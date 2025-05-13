Сибирского губернатора пугают известным на всю страну мэром

Губернаторские выборы в Иркутской области обрастают все новыми интригами и политическими сделками. На этот раз перед главой региона возникла очередная угроза в лице популярного в Сибири экс-мэра Якутска, депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, известной продажей служебных машин чиновников. Она намерена побороться за губернаторское кресло. Остановить ее выдвижение можно, лишь пойдя на сделку с «Новыми людьми», которая сулит потерю мандатов «Единой России» на выборах-2025.
Новые интересанты
Выборы губернатора Иркутской области, которые состоятся в сентябре 2025 года, уже прогремели на всю страну. Наживший за пять лет влиятельных врагов Кобзев то и дело сталкивается с новыми вызовами.
Сначала против него интриговали структуры миллиардера Олега Дерипаски. Сюжет завершился в публичном поле судебными разбирательствами с замгендиректора Иркутской электросетевой компании (входит в основанный Дерипаской холдинг En+) Алексеем Дробашенко. Накануне избирательной кампании объявились и конфликтные региональные застройщики Красноштановы, предложившие перемирие при условии попадания через год в Госдуму. Все это на фоне активизации коммунистов, которые уже анонсировали выдвижение против Кобзева экс-губернатора региона Сергея Левченко.
На этот раз воспользоваться положением Кобзева решили «Новые люди», говорит источник агентства, близкий к региональным властям. Отделение партии в Иркутской области считается одним из самых сильных в стране. На выборах в 2021 году реготделение стало победителем статусной премии РАСО «Гамбургский счет». В регионе у партии 23 депутата, двое из которых работают в заксобрании.
По словам инсайдера, партия ведет переговоры с администрацией губернатора на предмет мандатов в муниципальных думах на выборах-2025. Взамен региональным политическим кураторам обещают не выдвигать на выборы политического тяжеловеса Сардану Авксентьеву, состоящую во фракции «Новых» в Госдуме.
«Партии крайне важен результат на муниципальных выборах. Их присутствие в местных думах — хороший плацдарм на выборах в Госдуму в 2026 году. Авксентьева используется как предмет для торга с областной администрацией», — сообщает источник URA.RU.
Собеседник агентства отметил, что речь идет о «существенном» количестве депутатских мандатов. В 2025 году в Иркутской области избирается большинство дум — Ангарска, Саянска, Свирска, Иркутского, Вихоревского, Тарминского, Жигаловского, Заларинского, Преображенского, Качугского и десятков других районов.
Кобзев пошел на сделку
Политические администраторы региона в правительстве готовы идти на уступки, чтобы не допустить выдвижения Авксентьевой, утверждает этот же инсайдер. Однако пока к соглашению не пришли. «Еще идут переговоры о количестве мест в муниципальных думах», — делится источник агентства на условиях анонимности. Основная загвоздка в количестве преференций для НЛ. Договоренности не должны нарушить установку на сохранение и наращивание результатов «Единой России».
Сардана Авксентьева прославилась на всю Россию тем, что в 2019 году, будучи мэром Якутска, продала несколько люксовых внедорожников администрации. На вырученные деньги власти погасили долги муниципального предприятия. Она также отменяла визиты в город знаменитостей и отправляла деньги на социальные нужды. В 2021 году досрочно покинула пост мэра и избралась в Госдуму от «Новых людей».
Несмотря на давность событий, «народный» образ Авксентьевой со временем только усилился, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с URA.RU. «Если раньше это был мэр-правдоруб, человек от народа, говорящий правду, какой бы тяжелой она не была, то сейчас, при сохранении этих черт, добавился образ высокого профессионала. Человека, который хорошо знает материальную часть. Умеет обеспечивать высокую результативность своих инициатив», — отметил эксперт.
Руководитель отделения «Новых людей» в Иркутской области Дмитрий Ли частично подтвердил информацию инсайдера агентства. Он сообщил URA.RU, что потенциальный кандидат обсуждается на уровне федерального руководства партии. "Наша кандидатура еще в процессе обсуждения", — сказал Дмитрий Ли.
Пресс-секретарь «Новых людей» Станислав Онищенко заявил корреспонденту агентства, что на федеральном уровне «вопрос еще решается». Он не стал комментировать причины затянувшихся обсуждений. Кандидатура станет известна в ближайшие дни, отметил Онищенко.
URA.RU связалось с заместителем губернатора Иркутской области, курирующим внутреннюю политику Андреем Буневым. Он сообщил, что не видит смысла в переговорах с «Новыми людьми», так как авторитет Игоря Кобзевы высок.
«Отношусь к Сардане Владимировне с глубочайшим уважением. Есть только некоторое недоумение по поводу выбора региона. Действующий губернатор очень сильный, крепкий. Какой смысл вести кулуарные переговоры?», — сказал политик.
Риски для губернатора
Прямой угрозы от «Новых людей» для Кобзева нет, добавил инсайдер агентства. В областном правительстве понимают, что могут заблокировать выдвижение Авксентьевой на этапе муниципального фильтра. Однако, по словам источника, прибегать к этому инструменту не хотят. Снятие с выборов «народного мэра» приведет к очередному скандалу федерального уровня.
Попытаться самостоятельно собрать подписи муниципальных депутатов в регионе невозможно, сообщила политобозреватель из Иркутска Галина Солонина. «В Иркутской области более 70% муниципальных мандатов у „Единой России“. За последнее время в партии сформировалась жесткая дисциплина. Если раньше в ЕР было много толерантности, то сейчас — это команда. Просто так подойти к единороссу и попросить проголосовать за кандидата от „Новых людей“ невозможно. Поэтому они заинтересованы в переговорах», — сказала Солонина.
Политолог, бывший директор института политики и государственного права Виталий Иванов назвал тактику «Новых людей» «чистой воды шантажом». «Они пытаются напугать Кобзева, чтобы выбить уступки и компенсации. Но Авксентьева уже и в Якутии ничего выиграть не может. Есть остаточные волны, которые расходятся после ее абсолютно незаслуженного, случайного успеха несколько лет назад в Якутске. Это была не ее победа, а поражение губернатора Айсена Николаева. Я бы не велся на это на месте Кобзева», — говорит Иванов.
Политолог Евгений Минченко сообщил агентству, что рейтинг Кобзева на сегодня высокий и составляет более 50%, несмотря на внутриэлитные конфликты. В связи с этим, Авксентьева, в случае выдвижения, будет более опасна не для действующего губернатора, а для прошлого — Сергея Левченко (КПРФ).
«Она будет серьезным вызовом не столько для Кобзева, сколько для Левченко. Потому что в отличие от Левченко у Сарданы есть и драйв, и эффект относительной новизны, и образ с одной стороны оппозиционного политика, а с другой — профессионального и конструктивного. В случае участия Авксентьевой в выборах губернатора коммунисты могут оказаться на третьем месте», — комментирует Минченко.
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