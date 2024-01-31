Бизнес-элита Екатеринбурга схлестнулась из-за воды и строек

Это угрожает губернатору провалом перед Кремлем. И Куйвашев уже вмешался

31 января 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Предприниматели безуспешно обивают пороги «Водоканала» уже несколько месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В разгар подготовки к президентским выборам в бизнес-тусовке Екатеринбурга разворачивается взрывоопасный конфликт: МУП «Водоканал», фактически подконтрольный совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову, отказывает застройщикам в подключении новых объектов к сетям. Самые влиятельные из застройщиков уже дошли до губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному кабмину, и подтвердил собеседник, близкий к самому «Водоканалу». «Предприятие несколько месяцев затягивает процесс подключения новых проектов строительства жилья к своей инфраструктуре», — поделился первый источник. Второй собеседник уточнил, что ограничение было введено еще летом 2023-го и касается всех. Запрет может притормозить рост показателей по вводу нового жилья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам первого источника, это может быть связано с борьбой за получение «Водоканала» в концессию — долгосрочную аренду в обмен на инвестиции. Спор, кому достанется финансовоемкий муниципальный актив, длится несколько лет. В апреле 2023-го при поддержке Куйвашева Кочетков сместил некогда лояльного ему гендиректора «Водоканала» Евгения Лузгина, который стал слушаться своего непосредственного работодателя, мэра Алексея Орлова, и продвинул на этот пост Антона Гусева (тогда был депутатом гордумы и директором «Водоканала» по общим вопросам). Через несколько недель компания «Водные ресурсы», связываемая с Кочетковым, направила в администрацию концессионную инициативу на 30 миллиардов рублей. Но чиновники ее внезапно отклонили, Орлов впоследствии отстоял это решение перед Куйвашевым. А по итогам сентябрьских выборов зачистил гордуму от представителей миллиардера — при поддержке крупнейших финансов-промышленных групп Екатеринбурга. ГК «Ренова» Виктора Вексельберга по-прежнему претендует на МУП Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тогда считалось, что, поскольку Кочетков утратил большинство в думе, его шансы на установление долгосрочного контроля над «Водоканалом» снизились. Другими претендентами на концессию считаются «Росводоканал» Михаила Фридмана (сооснователь «Альфа-Групп») и «Российские коммунальные системы», аффилированные с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В конце 2023-го, по данным URA.RU, «Водоканал» заплатил порядка 20 миллионов рублей одному из институтов госкорпорации «ВЭБ.РФ» за подготовку конкурсной документации. То есть концессия, вероятно, осуществится во второй половине 2024 года или начале 2025-го. Статья по теме Свердловский миллиардер растит конкурента «Ренове» и Фридману Согласно версии первого источника, Кочетков — при условии, что он действительно инициировал или согласовал блокировку подключения новых ЖК к воде — шантажирует власть. «Чтобы конкурсную документацию составили в его интересах», — убежден собеседник. Или, допускает он, это такая месть Кочеткова бизнесменам, которые помогли мэрии на проигранных им выборах. Впрочем, сотрудник крупного промышленного холдинга, имеющего строительные проекты, сказал, что с проблемами пока не сталкивался. Второй источник URA.RU заверил, что обоснование блокировки — сугубо техническое: коммунальные сети изношены настолько, что не выдержат допнагрузку, а водных ресурсов не хватает (город в 2023-м начал перекачку воды из Челябинской области рекордно рано). «У „Водоканала“ нет денег, чтобы тянуть новые сети за свой счет. Нужны многомиллиардные инвестиции», — объяснил собеседник. Кочетков, заявил он, в истории не участвует. От каких-либо официальных комментариев в руководстве «Водоканала» отказываются. Евгений Куйвашев отменил совещание в последний момент Фото: Георгий Бергал © URA.RU Кто именно доложил губернатору о проблеме, неизвестно. Но он фактически уже вмешался, рассказал третий источник агентства. Во-первых, показатели по вводу жилья входят в KPI глав регионов, установленных администрацией президента РФ. В 2023-м Свердловская область вошла в топ-6 по тому показателю (2,46 миллионов квадратных метров). Во-вторых, конфликт, убежден первый источник, может подорвать с большим трудом выстраивавшуюся Куйвашевым систему взаимоотношений с крупным бизнесом. Она и так пошатнулась — в разгар интриги вокруг формирования списков согласованных кандидатов на праймериз «Единой России» весной 2023-го. Предполагалось, что проблему обсудят на совещании у Куйвашева 31 января. Но в последний момент встречу отменили. По слухам, из-за итогов визита главы Минобороны Сергея Шойгу в Екатеринбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В разгар подготовки к президентским выборам в бизнес-тусовке Екатеринбурга разворачивается взрывоопасный конфликт: МУП «Водоканал», фактически подконтрольный совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову, отказывает застройщикам в подключении новых объектов к сетям. Самые влиятельные из застройщиков уже дошли до губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному кабмину, и подтвердил собеседник, близкий к самому «Водоканалу». «Предприятие несколько месяцев затягивает процесс подключения новых проектов строительства жилья к своей инфраструктуре», — поделился первый источник. Второй собеседник уточнил, что ограничение было введено еще летом 2023-го и касается всех. По словам первого источника, это может быть связано с борьбой за получение «Водоканала» в концессию — долгосрочную аренду в обмен на инвестиции. Спор, кому достанется финансовоемкий муниципальный актив, длится несколько лет. В апреле 2023-го при поддержке Куйвашева Кочетков сместил некогда лояльного ему гендиректора «Водоканала» Евгения Лузгина, который стал слушаться своего непосредственного работодателя, мэра Алексея Орлова, и продвинул на этот пост Антона Гусева (тогда был депутатом гордумы и директором «Водоканала» по общим вопросам). Через несколько недель компания «Водные ресурсы», связываемая с Кочетковым, направила в администрацию концессионную инициативу на 30 миллиардов рублей. Но чиновники ее внезапно отклонили, Орлов впоследствии отстоял это решение перед Куйвашевым. А по итогам сентябрьских выборов зачистил гордуму от представителей миллиардера — при поддержке крупнейших финансов-промышленных групп Екатеринбурга. Тогда считалось, что, поскольку Кочетков утратил большинство в думе, его шансы на установление долгосрочного контроля над «Водоканалом» снизились. Другими претендентами на концессию считаются «Росводоканал» Михаила Фридмана (сооснователь «Альфа-Групп») и «Российские коммунальные системы», аффилированные с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В конце 2023-го, по данным URA.RU, «Водоканал» заплатил порядка 20 миллионов рублей одному из институтов госкорпорации «ВЭБ.РФ» за подготовку конкурсной документации. То есть концессия, вероятно, осуществится во второй половине 2024 года или начале 2025-го. Согласно версии первого источника, Кочетков — при условии, что он действительно инициировал или согласовал блокировку подключения новых ЖК к воде — шантажирует власть. «Чтобы конкурсную документацию составили в его интересах», — убежден собеседник. Или, допускает он, это такая месть Кочеткова бизнесменам, которые помогли мэрии на проигранных им выборах. Впрочем, сотрудник крупного промышленного холдинга, имеющего строительные проекты, сказал, что с проблемами пока не сталкивался. Второй источник URA.RU заверил, что обоснование блокировки — сугубо техническое: коммунальные сети изношены настолько, что не выдержат допнагрузку, а водных ресурсов не хватает (город в 2023-м начал перекачку воды из Челябинской области рекордно рано). «У „Водоканала“ нет денег, чтобы тянуть новые сети за свой счет. Нужны многомиллиардные инвестиции», — объяснил собеседник. Кочетков, заявил он, в истории не участвует. От каких-либо официальных комментариев в руководстве «Водоканала» отказываются. Кто именно доложил губернатору о проблеме, неизвестно. Но он фактически уже вмешался, рассказал третий источник агентства. Во-первых, показатели по вводу жилья входят в KPI глав регионов, установленных администрацией президента РФ. В 2023-м Свердловская область вошла в топ-6 по тому показателю (2,46 миллионов квадратных метров). Во-вторых, конфликт, убежден первый источник, может подорвать с большим трудом выстраивавшуюся Куйвашевым систему взаимоотношений с крупным бизнесом. Она и так пошатнулась — в разгар интриги вокруг формирования списков согласованных кандидатов на праймериз «Единой России» весной 2023-го. Предполагалось, что проблему обсудят на совещании у Куйвашева 31 января. Но в последний момент встречу отменили. По слухам, из-за итогов визита главы Минобороны Сергея Шойгу в Екатеринбург.