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Главные новости Челябинской области
11:22  10 мая 2017 0

Медики не берут на себя ответственность за смерть челябинца в День Победы

Итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, челябинской областной подсистемы РСЧС. Пожарные учения на территории горбольницы №1. Челябинск., скорая помощь
Власти Челябинска закупят новые автомобили скорой помощиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство главного управления здравоохранения Челябинска опровергает сообщения очевидцев, заявивших, что 9 Мая машина с медиками ехала на вызов к умиравшему жителю города 27 минут. Согласно данным, озвученным после аппаратного совещании в мэрии города в среду, 10 мая, автомобиль приехал через 18 минут после того, как вызов поступил на пульт диспетчера. К прибытию медиков мужчина уже скончался, и реанимировать его было невозможно. К расследованию причин смерти подключился СК РФ по региону.

Начальник управления здравоохранения мэрии Наталья Горлова сообщила журналистам, что причины смерти установят паталогоанатомы, по предварительным данным, мужчина умер от острой коронарной недостаточности. «Вызовы в общественные места всегда приоритетные, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе управления. — Стандарт ожидания — 20 минут».

«По факту скоропостижной смерти мужчины проходит доследственная проверка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области. По некоторым данным, челябинец имел проблемы с сердцем.

Трагедия произошла на Бульваре Славы, когда уже закончились массовые мероприятия, из-за которых были перекрыты улицы в центре города. Мужчине 50 лет внезапно стало плохо, ему пытались оказать помощь случайные прохожие. Очевидцы пишут, что позвонили в скорую в 16 часов 16 минут, а машина приехала в 16 часов 39 минут. То есть через 23 минуты, но автор ролика говорит о 27 минутах. По данным врачей, вызов был зафиксирован в 16 часов 20 минут, в 16.38 врачи уже прибыли на место. Возмущение очевидцев вызвал тот факт, что скорая ехала, по их мнению, медленно, без включенных сигналов.

На аппаратном совещании в мэрии глава Евгений Тефтелев отметил необходимость увеличения числа машин скорой помощи и заявил, что будет закуплено пять новых автомобилей.

Альбина Золотухина
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