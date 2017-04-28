Врачи подтвердили туберкулез у нянечки челябинского садика

10:16 28 апреля 2017 3

Челябинскую нянечку с туберкулезом уже изолировали от детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Диагноз «Туберкулез» подтвердился у нянечки челябинского детсада №426 («Солнечная поляна», Курчатовский район) после повторного исследования. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации Челябинска.

«Во время планового ежегодного обследования женщина делала флюорографию. У медиков возникли вопросы к снимку легких. Нянечка прошла повторное исследование. И туберкулез подтвердился. Детей обследовали, их состояние взято под контроль», — сообщили в мэрии.

Свою проверку проводит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Обследования всех сотрудников садика будут требовать депутаты гордумы. «Нужно убедиться, что никто не заразился. Все-таки они работают с детьми. Отмечу, что комитет по делам образования оперативно отреагировал на происшествие с нянечкой и изолировал ее от детей строго по инструкции», — сказал председатель комиссии по социальной политике гордумы Александр Галкин.

Руководитель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье на звонок не ответила. Накануне она отказалась от комментариев.