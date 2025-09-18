В США Трампу поставили гигантский золотой памятник

Возле здания Конгресса (Капитолия) установлен золотой памятник президенту США Дональду Трампа, держащего биткоин. Высота памятника составляет больше 3,6 метров.
«12-футовая золотая статуя президента Дональда Трампа, держащего биткоин, была установлена возле Капитолия США», — указано в материале ABC 7. Отмечается, что дата установки памятника совпала с предстоящим решением Федеральной резервной системы по процентной ставке.
Представитель сообщества криптоинвесторов, профинансировавших эту художественную инсталляцию, Хичем Загдуди заявил, что статуя должна побуждать задуматься о растущем влиянии криптовалюты. Также памятник символизирует связь современной политики и финансовых инноваций.
Ранее в сувенирной лавке при Белом доме в Вашингтоне появилась лимитированная коллекционная монета «Президенты Трамп и Путин», посвященная их встрече на мирных переговорах на Аляске. Монета выпущена в рамках серии, посвященной историческим отношениям США и России, и подчеркивает внимание к фигуре Дональда Трампа в контексте международных и финансовых событий.
