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25 мая 2017
Главные новости Москвы
11:55  25 мая 2017 0

Ученые нашли Ноев ковчег в Турции

Ингушетия. Горы., горы, облако
Находку обнаружили в горахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ученых обнаружила в Турции под слоем снега и вулканических образований древесину, возраст которой достигает 7 тысяч лет и относится к 4800 году до нашей эры. Ширина досок достигает 8 дюймов, на них расположены специальные крепления.

В нескольких сотнях метров от обнаруженной находки расположен ледник, на поверхности которого найдены обломки дерева. Исследователи полагают, что обнаружены останки Ноева ковчега, пишет издание «Утро.ру».

Сведения об обнаружении легендарного судна озвучивались десятки раз, однако всякий раз они не подтверждались.

Лев Истомин
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