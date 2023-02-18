«В истории с Украиной и Западом возможна не точка, а многоточие»

Реален ли мирный договор с Киевом, и что Россию ждет после — в колонке политолога Минченко

19 февраля 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко рассказал URA.RU о том, когда и каким будет мирный договор с Киевом Фото: Олег Барханов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заключение мирного договора между Россией и Украиной может поставить в конфликте не точку, а лишь многоточие, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Когда это произойдет, неясно, так как нет понимания, что является критерием победы для РФ: это какие-то договоренности или полный разгром Украины? Но и тогда нельзя будет считать конфликт исчерпанным — по всему периметру России слишком много взрывоопасных точек. Об этом — в колонке политолога на URA.RU. «Когда закончится спецоперация — вопрос открытый. Вопрос: а что там сейчас? От этого зависит все. Мы видим, что Запад сделал свои выводы из первых уроков конфликта. Там говорят: «Мы считаем, что Россию можно победить на поле боя. Украинцы готовы. Переговоры не нужны». Эта позиция Запада практически уже консенсусная, под которую «сломали» всех, кроме диссидентов типа президента Венгрии Виктора Орбана. Там считают, что, если украинцы готовы, нужно поддерживать их финансами и вооружениями. Один из главных вопросов для России — каковы критерии победы, считает политолог Евгений Минченко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Возникает и другой вопрос: каковы критерии победы для России? Это полный разгром Украины? Это достижение какой-то точки равновесия? Это сценарий «38-й параллели» («корейский сценарий» — прим. URA.RU)? Или это сценарий какого-то торга? Непонятно. Есть подозрение, что это может затянуться очень и очень надолго. И может быть не точка, а многоточие. Что имею в виду… Допустим, зафиксировали конфликт в какой-то точке. Через два-три года он снова полыхнул. Еще раз зафиксировали. И так далее. На мой взгляд, будет несколько итераций, а окончательного решения не будет. Например, наш МИД заявил, что вопрос о мирном договоре с Японией у России уже не стоит на повестке дня. В какой-то момент, я думаю, не будет стоять и вопрос о мирном договоре с Украиной, и о какой-то фиксации статус-кво с Западом. Скорее всего, это будет длящаяся неопределенность. Если бы с Украиной была такая же ситуация, как с Японией, с которой мирный договор не подписан, было бы неплохо, считает Евгений Минченко Фото: Марина Молдавская © URA.RU Похожая ситуация с Японией. Мирного договора у нас нет, но мы и не воюем. У Японии есть спорные территории, но у нас их нет: Курилы наши. И это действительно хороший вариант. А в случае с Украиной и Западом все может начаться в любой момент вновь. Вот в этом сложность. Поэтому никто не знает, сколько этот конфликт продлится. Возможно, будет какой-то новый этап. Судя по всему, мы вступаем в эпоху больших потрясений. Есть несколько очевидных точек, которые гипотетически могут рвануть. Если брать глобально, отношения США—Китай и отношения Китая с соседями и с союзниками США — Японией, Южной Кореей и другими. Другая очень важная точка — все, что происходит вокруг Ирана. Дальше — проблема внутриполитической стабильности и раскол в США, проблема устойчивости Евросоюза, потому что там, очевидно, происходит пересборка проекта, особенно после того как из его состава вышла Великобритания. «Рвануть» в Белоруссии может в любой момент, полагает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU На постсоветском пространстве таких взрывных точек тоже более чем достаточно. Белоруссия: есть возможность начала военных действий против Белоруссии? Почему нет? Так называемые белорусские повстанцы, которые в свое время уехали, какой-то полк Калиновского сформировали, — кто им мешает самостоятельно попытаться зайти в Белоруссию и дальше попросить о международной помощи, например? Тем более что прецеденты были: залив Свиней, вторжение кубинских эмигрантов на Кубу, и попытка свержения Фиделя Кастро. Дальше — Молдавия и Приднестровье: ушло в отставку правительство Натальи Гаврилицы. Это значит, что, возможно, придет более «ястребиное» правительство, которое спровоцирует там кризис. Страны Балтии могут попытаться организовать морскую блокаду Калининграда. Россия пытается помочь урегулировать Карабахский конфликт, но не все от нее зависит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кавказ — армяно-азербайджанский конфликт, требования Азербайджана как можно скорее заключить мирный договор, передать Нагорный Карабах и Зангезурский коридор, чтобы обеспечить ему связь с Турцией. Напомню, там стоят наши миротворцы. Жители Карабаха считают, что еще до распада СССР они вышли из состава Азербайджана и создали там свою государственность. Эти 120 тысяч человек никуда не собираются уезжать оттуда, они считают, что это их земля. Но самое главное: их в этом стремлении не поддерживает даже официальное руководство Армении. Российскому МИДу [руководство Армении] предъявляет претензии. Но мы не можем быть большими армянами, чем сами армяне. Когда Россия пытается сбалансировать ситуацию, чтобы помочь своему союзнику, тот вместо этого демонстрирует свой горячий кавказский нрав и бежит к Евросоюзу, к американцам. И ничего не происходит. Ну, невозможно помочь человеку, который не хочет помочь себе сам. Соответственно, там в любой момент может рвануть. Есть риски, что из Казахстана могут попытаться сделать вторую «анти-Россию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU С Грузией более-менее ситуацию утрясли. Кстати, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) провел мониторинг коммуникационных режимов стран постсоветского пространства. Интересный момент: за 2022 год у России улучшились коммуникации с Белоруссией, Кыргызстаном и Узбекистаном, но ухудшились с Арменией, Азербайджаном и Казахстаном, который, кстати говоря, мы спасли от переворота и возможной гражданской войны. А у нас фактически открытая граница с Казахстаном. Это тоже проблемнейшая история. Запад вполне может из Казахстана сделать вторую «анти-Россию». Там идет демографический подъем, в отличие от России. Это молодая нация. Как и Кыргызстан, и Узбекистан, что, кстати, создает большой риск для устойчивости этих стран: ровно так же взорвалась, например, Россия в начале ХХ века — это было очень молодое общество. Россия сейчас — старое общество. Но это в том числе обеспечивает стабильность, потому что нет такого навеса недовольной, неустроенной молодежи. Можно вспомнить, как недавно это привело к так называемой «арабской весне». Эти же ровно условия есть практически во всех странах Центральной Азии. Это огромное количество молодежи, которая считает себя неудовлетворенной, и считает, что для нее нет места под солнцем. Статья по теме Путин меняет отношение государства и общества к бойцам ЧВК Вокруг нас рвануть может очень много где. И наши союзники, точнее, ситуативные партнеры, — это, например, Китай, который очень не хочет попасть под вторичные санкции. Турция оказалась в очень тяжелой ситуации, и не факт, что Эрдоган удержится, а если удержится, не факт, что дальше будет придерживаться той же линии, потому что он постоянно балансирует между разными центрами силами. А если он не удержится, к власти придут скорее всего прозападные политические силы, которые будут гораздо жестче себя вести по отношению к России. В этом сложном многоконтурном мире России, по идее, побыстрее бы приходить к какому-то результату [в зоне СВО, в отношениях с Западом], чтобы иметь возможность перегруппироваться. Но дадут ли нам эту возможность? Или будут взрывать заложенные заранее по всему периметру мины?» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключение мирного договора между Россией и Украиной может поставить в конфликте не точку, а лишь многоточие, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Когда это произойдет, неясно, так как нет понимания, что является критерием победы для РФ: это какие-то договоренности или полный разгром Украины? Но и тогда нельзя будет считать конфликт исчерпанным — по всему периметру России слишком много взрывоопасных точек. Об этом — в колонке политолога на URA.RU. «Когда закончится спецоперация — вопрос открытый. Вопрос: а что там сейчас? От этого зависит все. Мы видим, что Запад сделал свои выводы из первых уроков конфликта. Там говорят: «Мы считаем, что Россию можно победить на поле боя. Украинцы готовы. Переговоры не нужны». Эта позиция Запада практически уже консенсусная, под которую «сломали» всех, кроме диссидентов типа президента Венгрии Виктора Орбана. Там считают, что, если украинцы готовы, нужно поддерживать их финансами и вооружениями. Возникает и другой вопрос: каковы критерии победы для России? Это полный разгром Украины? Это достижение какой-то точки равновесия? Это сценарий «38-й параллели» («корейский сценарий» — прим. URA.RU)? Или это сценарий какого-то торга? Непонятно. Есть подозрение, что это может затянуться очень и очень надолго. И может быть не точка, а многоточие. Что имею в виду… Допустим, зафиксировали конфликт в какой-то точке. Через два-три года он снова полыхнул. Еще раз зафиксировали. И так далее. На мой взгляд, будет несколько итераций, а окончательного решения не будет. Например, наш МИД заявил, что вопрос о мирном договоре с Японией у России уже не стоит на повестке дня. Похожая ситуация с Японией. Мирного договора у нас нет, но мы и не воюем. У Японии есть спорные территории, но у нас их нет: Курилы наши. И это действительно хороший вариант. А в случае с Украиной и Западом все может начаться в любой момент вновь. Вот в этом сложность. Поэтому никто не знает, сколько этот конфликт продлится. Возможно, будет какой-то новый этап. Судя по всему, мы вступаем в эпоху больших потрясений. Есть несколько очевидных точек, которые гипотетически могут рвануть. Если брать глобально, отношения США—Китай и отношения Китая с соседями и с союзниками США — Японией, Южной Кореей и другими. Другая очень важная точка — все, что происходит вокруг Ирана. Дальше — проблема внутриполитической стабильности и раскол в США, проблема устойчивости Евросоюза, потому что там, очевидно, происходит пересборка проекта, особенно после того как из его состава вышла Великобритания. На постсоветском пространстве таких взрывных точек тоже более чем достаточно. Белоруссия: есть возможность начала военных действий против Белоруссии? Почему нет? Так называемые белорусские повстанцы, которые в свое время уехали, какой-то полк Калиновского сформировали, — кто им мешает самостоятельно попытаться зайти в Белоруссию и дальше попросить о международной помощи, например? Тем более что прецеденты были: залив Свиней, вторжение кубинских эмигрантов на Кубу, и попытка свержения Фиделя Кастро. Дальше — Молдавия и Приднестровье: ушло в отставку правительство Натальи Гаврилицы. Это значит, что, возможно, придет более «ястребиное» правительство, которое спровоцирует там кризис. Страны Балтии могут попытаться организовать морскую блокаду Калининграда. Кавказ — армяно-азербайджанский конфликт, требования Азербайджана как можно скорее заключить мирный договор, передать Нагорный Карабах и Зангезурский коридор, чтобы обеспечить ему связь с Турцией. Напомню, там стоят наши миротворцы. Жители Карабаха считают, что еще до распада СССР они вышли из состава Азербайджана и создали там свою государственность. Эти 120 тысяч человек никуда не собираются уезжать оттуда, они считают, что это их земля. Но самое главное: их в этом стремлении не поддерживает даже официальное руководство Армении. Российскому МИДу [руководство Армении] предъявляет претензии. С Грузией более-менее ситуацию утрясли. Кстати, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) провел мониторинг коммуникационных режимов стран постсоветского пространства. Интересный момент: за 2022 год у России улучшились коммуникации с Белоруссией, Кыргызстаном и Узбекистаном, но ухудшились с Арменией, Азербайджаном и Казахстаном, который, кстати говоря, мы спасли от переворота и возможной гражданской войны. А у нас фактически открытая граница с Казахстаном. Это тоже проблемнейшая история. Запад вполне может из Казахстана сделать вторую «анти-Россию». Там идет демографический подъем, в отличие от России. Это молодая нация. Как и Кыргызстан, и Узбекистан, что, кстати, создает большой риск для устойчивости этих стран: ровно так же взорвалась, например, Россия в начале ХХ века — это было очень молодое общество. Вокруг нас рвануть может очень много где. И наши союзники, точнее, ситуативные партнеры, — это, например, Китай, который очень не хочет попасть под вторичные санкции. Турция оказалась в очень тяжелой ситуации, и не факт, что Эрдоган удержится, а если удержится, не факт, что дальше будет придерживаться той же линии, потому что он постоянно балансирует между разными центрами силами. А если он не удержится, к власти придут скорее всего прозападные политические силы, которые будут гораздо жестче себя вести по отношению к России. В этом сложном многоконтурном мире России, по идее, побыстрее бы приходить к какому-то результату [в зоне СВО, в отношениях с Западом], чтобы иметь возможность перегруппироваться. Но дадут ли нам эту возможность? Или будут взрывать заложенные заранее по всему периметру мины?»