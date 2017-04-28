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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
12:07  28 апреля 2017 0

ММК проверили на соответствие международным стандартам безопасности

ММК. 85 лет. Магнитогорск, искры, ммк, металлургия, металл, производство, домна, доменщик, доменная печь 9
Это уже не первая успешная сертификация по стандарту OHSASФото: Илья Московец © URA.RU

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) на ММК соответствует международному стандарту OHSAS 18001:2007, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Проверку проводили аудиторы АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», посетившие структурные подразделения комбината.

Аудиторы отметили вовлеченность высшего руководства, нацеленность на постоянное совершенствование СУПБОТ, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей, внедрение новых технологий и практик, внедрение технических мер управления рисками. Также аудиторы подчеркнули аналитическую деятельность в рамках функционирования СУПБОТ, стратегическое планирование в сфере менеджмента профессионального здоровья и безопасности, использование современных информационных технологий.

Система управления рекомендована к ресертификации на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Область сертификации — «Добыча сырья. Коксохимическое производство. Производство продукции из стали, включая все металлургические переделы».

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда на ММК внедрена, сертифицирована и функционирует с 2004 года в полном соответствии с требованиями OHSAS 18001. С выходом в 2007 году новой редакции стандарта OHSAS 18001:2007, СУПБОТ ОАО «ММК» успешно прошла в 2008 году сертификацию в соответствии с новыми правилами.

Владимир Васин
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