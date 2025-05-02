В Госдуме хотят обязать электросамокатчиков заключать договор ОСАГО

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Аренда самокатов вскоре может стать возможна лишь при заключении договора ОСАГО
Аренда самокатов вскоре может стать возможна лишь при заключении договора ОСАГО Фото:

Депутаты фракции ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого намерены внести на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий оформление договора ОСАГО для граждан, арендующих электросамокаты. Об этом говорится в тексте закона.

«В случае использования в коммерческой деятельности (в том числе при предоставлении в аренду, эксплуатации для осуществления перевозок товаров) электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, масса которых превышает 15 килограммов, владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор ОСАГО в отношении неограниченного числа лиц, которые могут быть допущены владельцами к управлению указанными транспортными средствами», — сообщается в тексте законопроекта. Его содержание передает ТАСС.

Кроме того, парламентарии выступают с инициативой ввести обязательную государственную регистрацию коммерчески используемых средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов. Такая мера позволит идентифицировать транспортные средства, повысить ответственность компаний, предоставляющих услуги проката и доставки, а также упростить процесс урегулирования страховых случаев.

Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что для снижения количества аварий с самокатами необходимо ввести личный цифровой идентификатор по аналогии с Fan-ID, передает телеканал 360. По его словам, этот сервис следует сделать доступным через Госуслуги.

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Депутаты фракции ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого намерены внести на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий оформление договора ОСАГО для граждан, арендующих электросамокаты. Об этом говорится в тексте закона. «В случае использования в коммерческой деятельности (в том числе при предоставлении в аренду, эксплуатации для осуществления перевозок товаров) электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, масса которых превышает 15 килограммов, владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор ОСАГО в отношении неограниченного числа лиц, которые могут быть допущены владельцами к управлению указанными транспортными средствами», — сообщается в тексте законопроекта. Его содержание передает ТАСС. Кроме того, парламентарии выступают с инициативой ввести обязательную государственную регистрацию коммерчески используемых средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов. Такая мера позволит идентифицировать транспортные средства, повысить ответственность компаний, предоставляющих услуги проката и доставки, а также упростить процесс урегулирования страховых случаев. Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что для снижения количества аварий с самокатами необходимо ввести личный цифровой идентификатор по аналогии с Fan-ID, передает телеканал 360. По его словам, этот сервис следует сделать доступным через Госуслуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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