, как и большинство россиян в этом году, продолжают открывать для себя новые места отдыха. Корреспонденты агентства после короткого отпуска в Киргизии составили топ мест, которые нужно обязательно посетить каждому туристу. В списке семь локаций. Где есть, гулять и что изучать — читайте в нашем путеводителе. Исторический туризм В Киргизию мы отправились небольшой компанией, участники которой любят и изучают историю. Особенно нам была интересна тема Великой Отечественной войны. Поэтому одной из целей поездки стало посещение нового музея героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. В 1942 году в Воронежской области парень закрыл своим телом вражеский пулемет. Путь из столицы страны Бишкека до села Чымгент в Таласской области — родины прославленного солдата — занял шесть часов на машине. Мы делали несколько остановок: по дороге встретили водопад, горную реку, красивые заснеженные вершины. Поднялись по серпантину и добрались до смотровой площадки, от вида с которой захватило дух. Кстати, в пути то и дело закладывает уши. Здесь на дорогах будьте аккуратны: периодически прямо по трассе перегоняют овец, коров, лошадей. Если рядом пастбище, то животные могут выходить на дорогу — это очень опасно в темное время суток. Фонарей вдоль трассы нет, включать дальний свет не рекомендуется, чтобы не ослепить идущую навстречу машину. Кроме того, возможен камнепад. «Но это обычно происходит весной, когда ледники тают», — успокоил гид Азамат. На въезде в Чымгент мы увидели стелу с напоминанием о подвиге Чолпонбая Тулебердиева. На улицах села — билборды, но на них не реклама, а фотография героя. В самом музейном комплексе находится трогательный памятник — Тулебердиев держит на руках маленькую девочку. Несмотря на то, что парень погиб на войне, здесь он представлен как солдат, вернувшийся с победой. На стенах музея изображена история подвига: прощание с матерью, момент переправы через Дон и то, как будущий герой бросается на амбразуру. В музее можно посмотреть разные предметы, привезенные с места подвига — воронежского села Селявное-2. Сюда же привезли землю с могилы солдата. Кстати, даже для туристов вход в музей сейчас бесплатный. Местные знают историю в деталях, и то и дело можно услышать: «Это земля героев, ведь по приданию Манас и его воины тоже располагались на этих землях». Манас — знаменитый эпический герой, который вернул киргизов с Алтая на Тянь-Шань и защищал их от набегов врагов. Мемориальный комплекс Манас Ордо в его честь находится здесь же в Таласской области. Вход туда платный: для взрослых 45 сомов (34 рубля), для детей — 10 сомов (чуть больше 7 рублей). За парковку также придется заплатить — 10 сомов. Если вы решите переночевать в местном гостевом доме, то на первом этаже ночевка на одного гостя вам обойдется в 100 сомов (77 рублей), а на втором— от 300 сомов (от 230 рублей). Мемориальный комплекс Манас Ордо восхищает масштабами. Здесь есть музей, где рассказано о подвигах Манаса, о быте того времени, Караул-гора со смотровой площадкой. Впечатляет монумент с изображением самого Манаса Великодушного, а вокруг него — его близких воинов. Всего их сорок. Передвигаясь по комплексу, вы услышите эпос о герое — он звучит из колонок, которые расположены повсюду и стилизованы под камни. Сам эпос, кстати, внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный в мире. Одной из главных достопримечательностей места является гумбез Манаса. Это своего рода мавзолей. По приданию именно здесь покоится сам герой эпоса. Комплекс очень большой и, если вы решите основательно здесь погулять, готовьте силы и время. В столице Киргизии Бишкеке памятник Манасу Великодушному находится в самом центре — на площади Ала-Тоо. Рядом символ страны — 45-метровый флагшток с огромным государственным флагом, а внизу — караул. Памятник открыли в 2011 году — к 20-летию независимости Кыргызстана. По задумке, Манас — это символ, который объединяет киргизов. И действительно, во время нашей поездки о нем говорили практически все. А вечером в будний день, когда мы были у памятника, на площади собрались толпы: молодые люди и девушки, пары с детьми и туристы. Гастротуризм Одна из достопримечательностей Киргизии — местная кухня. Это страна, где невозможно остаться голодным. В Бишкеке — обилие ресторанов с национальной едой. Готовить здесь любят и умеют. Для того, чтобы погрузиться в местную атмосферу, мы приехали на окраину города — в ресторан Supara. Это большой комплекс зданий: есть несколько юрт, можно посмотреть на национальный быт, попросить провести экскурсию. Киргизы любят и умеют принимать гостей и с удовольствием расскажут и покажут вам заведение. В этом ресторане можно заказать пельмени и пиццу. Но мы решили довериться нашему гиду Азамату и попросили выбрать только национальные блюда. И не прогадали. Нам принесли небольшие кусочки теста, обжаренные во фритюре, они называются боорсок. Подаются со сливками. После на стол поставили нарезку традиционной колбасы из конины — чучук. И быжы — ливерную колбасу. Также нам подали национальный чай и кумыс — знаменитый местный кисломолочный напиток из молока кобылы. Основным блюдом стал бешбармак по-таласски. Все это очень вкусно, сытно и — что нас удивило больше — не тяжело для пищеварения. «Да, у нас много мяса, много жира, но надо понимать, что это экологически чистое мясо. Все продукты высочайшего качества», — объяснял нам гид. Общая сумма на троих у нас вышла около 3 тысяч сомов, это примерно 2200 рублей. Если вы задержитесь в Бишкеке на несколько дней, местные советуют посетить еще рестораны Navat, Arzu и Дияр. Для тех, кто остается верен фаст-фуду, здесь работает сеть KFC. Уличную еду, вкуснейшие фрукты, орехи можно отведать на Ошском базаре в Бишкеке даже бесплатно. «Попробуйте курут! Хе (блюдо из сырой рыбы, — прим.ред) свежайшее!» — примерно такое можно услышать, проходя по рядам рынка. И непременно пробовать, чтобы не обидеть приветливых продавцов. В селе Чымгент, где открылся музей Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, во время нашего визита проходили торжественные мероприятия. Там установили десятки юрт и устроили народные гуляния. Если вам предоставится возможность посетить национальное торжество, не упустите ее. Непременным атрибутом праздника является плов, приготовленный прямо на улице. Он здесь отменный: блюдо надо есть руками, сминая рисинки пальцами. На тарелке также салат из помидоров и репчатого лука. «А запивать принято колой, у нас все так делают», — пояснил гид. В гастрокультуре Киргизии есть очень интересная деталь: блюда, которые вы не смогли доесть, уберут в контейнер и отдадут с собой. Так вышло и у нас: в ресторане Supara нам бережно упаковали закуски, а во время фестиваля и вовсе выдали по пакету еды. «Это важный обычай: гость должен быть сытым», — пояснил традицию наш проводник Азамат. Природные памятники В 30 километрах на юг от Бишкека находится национальный парк Ала-Арча (1600-4860 м над уровнем моря). Он назван по имени горной реки, которая берет здесь начало и далее следует в Бишкек. Удобнее добираться до национального парка на машине. Маршрутки ходят до ближайшего села, а далее несколько километров надо идти пешком. Мы отправились в Ала-Арчу на автомобиле. По пути остановились посмотреть, как растут фисташки. Плантации этих орешков расположены на склонах. Фисташки высыхают и раскрываются прямо на деревьях. Въезд в национальный парк Ала-Арча платный: 500 сомов (384 рубля) с машины (неважно, сколько в автомобиле людей). За эти деньги можно провести в парке весь день. Здесь есть, где разгуляться. Площадь объекта составляет 194 кв. км. Недалеко от въезда в парк есть вместительная парковка. Здесь удивительно меняется вкус воздуха: в парке растут деревья разных видов. Поэтому дышите полной грудью. Одеться лучше потеплее — даже летом здесь прохладно. Непременно стоит полюбоваться речкой Ала-Арча. Воду из нее можно пить. При желании — набрать в бутылку. Возьмите с собой орешки — вам на пути могут встретиться белки. Они не боятся людей и сами выходят на голос. Национальный парк привлекает к себе не только туристов, которые любят пешие прогулки, но и альпинистов. В заповеднике есть несколько вершин: пики Теке-Тор, Семенова Тянь-Шанского, Корона и другие. В список обязательных мест для посещения в Киргизии также стоит занести знаменитое озеро Иссык-Куль. Оно входит в топ-10 самых глубоких озер и в топ-30 крупнейших озер мира. Местные показали нам видео с отдыха на озере (да, сами киргизы тоже там отдыхают). Пляж — песок. Вода — кристально чистая. Идеальное время для пляжного отдыха здесь — июнь—август. «Летом температура там поднимается до 40 градусов, но переносится легко, потому что климат сухой», — пояснил нам гид Азамат. Сюда прилетают не только любители пляжного отдыха, но и те, кто любит горы. Возле озера есть небольшой аэропорт, в который можно прилететь прямиком из России. Из Бишкека сюда можно добраться на автобусе, маршрутке или такси. Но лучше арендовать автомобиль, потому что Кыргызстан восхищает своими видами. Во время поездок от одной точки к другой мы то и дело останавливались, чтобы посмотреть на горные реки, ущелья и вершины. Киргизия — страна, куда хочется вернуться.