ММК проверили на соответствие международным стандартам безопасности

12:07 28 апреля 2017 0

Это уже не первая успешная сертификация по стандарту OHSAS Фото: Илья Московец © URA.RU

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) на ММК соответствует международному стандарту OHSAS 18001:2007, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Проверку проводили аудиторы АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», посетившие структурные подразделения комбината.

Аудиторы отметили вовлеченность высшего руководства, нацеленность на постоянное совершенствование СУПБОТ, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей, внедрение новых технологий и практик, внедрение технических мер управления рисками. Также аудиторы подчеркнули аналитическую деятельность в рамках функционирования СУПБОТ, стратегическое планирование в сфере менеджмента профессионального здоровья и безопасности, использование современных информационных технологий.

Система управления рекомендована к ресертификации на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Область сертификации — «Добыча сырья. Коксохимическое производство. Производство продукции из стали, включая все металлургические переделы».

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда на ММК внедрена, сертифицирована и функционирует с 2004 года в полном соответствии с требованиями OHSAS 18001. С выходом в 2007 году новой редакции стандарта OHSAS 18001:2007, СУПБОТ ОАО «ММК» успешно прошла в 2008 году сертификацию в соответствии с новыми правилами.