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Главные новости Пермского края
10:29  05 мая 2017 0

На «ЛУКОЙЛе» раскрыли подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар произошел на одной из установок ПНОСаФото: Денис Соколов

Пожар на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), который вспыхнул утром в пятницу, 5 мая, потушен. Безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ПНОСа, возгорание на нефтеперерабатывающем предприятиями произошло в 5:27 утра в ходе проведения пусковых операций после остановочного ремонта на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». К 8:00 возгорание локализовали. Установка АВТ-4 остановлена, остальные объекты работают в плановом режиме.

В результате пожара никто не пострадал. Безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. О случившемся было сообщено в соответствующие надзорные органы.

Анна Белкина
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