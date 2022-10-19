Пермская компания презентовала успехи в области кибербезопасности

В Пермском крае IT-компания успешно реализовала ряд проектов по обеспечению информационной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская IT-компания «Бионт», которая занимается предоставлением услуг по обеспечению информационной безопасности, презентовала широкой общественности современные практики в области защиты конфиденциальных данных. Презентация прошла на площадке «Инфофорума-2022» в технопарке Morion Digital. «Бионт» — одно из двух пермских предприятий, представляющих разработки в области кибербезопасности на форуме. Одно из основных направлений деятельности компании — взаимодействие с госструктурами.

«Государственные структуры, это один из приоритетных заказчиков внедрения технологий в области информационной безопасности. И работа ведется в соответствии с законодательством, регламентирующим эту деятельность. С 2018 года наше государство активно двигает медицинские организации, школы, муниципальные детские сады и другие госструктуры к решению вопроса защиты информации. Именно государство сейчас является одним из основных потребителей таких услуг, поэтому оно активно взаимодействует с соответствующими предприятиями IT-отрасли, работающими в этом направлении», — рассказал URA.RU на презентации технический директор ЗАО «Бионт» Денис Казенкин.

Среди проектов компании — обеспечение информационной безопасности при организации работы платных парковок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае специалисты компании успешно реализовали ряд проектов. Среди них — выполнение работ по созданию систем защиты информации в административной комиссии ПДД, что позволило подключиться к защищенной системе ГУ МВД и вовремя начать работу платных парковок в Перми. Также «Бионт» разработал систему защиты базы персональных данных ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова». Кроме того, среди проектов компании — подключение по спецтехнологии 800 школ к федеральному реестру сведений документов об образовании. Это позволило сэкономить краевому бюджету 37,5 миллионов рублей и надежно защитить все данные.

«Технологии развиваются, многие пользователи сталкиваются с неприятными моментами, с интернет-вымогателями и так далее. Даже с телефона каждый гражданин рискует потерять деньги, потерять премии, получить какой-то моральный вред. А для крупной государственной структуры любая атака может привести к более серьезным последствиям. Например, если в результате атаки не будет доступна госуслуга, потребитель долгое время не сможет оформить нужные ему документы, к примеру на устройство ребенка в садик. В общем, это важно, потому что государственные системы безопасности — это, в первую очередь, забота о гражданах», — пояснил URA.RU Денис Казенкин.

На базе предприятия действует учебный центр по подготовке специалистов в области защиты информации Фото: Анна Майорова © URA.RU

На презентации компания также представила ряд образовательных программ в области защиты персональных данных. Среди них — курсы обучения по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, а также технической защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие гостайну. Обучение проводит созданный на базе компании учебный центр, в котором ведут занятия технические специалисты компании и преподаватели пермских вузов.

ЗАО «Бионт» является одной из первых компаний в Пермском крае, предоставляющих услуги по обеспечению информационной безопасности. Деятельность предприятия по защите информации лицензирована ФСБ и ФСТЭК России. По данным сервиса СБИС, чистая прибыль компании за 2021 год составила 4,3 миллиона рублей. С 1993 года учредителем и бессменным руководителем ЗАО «Бионт» является выпускник механико-математического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) Николай Григоров.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Для достижения успешных результатов по повышению привлекательности отечественной науки в стране создаются мировые и региональные тематические центры. Также формируется система трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах. Таким образом правительство РФ выводит российских ученых на новый уровень в мировом научном сообществе.