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17 мая 2017
11:44  17 мая 2017 0

Модель Playboy отправится в тюрьму за «голое» фото 70-летней посетительницы фитнес-центра

Дэни Мэтерс на полгода отправят в тюрьмуФото: instagram Дэни Мэтерс

Модель Playboy Дэни Мэтерс, пристыдившую в соцсетях 70-летнюю посетительницу спортзала, отправят в тюрьму на 6 месяцев и заставят выплатить штраф в тысячу долларов. Сама модель утверждает, что просто перепутала кнопки.

В сентябре прошлого года в Snapchat Мэртерс выложила фото обнаженной пожилой женщины из раздевалки, сопроводив снимок комментарием: «если я не могу развидеть это, то и вы тоже не сможете». Ее действия осудили пользователи соцсетей, а администрация фитнес-центра запретила посещать залы, сообщает «Лента.ру».

Фото: соцсети

Девушка пыталась оправдаться, что хотела отправить фото только своей подруге, но перепутала кнопки и снимок стал достоянием общественности. После скандала Дэни Мэтерс извинилась перед женщиной лично.

Модель надеялась избежать тюремного заключения. Ее адвокат в суде Лос-Анджелеса пыталась доказать, что законы в Калифорнии сформулированы слишком нечетко, а потому их якобы нельзя считать конституционными. Однако суд эти аргументы не принял.

Нина Калинина
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