В Екатеринбурге на месяц изменят два автобусных маршрута

В Екатеринбурге с 22 июля по 22 августа изменят автобусные маршруты №80 и №61 из-за прокладывания инженерных сетей на пересечении улиц 40-летия Комсомола и Алданской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Из-за ограничений движения изменятся автобусные маршруты №80 и №61. В оба направления общественный транспорт поедет по улицам: Владимира Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола – Владимира Высоцкого до конечной «Высоцкого», — пояснили в мэрии.
На время ограничений отменят остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ». Вместо них организуют остановочные комплексы на ул. Сыромолотова, 31 и на 40-летия Комсомола, 7.
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