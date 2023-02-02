Герои «Русского эпоса» задержались в Музее Фаберже

О популярности уральских камнерезов и роли меценатов в их продвижении

02 февраля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Выставка уральских камнерезов в Музее Фаберже длилась более полугода Фото предоставлено Фондом поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых В Санкт-Петербурге в январе завершена работа выставки камнерезного искусства «Русский эпос в камне. Произведения современных уральских камнерезов». Уникальность проекта в том, что работы современных мастеров впервые выставлены на площадке Шуваловского дворца — в Музее Фаберже. Почему срок выставки продлевали дважды и стоимости «свободного творчества в камне» в интервью URA.RU рассказала заместитель директора Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых Людмила Будрина. — Выставка «Русский Эпос в камне» — это экспозиция почти в полгода. Если изучить выставочную программу Музея Фаберже, то возникает ощущение, что это вообще впервые, чтобы там появились работы уральских камнерезов, которых можно отнести к нашим современникам. Так ли это? — Действительно, на протяжении ряда лет Музей Фаберже радовал любителей прекрасного выставочными проектами, посвященными творчеству ведущих художников европейского модернизма: Фриды Кало, Диего Риверы, Сальвадора Дали, Амедео Мадильяни, мастеров парижской школы. Однако нельзя забывать, что постоянная экспозиция этого музея насыщена памятниками русского декоративного искусства рубежа XIX—XX веков, среди которых немало произведений камнерезного искусства. Обращение к истории и настоящему художественной обработки цветного камня вполне закономерно. Совместный проект мы обдумывали с 2019 года, на реализацию потребовалось время, но результат оправдал приложенные усилия. Познакомить посетителей музея с масштабной экспозицией работ современных уральских камнерезов в Белом зале Шуваловского дворца — редкая и ответственная возможность, знак доверия от наших партнеров по проекту — культурно-исторического фонда «Связь времен», Музея Фаберже, уральского техникума «Рифей». Экспонаты были представлены из трех фондов Фото предоставлено Фондом поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых — Сколько всего людей посетило выставку за все время ее работы? — Она работала шесть с половиной месяцев и за это время ее, по оценкам музея, посетило около 65 тысяч человек. Это очень хороших показатель. Первоначально выставку планировали завершить в конце сентября, но интерес к этому проекту не спадал. В связи с этим было принято решение сначала продлить работу на полтора месяца, а затем — оставить экспонаты в залах музея до окончания зимних праздников для того, чтобы и те, кто поедет в Петербург на новогодние каникулы, смогли познакомиться с произведениями уральских камнерезов. — В чем была главная цель выставки «Русский эпос в камне» и насколько высок должен быть уровень работ, чтобы получить возможность такого экспонирования? — Главная наша цель — познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга с современным уральским камнерезным искусством, которое за пределами региона остается малоизвестным явлением. Мы считаем, что работы уральских камнерезов советского времени, как и произведения современных мастеров, недооценены. Не надо забывать насколько тесно камнерезное искусство Урала на протяжении всей истории своего существования связано с Северной столицей. Достаточно вспомнить об украшающих дворцы роскошных работах Екатеринбургской гранильной фабрики XVIII—XIX столетий или произведениях А.К. Денисова-Уральского и его современников, составлявших достойную конкуренцию камнерезному ателье Карла Фаберже, где, впрочем, так же трудилось немало уральцев. Поскольку наша задача была показать преемственность поколений и восполнить большой пробел в понимании истории уральского искусства, выставка была составлена из экспонатов трех собраний. Музей Фаберже стал не только очень гостеприимным хозяином, но и хозяином щедрым, потому что они согласились включить в состав экспозиции «Русский Эпос в камне» витрину произведений, созданных современниками и мастерами Карла Фаберже. В том числе, был представлен и единственный в коллекции музея предмет, вышедший из мастерской Алексея Козьмича Денисова-Уральского. По словам Людмилы Будриной, выставку посетило более 65 тысяч человек Фото: Размик Закарян © URA.RU — Интересная связь с событиями прошлого. Можно было бы пошутить, что Карл Фаберже был дальновиден и стал первым «хэдхантером», отбиравшим на Урале лучших, они ехали в столицу для профессионального роста и принимали участие в создании новых стандартов развития отрасли… — Отчасти это так, однако традиция привлечения лучших мастеров в столичные предприятия существовала и до Фаберже. Не забывайте, что камнерезное искусство — это очень затратный вид художественной деятельности. Стоимость материала — цветного камня, его обработки, время, необходимое для создания произведения, а также на освоение технических приемов превращают даже небольшую по размеру работу в достаточно дорогой предмет. Поэтому, для того чтобы у художника появлялась свобода творчества, за ним должен стоять доверяющий ему меценат, который позволит реализовать самые смелые идеи. Наша выставка показала на что способен художник-камнерез, когда он может творить, не оглядываясь на себестоимость материалов и не загоняя себя в сжатые сроки коммерческого заказа. Далее работы уральских камнерезов планируют покорять Сибирь Фото предоставлено Фондом поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых — Какие работы были представлены на выставке? — Всего на выставке было представлено 36 произведений из Екатеринбурга и примерно дюжину предметов предоставил Музей Фаберже. Из коллекции Фонда семьи Шмотьевых — 32 произведения: как небольшие камерные работы 30—40 см в высоту, так и объемные многофигурные композиции до метра в высоту. Также нашим партнером в этом проекте стал Уральский техникум «Рифей». Из музея этого учебного заведения, частью которого стало созданное в 1945 году Художественное профессионально-техническое училище № 42 — главная «кузница» кадров для камнерезных предприятий Свердловска, мы выбрали четыре экспоната — от первой выпускной работы 1948 года до 1990-х. Мы подобрали произведения, которые позволяли гостям выставки убедиться в том, что техника объемной мозаики выходила в арсенал технических приемов уральских мастеров на протяжении всего ХХ века. — Параллельно с выставочной частью у вас проходили лектории, посвященные камнерезному искусству. Можно ли сказать, что эти мероприятия носили не только образовательный характер? — Было организовано две лекционных сессии: в сентябре и в декабре. Во второй сессии по просьбе музея мы добавили еще одну встречу. Основная задача лекториев — познакомить публику с теми аспектами уральского камнерезного искусства, которые мы не смогли показать на выставке. Мы рассказывали об уральских камнерезных предприятиях второй половины XIX—начала XX века, о советском периоде в истории уральского резного камня, о том, какое место русские и уральские камнерезы занимают на мировом рынке сегодня. Одним из важных элементов этих лекториев были встречи с авторами. Этот формат очень нравится публике, потому что помогает получить информацию из первых уст и взглянуть на камень и получившиеся произведения глазами художника-камнереза. Вы понимаете, акцент во всех работах всегда сделан на камень, его природный рисунок, цвет, фактурные особенности. Можно даже сказать, что именно камень направляет мастера. Говорить о какой-то деловой составляющей этих встреч не совсем корректно, но сказать, что это было больше, чем образовательный проект, я думаю, вполне, можно. — Планируете ли вы дальше знакомить россиян с уральским искусством? Будете ли привозить в Санкт-Петербург уральских камнерезов? — Мы делаем это непрерывно. Несмотря на то, что на три года существования фонда пришлось два с половиной года пандемии, мы смогли реализовать ряд интересных проектов. Были выставки в Москве — в Минералогическом музее РАН им. А.Е. Ферсмана и в рамках грандиозного проекта «Гохрана», куда нас позвали в качестве приглашенных участников. Мы съездили с очень небольшим количеством предметов на фестиваль камнерезного искусства «Серебряный бабр», который проводится в Иркутске. В планах у нас есть еще один проект в Петербурге, а дальше мы смотрим на Сибирь — Фонд открыт к сотрудничеству с музеями не только в уральском регионе и российских столицах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге в январе завершена работа выставки камнерезного искусства «Русский эпос в камне. Произведения современных уральских камнерезов». Уникальность проекта в том, что работы современных мастеров впервые выставлены на площадке Шуваловского дворца — в Музее Фаберже. Почему срок выставки продлевали дважды и стоимости «свободного творчества в камне» в интервью URA.RU рассказала заместитель директора Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых Людмила Будрина. — Выставка «Русский Эпос в камне» — это экспозиция почти в полгода. Если изучить выставочную программу Музея Фаберже, то возникает ощущение, что это вообще впервые, чтобы там появились работы уральских камнерезов, которых можно отнести к нашим современникам. Так ли это? — Действительно, на протяжении ряда лет Музей Фаберже радовал любителей прекрасного выставочными проектами, посвященными творчеству ведущих художников европейского модернизма: Фриды Кало, Диего Риверы, Сальвадора Дали, Амедео Мадильяни, мастеров парижской школы. Однако нельзя забывать, что постоянная экспозиция этого музея насыщена памятниками русского декоративного искусства рубежа XIX—XX веков, среди которых немало произведений камнерезного искусства. Обращение к истории и настоящему художественной обработки цветного камня вполне закономерно. Совместный проект мы обдумывали с 2019 года, на реализацию потребовалось время, но результат оправдал приложенные усилия. Познакомить посетителей музея с масштабной экспозицией работ современных уральских камнерезов в Белом зале Шуваловского дворца — редкая и ответственная возможность, знак доверия от наших партнеров по проекту — культурно-исторического фонда «Связь времен», Музея Фаберже, уральского техникума «Рифей». — Сколько всего людей посетило выставку за все время ее работы? — Она работала шесть с половиной месяцев и за это время ее, по оценкам музея, посетило около 65 тысяч человек. Это очень хороших показатель. Первоначально выставку планировали завершить в конце сентября, но интерес к этому проекту не спадал. В связи с этим было принято решение сначала продлить работу на полтора месяца, а затем — оставить экспонаты в залах музея до окончания зимних праздников для того, чтобы и те, кто поедет в Петербург на новогодние каникулы, смогли познакомиться с произведениями уральских камнерезов. — В чем была главная цель выставки «Русский эпос в камне» и насколько высок должен быть уровень работ, чтобы получить возможность такого экспонирования? — Главная наша цель — познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга с современным уральским камнерезным искусством, которое за пределами региона остается малоизвестным явлением. Мы считаем, что работы уральских камнерезов советского времени, как и произведения современных мастеров, недооценены. Не надо забывать насколько тесно камнерезное искусство Урала на протяжении всей истории своего существования связано с Северной столицей. Достаточно вспомнить об украшающих дворцы роскошных работах Екатеринбургской гранильной фабрики XVIII—XIX столетий или произведениях А.К. Денисова-Уральского и его современников, составлявших достойную конкуренцию камнерезному ателье Карла Фаберже, где, впрочем, так же трудилось немало уральцев. Поскольку наша задача была показать преемственность поколений и восполнить большой пробел в понимании истории уральского искусства, выставка была составлена из экспонатов трех собраний. Музей Фаберже стал не только очень гостеприимным хозяином, но и хозяином щедрым, потому что они согласились включить в состав экспозиции «Русский Эпос в камне» витрину произведений, созданных современниками и мастерами Карла Фаберже. В том числе, был представлен и единственный в коллекции музея предмет, вышедший из мастерской Алексея Козьмича Денисова-Уральского. — Интересная связь с событиями прошлого. Можно было бы пошутить, что Карл Фаберже был дальновиден и стал первым «хэдхантером», отбиравшим на Урале лучших, они ехали в столицу для профессионального роста и принимали участие в создании новых стандартов развития отрасли… — Отчасти это так, однако традиция привлечения лучших мастеров в столичные предприятия существовала и до Фаберже. Не забывайте, что камнерезное искусство — это очень затратный вид художественной деятельности. Стоимость материала — цветного камня, его обработки, время, необходимое для создания произведения, а также на освоение технических приемов превращают даже небольшую по размеру работу в достаточно дорогой предмет. Поэтому, для того чтобы у художника появлялась свобода творчества, за ним должен стоять доверяющий ему меценат, который позволит реализовать самые смелые идеи. Наша выставка показала на что способен художник-камнерез, когда он может творить, не оглядываясь на себестоимость материалов и не загоняя себя в сжатые сроки коммерческого заказа. — Какие работы были представлены на выставке? — Всего на выставке было представлено 36 произведений из Екатеринбурга и примерно дюжину предметов предоставил Музей Фаберже. Из коллекции Фонда семьи Шмотьевых — 32 произведения: как небольшие камерные работы 30—40 см в высоту, так и объемные многофигурные композиции до метра в высоту. Также нашим партнером в этом проекте стал Уральский техникум «Рифей». Из музея этого учебного заведения, частью которого стало созданное в 1945 году Художественное профессионально-техническое училище № 42 — главная «кузница» кадров для камнерезных предприятий Свердловска, мы выбрали четыре экспоната — от первой выпускной работы 1948 года до 1990-х. Мы подобрали произведения, которые позволяли гостям выставки убедиться в том, что техника объемной мозаики выходила в арсенал технических приемов уральских мастеров на протяжении всего ХХ века. — Параллельно с выставочной частью у вас проходили лектории, посвященные камнерезному искусству. Можно ли сказать, что эти мероприятия носили не только образовательный характер? — Было организовано две лекционных сессии: в сентябре и в декабре. Во второй сессии по просьбе музея мы добавили еще одну встречу. Основная задача лекториев — познакомить публику с теми аспектами уральского камнерезного искусства, которые мы не смогли показать на выставке. Мы рассказывали об уральских камнерезных предприятиях второй половины XIX—начала XX века, о советском периоде в истории уральского резного камня, о том, какое место русские и уральские камнерезы занимают на мировом рынке сегодня. Одним из важных элементов этих лекториев были встречи с авторами. Этот формат очень нравится публике, потому что помогает получить информацию из первых уст и взглянуть на камень и получившиеся произведения глазами художника-камнереза. Вы понимаете, акцент во всех работах всегда сделан на камень, его природный рисунок, цвет, фактурные особенности. Можно даже сказать, что именно камень направляет мастера. Говорить о какой-то деловой составляющей этих встреч не совсем корректно, но сказать, что это было больше, чем образовательный проект, я думаю, вполне, можно. — Планируете ли вы дальше знакомить россиян с уральским искусством? Будете ли привозить в Санкт-Петербург уральских камнерезов? — Мы делаем это непрерывно. Несмотря на то, что на три года существования фонда пришлось два с половиной года пандемии, мы смогли реализовать ряд интересных проектов. Были выставки в Москве — в Минералогическом музее РАН им. А.Е. Ферсмана и в рамках грандиозного проекта «Гохрана», куда нас позвали в качестве приглашенных участников. Мы съездили с очень небольшим количеством предметов на фестиваль камнерезного искусства «Серебряный бабр», который проводится в Иркутске. В планах у нас есть еще один проект в Петербурге, а дальше мы смотрим на Сибирь — Фонд открыт к сотрудничеству с музеями не только в уральском регионе и российских столицах.