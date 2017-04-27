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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
20:32  27 апреля 2017 2

Мать экс-сенатора отправила в ФСБ компромат на челябинских чекистов. СКАН

Суд по аресту квартиры матери Цыбко Константина. Челябинск, цыбко константин
Нина Гирко заявила, что челябинские руководители ФСБ сфальсифицировали доказательства по делу ее сына ЦыбкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Нина Гирко пожаловалась на челябинских контрразведчиков, которые представили спорные доказательства в суд по делу ее сына — челябинского экс-сенатора Константина Цыбко. Как говорится в письме на имя начальника службы собственной безопасности ФСБ, замначальника челябинского управления ФСБ Дмитрий Пермяков попытался сфальсифицировать доказательства.

Речь идет о справках, согласно которым Нина Гирко якобы является учредителем и директором нескольких фирм и получала в них деньги. Документ заверен, подписью Пермякова, который в тот момент исполнял обязанности главы управления ФСБ. Мать сенатора уже представила в суд выписки из налоговой инспекции, согласно которым она не занимается бизнесом. После продажи значительной части имущества 10 лет назад она живет на дивиденды и пенсию.

По мнению Нины Гирко, контрразведчик мог попытаться сфальсифицировать доказательства, чтобы обвинить ее саму в даче заведомо ложных показаний. «Действия полковника Пермякова могут свидетельствовать о совершении преступления по ст. 303 УК РФ „Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности“», — полагает автор обращения.

Женщина просит руководителя ССБ ФСБ Алексея Комкова лично поручить провести проверку, поскольку аналогичное обращение Генпрокуратуры РФ в Военную прокуратуру закончилось отпиской — дескать, возможные преступники не являются военными.

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В рамках разбирательства по делу Константина Цыбко в Озерском горсуде объявлен перерыв до 10 мая. После чего пройдут прения. Сторону гособвинения будет представлять зампрокурора области Евгений Саломатов.

Сергей Леонов
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