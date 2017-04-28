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28 апреля 2017
12:04  28 апреля 2017 1

Тиллерсон назвал встречу с Путиным и Лавровым бесполезной

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
С Лавровым договориться не удалосьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва и Вашингтон не смогли договориться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире National Public Radio, рассказывая о своей поездке в Москву. По словам дипломата, стороны не смогли достичь согласия в ходе консультаций.

«Мы ничего не решили на той встрече», — заявил Рекс Тиллерсон, которого цитирует телеканал 360. Дипломат добавил, что России на этом этапе важно стать «позитивной частью глобального миропорядка, а не подрывающей».

Переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым прошли в начале апреля.

Татьяна Трушина
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