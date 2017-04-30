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30 апреля 2017
29 апреля 2017
20:40  30 апреля 2017 0

Дональд Трамп заявил о возможном согласии с Россией

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп заявил о взаимодействии с РоссиейФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным согласие с Россией. В интервью американскому телеканалу CBS он не стал уточнять о каких сферах сотрудничества идет речь, однако подчеркнул, что такое же взаимодействие возможно и с другими странами.

«Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы», — цитирует слова американского лидера РИА «Новости».

Трамп в очередной раз опроверг вмешательство Москвы в свою предвыборную компанию. «Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом», — заявил глава Белого дома, его слова приводит RT. Кроме того, он подчеркнул, что связи с Россией его соперника на выборах от Демократической партии США Хиллари Клинтон куда теснее. Трамп напомнил, что глава предвыборного штаба Клинтон вместе с братом ведет бизнес в России, ее муж выступал в Москве с платными лекциями. «Сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом», — сообщил американский лидер.

Американские СМИ со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в «связях с Россией», которые, по их утверждению, могли привести его к победе на выборах, напоминает издание. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Нина Калинина
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