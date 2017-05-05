22:02 05 мая 2017 0

Алексей Забозлаев избавился от неустановленного авто за 500 тыс. рублей Фото: Александр Рувинский

Заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев продал автомобиль, ранее не фигурировавший в его декларации. Согласно опубликованным на сайте регионального правительства в пятницу, 5 мая, сведениям о доходах, чиновник избавился от неустановленной машины за полмиллиона, что помогло ему отчитаться о 5,2 млн рублей.

Супруга вице-губернатора заработала 2,1 млн рублей. Семья владеет тремя квартирами (68,6, 34,6, 99,8 кв. м.). Также во владении находится еще одна квартира (81,4 кв. м.). Жена Забозлаева машин не имеет, но приобрела себе еще одну квартиру (72,6 кв.м). Автопарк супругов не изменился, несмотря на продажу неизвестного автомобиля (по одной из версий, речь идет о поддержанном Форд Фокус), Забозлаев — также обладатель Ауди Q5, и снегохода LYNXYETIPRO.

Руководитель представительства ХМАО при правительстве РФ Фануза Арсланова уже несколько лет подряд сохраняет титул самого богатого члена правительства ХМАО. В 2016 году Арсланова заработала 9,3 млн рублей — на 700 тыс. больше, чем в 2015 году. В 2015 году она задекларировала доход в размере 8,6 млн рублей (в 2014 году — 21,7 млн рублей). В списке собственности у чиновницы никаких изменений: квартира (170 кв.м), земельный участок (10 соток), два хозяйственных строения, жилой дом (194 кв.м). Автотранспорта у чиновницы нет.

Супруг Фанузы Арслановой показывает из года в год стабильный заработок — в 2016 году его доходы составили 703 тыс. рублей (765 тыс. рублей в 2015 году). Он по-прежнему передвигается на Мерседес Бенц-300, СААБ-9000, Фольксваген Туарег, и мотовездеходе ATV-500H. В собственности также без изменений — два земельных участка (20 соток и 1,9 тыс кв.м), два гаража и жилой дом (640 кв.м). Добавилось небольшое хозяйственное строение. За 2015 год муж руководителя представительства ХМАО заработал 765,9 тыс. рублей.

По одной из версий, замгубернатора продал подержанный Форд Фокус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Геннадий Бухтин отчитался о 6,7 млн задекларированных рублей, В собственности у Бухтина по-прежнему два машино-места и две квартиры (154 и 74 кв.м). В пользовании — еще две квартиры (68 и 81 кв.м). Как следует из декларации, Геннадий Бухтин является пешеходом, а вот его жена владеет «Хонда CR-V» и БМВ Х3. Доход супруги составил 105 тыс. рублей. Сын Бухтина в казну семейства денег не принес.

Куратор строительного сектора Дмитрий Шаповал задекларировал в минувшем году доход в 5,4 млн рублей. (4,5 млн — в 2015). Вице-губернатор продал «Ауди» А6, и теперь, очевидно, ходит пешком. Шаповал не владеет никакой недвижимостью, зато пользуется сразу двумя квартирами (74 и 47,5 кв. м.), а также жилым домом (221,3 кв. м.). На балансе жены числится еще одна небольшая квартира (48 кв.м). Супруга чиновника пополнила семейный капитал на 363 тыс. рублей.

Главный идеолог правительства Алексей Шипилов задекларировал 5,3 млн рублей. У супруги — 45,3 тыс. рублей. Семья владеет квартирой (59,9 кв. м.), а также земельным участком (733 кв. м.). В пользовании — две квартиры (78,2 кв. м. и 81,3 кв. м.). Дети Шипиловых пользуются еще одной квартирой (59,9 кв. м.). Автопарк пуст.

Главный финансист ХМАО Вера Дюдина, заработала 4 млн и 873 тыс. рублей. Никаких сделок с недвижимостью вице-губернатор в 2017 году не заключала. Она владеет дачным участком (8 соток), двумя квартирами (127,1 и 66,6 кв.м), дачным домом и машино-местом. Машину чиновница решила не менять, и продолжает владеть автомобилем Хендай IX35.

Выходец из Арбитража, куратор строительного управления Павел Южаков заработал в 2016 году 4,4 млн рублей (3,9 млн — в 2015 году). Недвижимость и автопарк остались без изменений. Вместе с женой шеф югорских проектов владеет двумя квартирами (75,2 и 152 кв. м.), в пользовании еще одна квартира 79,7 (кв.м.) В гараже супругов — Тойота Ленд Крузер Прадо, Тойота Раф 4. Супруга Южакова указала в декларации доход в 24 копеек (в 2015 году заработок жены составил 36 копеек).

Руководитель аппарата губернатора Ольга Белоножкина за год увеличила свои доходы. Она заработала 4,9 млн рублей против 3,5 млн рублей в 2015 году. В декларации указано, что часть задекларированных средств замгубернатора заработала благодаря педагогической деятельности. При этом бывший прокурор и бизнес-омбудсмен по-прежнему не имеет недвижимости. Белоножкина передвигается на автомобиле Мерседес Е-200. А вот в пользовании у главы губернаторского аппарата теперь две квартиры (78 и 75,5 кв.м) — год назад в декларация была только одна небольшая квартира на 40 квадратных метров.

Павел Сидоров задекларировал доход в 3,8 млн рублей. Экономист владеет только 1/3 квартиры (120 кв. м.), автомобиль чиновника «Ауди» А6 не изменился, в отличии от дохода супруги. Ольга Сидорова на этот раз задекларировала 2,6 млн рублей, что в 5 раз меньше чем в 2015 году. В собственности госпожи Сидоровой изменений нет: земельный участок под гараж, сам гараж, доля в квартире, и еще одна квартира. Машину Сидорова тоже не приобрела.

Новый вице-губернатор ХМАО по социальным вопросам Всеволод Кольцов, назначенный в конце декабря 2016 года, в декларации отчитался о доходе в 3,4 млн рублей. В собственности у заместителя Комаровой квартира (68 кв.м) и парковочное место. Кольцов передвигается на Тойота РАВ-4. В пользовании у вице-губернатора квартира на 60 квадратных метров.

Супруга Всеволода Кольцова за 2016 год заработала чуть больше миллиона рублей. Жилья у нее нет, но есть автомобиль Форд Фокус. Дочь Кольцова заработала 4 тыс. рублей, ей принадлежит доля в квартире (60 кв.м).

Самым бедным членом правительства Югры стала губернатор Наталья Комарова. Ее официальный годовой заработок, согласно отчетности, составил немногим более 2,9 млн рублей.