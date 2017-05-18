12:01 18 мая 2017 0

"Не прячься за юбкой!" - буквально кричит оператору страж депутатского поместья. Фото: скрин видеоролика REN ТВ

Полиция выясняет подробности нападения охраны депутата Олега Толмачева на съемочную группу РЕН ТВ, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области. Расследование ведется силами полицейского главка региона.

«Заявление о неправомерных действиях в отношении тележурналистов принято. Проводится проверка. Это все, что можно сказать на данный момент», — пояснили агентству в ведомстве.

Сам депутат, который является владельцем фирмы по производству бутилированной воды и газированных напитков «Ниагара» пока недоступен для комментариев. «Мы уже знаем, в чем дело. Когда Олег Анатольевич приедет, мы обязательно с вами свяжемся», — пообещала корреспонденту «URA.RU» секретарь Толмачева.

Олег Толмачев демонстрирует свой бизнес губернатору Борису Дубровскому Фото: сайт компании «Ниагара»

Поводом для конфликта стал визит съемочной группы РЕН ТВ. Журналисты приехали к дому депутата вместе с марокканцем Рашидом Эль Бакти, который судится с народным избранником из-за денег за печь в африканском стиле, которую он сложил в его загородном доме.

По утверждению африканца, бизнесмен не доплатил ему 70 тыс. рублей, а попытка «качать права» стоила ему работы и на заводе «Ниагара».

Видео: РЕН ТВ

Попытка пообщаться с охранниками обошлась мужчине в несколько ударов, нанесенных через забор, а телевизионщикам — искореженной камеры. Так завершился диалог с мощным охранником, вышедшим за пределы ограждения, чтобы прогнать журналистов