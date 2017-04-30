{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:45  30 апреля 2017 0

В Екатеринбурге полиция перекрыла Площадь Обороны. В ГУВД назвали причину. ФОТО

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, полиция россии
В Екатеринбурге снимают кино с участием полицейскихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге для пешеходов полностью закрыта Площадь Обороны. Как пожаловались «URA.RU» читатели, невозможно подойти ни к зданию МУГИСО, ни к фонтану. Полицейские разворачивают всех пешеходов.

«Мы хотели пройти по площади, но полицейский буквально схватил нас за руку и заставил перейти на другую сторону дороги, — рассказал читатель „URA.RU“. — Нам сказали, что кино снимают, но какое может быть кино, когда на площади куча сотрудников ППС и автомобилей полицейских?».

Как пояснил агентству официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ничего криминального, действительно, не произошло — на площади снимают короткометражный художественный фильм. По его словам, в Екатеринбург приехали знаменитые московские артисты.

1/3
Фото: читатели «URA.RU»

По словам официального представителя областного главка, несколько дней назад в ГУВД Свердловской области обратился режиссер картины с просьбой оказать содействие по охране порядка., а также участии сотрудников полиции в съемках фильма. Валерий Горелых не стал раскрывать сценария «короткометражки», в котором будут участвовать свердловские стражи порядка. «Я обещал не рассекречивать информацию. Могу сказать, что в этом фильме полицейские тоже снимутся, они сыграют самих себя, в нем также будут задействованы наши коллеги из Росгвардии, — рассказал представитель областного главка. — Фильм будет очень зрелищным и ярким».

Кроме того, полицейские на Площади Обороны обеспечивают охрану порядка во время съемок, чтобы в кадр не попали случайные прохожие, уточнил Горелых.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров