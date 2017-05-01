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01 мая 2017
30 апреля 2017
15:57  01 мая 2017 0

В Питере на первомайском шествии задержали ЛГБТ-активистов. Изображали мертвых и кричали «Кадырова в Гаагу». ФОТО

В Петербурге во время акции против убийства геев в Чечне задержаны ЛГБТ-активистыФото: Twitter, Давид Френкель

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте во время шествия 1 мая задержаны более десяти ЛГБТ-активистов.

Сначала полиция задержала нескольких представителей нетрадиционной сексуальной ориентации недалеко от первомайской колонны феминисток и феминистов между улицей Марата и Литейным. Двое из них размахивали радужным флагом и кричали «Кадырова в Гаагу», пишет «Фонтанка».

Позже стражи порядка задержали еще около десяти ЛГБТ-активистов, устроивших акцию неподалеку от Аничкова моста. Несколько активистов легли на проезжую часть и изображали мертвых, еще один представитель ЛГБТ посыпал лежащих землей. «На первомае в Петербурге задержали акцию против убийства геев в Чечне», — написал в Twitter журналист Давид Френкель.

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Фото: Twitter, Давид Френкель

В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне и убийствах нескольких из них. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что информация о массовых задержаниях в Чечне нуждается в «срочной и тщательной» проверке, сообщала «Газета.Ru».

Екатерина Холкина
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