01:35 05 мая 2017 0

Павел Дуров сменил место жительства и гражданство Фото: TechCrunch /Flickr

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сменил место жительства. Теперь он живет в Финляндии.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на финансовую отчетность компании Telegram Messenger LLP, которая владеет одноименным мессенджером, Дуров — гражданин Сент-Китс и Невис с постоянным местом жительства в Финляндии. В документе Дуров указан как человек, контролирующий компанию, отмечают «Дни.ру».