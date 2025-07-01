В Екатеринбурге на месяц изменят два автобусных маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для новых маршрутов организуют новые остановки
Для новых маршрутов организуют новые остановки Фото:

В Екатеринбурге с 22 июля по 22 августа изменят автобусные маршруты №80 и №61 из-за прокладывания инженерных сетей на пересечении улиц 40-летия Комсомола и Алданской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Из-за ограничений движения изменятся автобусные маршруты №80 и №61. В оба направления общественный транспорт поедет по улицам: Владимира Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола – Владимира Высоцкого до конечной «Высоцкого», — пояснили в мэрии.

На время ограничений отменят остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ». Вместо них организуют остановочные комплексы на ул. Сыромолотова, 31 и на 40-летия Комсомола, 7.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге с 22 июля по 22 августа изменят автобусные маршруты №80 и №61 из-за прокладывания инженерных сетей на пересечении улиц 40-летия Комсомола и Алданской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. "Из-за ограничений движения изменятся автобусные маршруты №80 и №61. В оба направления общественный транспорт поедет по улицам: Владимира Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола – Владимира Высоцкого до конечной «Высоцкого», — пояснили в мэрии. На время ограничений отменят остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ». Вместо них организуют остановочные комплексы на ул. Сыромолотова, 31 и на 40-летия Комсомола, 7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...