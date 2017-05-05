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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
16:48  05 мая 2017 0

В Югре закрыли запись к врачам из-за мошенников

Стоматология
В стоматологию Сургута теперь можно попасть, только отстояв ночь на улицеФото: Анна Серкова © URA.RU

Сургутская стоматология №1 (крупнейшая по количеству врачей и сети кабинетов в Тюменской области) отменила запись на прием по телефону и через интернет. По версии горожан, это связано с мошенниками.

На сайте главной стоматологии Сургута появилось объявление, что предварительная запись на прием к врачу по телефону по техническим причинам временно прекращена. Не удается попасть к врачу, записавшись и через интернет — судя по сайту учреждения, талон можно получить только в регистратуре. Оперативно получить комментарий у руководства клиники не удалось — в приемной сообщили, что идет совещание и они будут готовы рассказать о ситуации позднее.

Отмену записи через интернет и по телефону активно обсуждают в соцсетях. По версии горожан, администрации стоматологии пришлось принять такие меры из-за большого количества мошенников, которые записываются на прием, а затем продают свои талоны. Более того, были случаи, когда сразу несколько человек покупали одно и то же время. По этой причине сейчас в главную стоматологию Сургута, к которой прикреплены три четверти жителей города, попасть можно только в порядке живой очереди. По словам местных жителей, занимать ее приходится даже не ночью, а накануне вечером, ожидая утреннего приема возле медучреждения.

Антон Степыгин
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